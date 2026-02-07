Ciprian Ciucu nu e deloc mulţumit de relaţia cu social-democraţii: „Încerc să ţin relaţia pe linia de plutire. PSD poate să blocheze acest mandat”

”Una agreezi cu ei la masă şi alta vezi seara la televizor. Într-un fel se comportă în coaliţie, la masă, şi altfel se comportă în spaţiul public”, spune Ciprian Ciucu, primarul Capitalei, atunci când este întrebat de relaţia pe care o are cu PSD.

Întrebat la Insider Politic, de la PrimaTv, dacă face opoziţie PSD în interiorul guvernării, Ciucu a răspuns că „PSD se comportă într-un fel în coaliţie şi în altul în spaţiul public” şi că „Relaţia cu PSD încerc să o ţin pe linia de plutire pentru binele bucureştenilor”.

”Mi s-a părut normal să-i respect pe cei din PSD, pentru că suntem parte în coaliţia de guvernare până la urmă. Mi s-a părut normal să îi respect în Consiliul General. De aceea imediat după ce am fost ales am dat toate atribuţiile, aşa cum deja le avea dinainte să vin la primărie, viceprimarului PSD. Am antamat discuţii cu ei pe care, chiar dacă la nivel exploratoriu, le întorceau împotriva mea în mass media şi au votat împotrivă, inclusiv pentru lucruri pentru care n-aveau niciun argument să voteze împotrivă tocmai ca să îşi arate muşchii. Deci relaţia în acest moment eu încerc să o ţin pe linia de plutire în speranţa că vor dori să colaborăm pentru bine bucureştenilor în Consiliul General. De aceea m-am obţinut foarte mult să fac declaraţii de genul acela pe care le-a făcut Daniel Băluţă. Am zis, ok, hai să-i mai dau o şansă, omul vine după nişte alegeri în care a pierdut, probabil că este frustrat şi am zis hai să mă comport cu mânuşi ceea ce am fi făcut”.

Ciucu a mai spus că PSD îi poate bloca mandatul, însă ar fi un episod foarte cinic dacă s-ar întâmpla acest lucru.

”PSD poate să blocheze acest mandat şi să se comporte împotriva bucureştenilor dacă vrea, în ideea de a-mi slăbi mie mandatul, dar mi se pare foarte cinic. (…) Eu nu sunt un tip cinic, de multe ori mă uit la binele oamenilor şi trec peste orice rivalitate politică. Nu m-am gândit niciodată să blochez o decizie care să fie bună pentru oameni, mi se pare de neconceput. Şi nu au dat niciun fel de explicaţie, pur şi simplu au trântit. Au trântit şi ideea de a organiza în România un foarte important forum european pe ideea de oraşe moderne, smart city, o finanţare pe care o asigura Comisia Europeană sub auspicile DG-Regio de la Comisia Europeană. Şi aici pe bune, adică incredibil! Şi au oprit şi nişte audituri, nişte evaluări de care aveam nevoie la STB şi la Termo-Energetica ca să văd pe ce se duc banii, pentru că avem nişte găuri negre fabuloase la aceste două companii”, a mai spus primarul Capitalei, la Prima Tv.

