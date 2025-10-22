Bogdan Ivan promite modificări legislative după TRAGEDIA din cartierul Rahova: Explozia putea fi evitată

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, spune miercuri că explozia din cartierul Rahova, acolo unde 3 persoane și-au pierdut viața, putea fi evitată. După ce ancheta va fi finalizată, ministrul a promis că va modifica legislația în domeniu.

„Companiile sunt cele care răspund de siguranța respectivelor rețele și, conform legii, ele sunt verificate, auditate și trebuie să răspundă. Iar dacă cineva din acele companii nu și-a făcut treaba, fie că vorbim despre persoane juridice sau despre persoane fizice, vor plăti și vor suporta rigorile legii.

Și, foarte important, dacă în urma acestui eveniment de-a dreptul catastrofal, care a curmat viața unor oameni nevinovați, pentru care, îmi pare rău și transmit condoleanțe și pe această cale, constatăm că legislația trebuie să fie actualizată, constatăm că trebuie să punem noi reguli foarte clare pentru companii, pentru a proteja viața oamenilor, imediat ce vom avea finalizat această anchetă și vom primi raportul final, atât eu cât și premierul României, vom intra cu un pachet de modificări legislative pentru că astfel de situații să nu se mai repete”, a spus ministrul Energiei, potrivit Mediafax