Nicușor Dan s-a întâlnit la Londra cu celebrul român care a dezvoltat centrul financiar Canary Warf

Ruxandra Radulescu
28 dec. 2025, 09:13, Știri politice
Președintele Nicușor Dan s-a întâlnit la Londra, în cadrul vizitei de acum două săptămâni din Marea Britanie, cu Sir George Iacobescu, inginer constructor român care a dezvoltat celebrul centru financiar Canary Wharf.

George Iacobescu,  profesie inginer constructor, este cel care a dezvoltat celebrul centru financiar londonez, proiectul Canary Wharf, a menționat președintele.

„A fost o veritabilă plăcere să îl revăd, la Londra, pe Sir George Iacobescu, unul dintre cei mai respectați și apreciați români din Marea Britanie. De profesie inginer constructor, numele lui George Iacobescu se leagă de dezvoltarea celebrului centru financiar londonez, proiectul Canary Wharf.

Parcursul său profesional remarcabil și atașamentul constant față de țara noastră demonstrează că performanța românească poate deveni o sursă de inspirație și o poveste de succes oriunde în lume.”, a postat Nicușor Dan.

Cine este Sir George Iacobescu

Sir George Iacobescu este un inginer și om de afaceri englez nascut în Romania, care este directorul executiv al Grupului Canary Wharf, al doilea grup financiar din Londra. Este în topul celor mai bine plătiți manageri din Europa și are răspunderea celei mai mari investiții pentru reabilitare urbană de pe continent.

George Iacobescu s-a născut în anul 1945 în București, la câteva luni după terminarea celui de-al Doilea Război Mondial, în familia unui medic hematolog.

A învățat la școala primară din Tunari. După absolvirea Liceului „Dimitrie Cantemir” din București, a urmat cursurile Facultății de Construcții Civile și Industriale din București, unde i-a avut colegi de promoție pe Cristian Gațu, Cristian Antonescu, fost director la „Curentul” și Cristian Țânțăreanu, cel care a construit Complexul „Paradisul Verde” din Corbeanca. A obținut diploma de inginer constructor.

A emigrat în Canada în anul 1975

Iacobescu este unul dintre cei mai de succes afaceriști români alături de Ion Țiriac, Călin Drăgan, Viorel Costeanu, Călin Rovinescu, Mihai Stroe și Manuel Zamfir.

A emigrat în Canada în anul 1975. A lucrat inițial timp de doi ani ca inginer la firma canadiană Homeco Investments din Montreal, ocupându-se de restaurarea a două blocuri care arseseră de curând.

În anul 1978, a fost angajat ca asistent al vicepreședintelui celui mai mare dezvoltator de proiecte imobiliare din America – „Olympia and York”. Timp de cinci ani s-a ocupat de construcția primei fabrici moderne de granit din America de Nord, la Toronto, apoi a Olympia Center și al Neiman Marcus Buildings (clădire de 64 de etaje) la Chicago, precum și la câteva proiecte mari în Dallas, Boston și Houston.

Cele mai noi