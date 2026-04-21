Prima pagină » Știri politice » Bolojan anunță discuții cu grupurile care susțin actualul guvern – PNL, USR, UDMR, minorităţi: „Decizia PNL este să nu mai facă o coaliţie cu PSD”

Olga Borșcevschi

Preşedintele PNL, premierul Ilie Bolojan, a declarat, marţi, după şedinţa Biroului Politic Naţional al PNL, că vor exista consultări cu grupurile parlamentare pentru susţinerea un guvern minoritar.

„S-a votat o rezoluție care întărește ceea ce am discutat aseară. Mandatul pentru mine ca premier și pentru Guvern este de a asigura susținerea parlamentară pentru Guvern.

Vom iniția discuții cu grupurile politice care susțin Guvernul, cu USR, UDMR și minoritățile naționale, pentru a clarifica soluțiile în care ar putea funcționa un guvern minoritar.

Una dintre cele mai importante probleme este finalizarea investițiilor în autostrăzi, școli, spitale, care se fac prin PNRR. Pentru a absorbi acești bani este nevoie de un sprijin parlamentar pentru îndeplinirea jaloanelor.

Vom propune un moratoriu parlamentar în așa fel încât România să nu piardă sumele importante.

Este important să menținem echilibrele bugetare. Este important să avem un guvern stabil pentru a păstra încrederea în România”, a spus Ilie Bolojan, după ședința PNL.

Premierul Bolojan: „Decizia PNL este să nu mai facă o coaliție cu PSD”

Șeful Executivului a anunțat că PNL a revalidat decizia de a nu mai face coaliție cu PSD întrucât aceștia au declanșat o criză politică.

„Din punct de vedere politic, acum o lună am adoptat o decizie prin care văzând pașii și ceea ce făcea PSD am solicitat acestuia și am făcut un apel la rațiune pentru a menține o stabilitate guvernamentală în coaliție. Am avertizat atunci că dacă se va declanșa o criză politică, PNL nu va mai face coaliție cu PSD. Această decizie a fost reevalidată astăzi. Decizia PNL este să nu mai facă o coaliție cu PSD”.

Bolojan, despre colaborarea cu Nicușor Dan

„În mod evident, da”, a spus premierul Bolojan când a fost întrebat dacă vede în președintele Nicușor Dan „un partener”.

„Am avut o colaborare bună cu președintele Nicușor Dan în perioada în care am deținut mandatul. Înțelegem pentru că a obține efecte maxime în reprezentarea României în plan extern, echipele de la Cotroceni și Victoria trebuie să lucreze împreună. Consider că a fost un parteneriat corect”, a explicat el.

Știre în curs de actualizare!

