PNL şi USR, pregătite să preia portofoliile ministerelor PSD. Ce se va întâmpla cu UDMR

Luiza Dobrescu

Imediat ce a finalizat şedinţa de Birou Politic Naţional, premierul Ilie Bolojan a avut o întrevedere cu delegaţia USR, Dominic Fritz, Radu Miruţă, Cătălin Drulă, Diana Buzoianu şi senatorul Sorin Şipoş. Discuţia a avut loc în biroul şefului de la Senat, Mircea Abrudean.

La finalul discuţiilor, premierul Bolojan şi Dominic Fritz au ieșit la declaraţii. Liderul USR a declarat că „vosul PSD de a decide soarta acestei ţări este o iluzie. Livrăm în continuare refirme, pentru România”.

Bolojan: „Miniştrii titulari vor prelua responsabilitatea ministerelor PSD care se vacantează”

La rândul său, Bolojan, a declarat că „aceste turbulenţe ale PSD să ne afecteze cât mai puţin. Mâine, în paralel cu consultările de la Cotroceni, vom avea consultări cu UDMR şi Minorităţi. În condiţiile în care PSD se retrage, noi preluăm portofoliile rămase vacante”.

Dominic Fritz si Ilie Bolojan se pregatesc sa sutina declaratii de presa la finalul semnarii acordul politic intre PSD, PNL, USR, UDMR si Grupul Minoritatilor privind un nou guvern si un nou program de guvernare, la Palatul Parlamentului, luni, 23 iunie 2025, in Bucuresti. ALEXANDRU DOBRE / MEDIAFAX FOTO

Liderul USR, Dominic Fritz, a declarat ceva mai devreme, după şedinţa USR de la Parlament, că partidul său este pregătit să preia ministerele vacante şi că are şi oameni pregătiţi în acest sens.

Anterior, premierul Ilie Bolojan anunțase că PNL va iniția în zilele următoare discuții cu USR, UDMR și minorități în vederea asigurării funcționării unui guvern minoritar. Mai multe detalii AICI

„S-a votat o rezoluție care întărește ceea ce am declarat aseară: mandatul pentru conducerea PNL și pentru mine, ca prim-ministru, de a asigura stabilitatea guvernamentală în fața crizei generate de iresponsabilitatea PSD și de a asigura majoritatea parlamentară pentru susținerea guvernului. Vom iniția discuții cu grupurile politice care susțin actualul guvern în zilele următoare, astăzi și mâine: grupurile USR, UDMR și grupul minorităților. În așa fel încât să clarificăm în ce formulă ar putea funcționa un guvern minoritar”, a anunțat Ilie Bolojan, la finalul ședinței de marți din PNL.

