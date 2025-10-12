Bolojan e VINOVAT pentru „interdicțiile” pe care le-au primit primarii prin OUG 52 / Grindeanu: M-a asigurat că știe ce s-a greșit

Sorin Grindeanu remarcă ridicolul situației provocate de celebra ordonanță 52, prin care se interzice inclusiv convocarea ședinței consiliului local.

„Știți că aceste lucruri se fac prin presă. Nu mai ai voie să dai anunțuri”, a declarat el, la Antena 3 CNN.

Liderul PSD s-a informat direct de la „sursă”, aducă de la prim-ministru cum s-a ajuns în această situație. Grindeanu a dezvăluit ce s-a întâmplat în ședința de guvern, în care s-a adoptat OUG 52, în urmă cu două săptămâni.

„A venit Ministerul Finanțelor si a citit pe bandă (n.r. în ședința de guvern). Știți că există anumite amendamente, care pot fi făcute în timpul ședințelor de guvern., dacă și ceilalți miniștri avizatori sunt de acord. Ministerul Finanțelor a vrut să reglementeze câteva domenii, dar când a citit, a citit un amendament mult mai lung care nu are nicio legatară cu realitatea”, povestește Grindeanu.

Potrivit liderului PSD, primul care a cerut să fie exceptat de la această ordonanță a fost chiar inițiatorul, adică Ministerul de Finanțe.

„Știți cine au cerut primii să se amendeze OUG 52? Ministerul Finanțelor, să fie exceptat, ieri. Asta e o chestiune care nu putea fi discutată în coaliție”, dezvăluie el.

Grindeanu a comentat modul „defectuos” de a guverna al lui Ilie Bolojan.

„Premierul Bolojan sigur n-a realizat. Asta mi-a și spus. (…) Asta depinde de modul în care îți gestionezi tu, ca premier, ședințele de guvern. Dacă tu vei spune și vei hotărâ că în ședința de guvern nu intră amendamente de acest tip și ori se discută înainte și sunt avizate înainte, dezbătute în ministerele avizatoare, atunci, așa e regula”.

Liderul PSD îl vede vinovat pe Bolojan de această situație.

„Da, dar de această dată m-a asigurat că știe ce s-a greșit”

