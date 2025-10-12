Prima pagină » Actualitate » Bolojan are curaj să facă băi de mulțime doar acasă, la Oradea și doar de dincolo de gard. În rest, e fluierat și huiduit peste tot unde merge

12 oct. 2025, 19:57, Actualitate
Premierul Ilie Bolojan s-a simțit, ca acasă, la Oradea. Ba chiar, premierul a avut curajul să iasă la rampă și să facă până și băi de mulțime. Căci, vorba aceea, nicăieri nu-i ca acasă.  Sigur, a îndrăznit doar de dincolo de gard, are și curajul limitele lui în vremuri austere. A mai strâns mâini, a mai schițat câte-un zâmbet forțat, în amintirea vremurilor bune de odinioară pe plaiurile orădene. Probabil și-a mai tras puțin sufletul, căci după măsurile de austeritate din celebra Lege Bolojan, s-a obișnuit să fie fluierat și huiduit peste tot, pe  unde merge.

Premierul Ilie Bolojan și șeful Cancelariei prim-ministrului, Mihai Jurca s-au aflat în acest weekend la Oradea, unde au participat la festivitățile organizate cu ocazia Zilelor Orașului.

Ilie Bolojan, sfaturi de pe plaiuri orădene: „Ca să ne ridicăm localitățile trebuie să ne ridicăm țara”

În cadrul ceremoniei oficiale, desfășurate în centrul Oradiei, șeful Executivului a depus coroane de flori la monumentele eroilor, aducând un omagiu celor care au contribuit la identitatea și istoria orașului.

„Eu sunt bucuros când vin în Oradea sau în Bihor și domnul primar, domnul președinte al Consiliului Județean îmi spun „Uite, am terminat o parcare, luni se deschide un ambulatoriu, se termină un pasaj, se mai face o centură, se mai deschide o fabrică importantă pentru că asta înseamnă la nivel local respect pentru oameni. Cât voi sta în această funcție, o zi, o lună trebuie să știți că voi face tot ce este posibil pentru țara noastră și pentru orașul nostru.

Nu poate să fie bine în Oradea sau la Constanța, sau la Iași, sau la Sighetu Marmației, sau la Turnu Severin dacă nu este bine în țară. Așa cum economiștii știu că ratingul unei localități nu poate să fie mai mare decât ratingul țării, ca să ne ridicăm localitățile trebuie să ne ridicăm țara”, a explicat prim-ministrul Ilie Bolojan.

La eveniment au participat și autorități locale, printre care se numără primarul Florin Birta, președintele Consiliului Județean Bihor, Mircea Mălan, prefectul de Bihor, Marcel Dragoș, precum și viceprimarul Teofil Filimon. Aproximativ 4.000 de orădeni s-au aflat în Piața Unirii, unde s-a desfășurat evenimentul, potrivit informațiilor publicate de Bihon.ro. 

Sursă foto și VIDEO Bihon.ro

Descopera.ro
Marea Roșie a trecut prin unul dintre cele mai extreme evenimente de pe Pământ acum 6 milioane de ani