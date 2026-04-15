Bolojan i-a anunțat pe liberali că nu demisionează. „Când te înjură unii, e ca o binecuvântare”

Premierul Ilie Bolojan a mers într-o vizită surpriză, miercuri seară, la sediul PNL din Capitală. Unul dintre participanții la întâlnire a transmis, într-o postare pe rețelele de socializare, că Șeful Executivului i-a anunțat că nu-și va da demisia din fruntea Guvernului. 

Silviu Feroiu, consilier general PNL în Primăria Capitalei, a scris pe pagina sa de Facebook că majoritatea celor prezenți la întâlnirea cu Ilie Bolojan l-au susținut să nu-și dea demisia din fruntea Guvernului. În replică, premierul României a răspuns că nu va face acest lucru.

„O surpriză extraordinară pe care am avut-o astăzi la sediul Partidului Național Liberal București: premierul Bolojan a venit într-o vizită neanunțată. Discuțiile au fost deschise și directe. Majoritatea dintre noi i-am transmis clar că nu ne dorim să își dea demisia — iar răspunsul lui a fost la fel de ferm: nu o va face.

De asemenea, Bolojan a fost întrebat despre cum reușește să facă față valului de critici, venit inclusiv din partea unor colegi din guvern. Premierul României a spus: „Când te înjură unii, e ca o binecuvântare”.

Presiune pe Ilie Bolojan

În acest moment, presiunea este direct pe Ilie Bolojan, care riscă să piardă susținerea politică necesară pentru a rămâne în funcție. De altfel, scenariul schimbării premierului nu este unul nou. Încă de la formarea guvernului, funcționarea coaliției a fost fragilă, bazată pe un echilibru delicat între mai multe partide cu interese diferite.

