Bolojan ia la ochi indemnizațiile din companiile de stat: „M-am uitat la Aeroportul Kogălniceanu, Otopeni și Romatsa”

Premierul a declarat pentru Digi24 că a remarcat creșterea indemnizațiilor de conducere cu 30-40% la Aeroportul Kogălniceanu, Otopeni și Romatsa. Ilie Bolojan a avertizat că dacă nu se va realiza o reformă în administrația centrală și la nivel local, nu va mai fi posibil în noiembrie înainte de adoptarea bugetului de anul viitor.

„M-am uitat la Aeroportul Kogălniceanu, Otopeni și Romatsa. Păi au explodat indemnizațiile de conducere, le-au crescut cu 30-40%.Dacă legea nu-i mai poate forța, poate bunul simț să-i forțeze, că îi sfidează pe oameni. Când ai servicii de tip monopol îți faci venituri, nu e problemă .Aceste lucruri trebuie corectate.Ce vă spuneam de legea bugetului este vital. Dacă nu vom adopta legislația care să facă reforma în administrația centrală și cea locală, în luna noiembrie nu mai putem să punem în practică această legislație înainte de buget.Voi face tot ceea ce este posibil să-mi fac datoria de premier, explicând așa fel în cât să-i conving pe colegi cum facem economii.Eu am încredere în responsabilitatea colegilor din coaliție, ca fiecare stim care e situația și cred că fiecare suntem conștienți de această situație.Un Guvern care nu are autoritate, el nu poate livra.”

Sursa Foto: Profimedia