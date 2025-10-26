Prima pagină » Știri politice » Bolojan ia la ochi indemnizațiile din companiile de stat: „M-am uitat la Aeroportul Kogălniceanu, Otopeni și Romatsa”

Bolojan ia la ochi indemnizațiile din companiile de stat: „M-am uitat la Aeroportul Kogălniceanu, Otopeni și Romatsa”

26 oct. 2025, 21:43, Știri politice
Bolojan ia la ochi indemnizațiile din companiile de stat: „M-am uitat la Aeroportul Kogălniceanu, Otopeni și Romatsa”

Premierul a declarat pentru Digi24 că a remarcat creșterea indemnizațiilor de conducere cu 30-40% la Aeroportul Kogălniceanu, Otopeni și Romatsa. Ilie Bolojan a avertizat că dacă nu se va realiza o reformă în administrația centrală și  la nivel local, nu va mai fi posibil în noiembrie înainte de adoptarea bugetului de anul viitor.

„M-am uitat la Aeroportul Kogălniceanu, Otopeni și Romatsa. Păi au explodat indemnizațiile de conducere, le-au crescut cu 30-40%.Dacă legea nu-i mai poate forța, poate bunul simț să-i forțeze, că îi sfidează pe oameni. Când ai servicii de tip monopol îți faci venituri, nu e problemă .Aceste lucruri trebuie corectate.Ce vă spuneam de legea bugetului este vital. Dacă nu vom adopta legislația care să facă reforma în administrația centrală și cea locală, în luna noiembrie nu mai putem să punem în practică această legislație înainte de buget.Voi face tot ceea ce este posibil să-mi fac datoria de premier, explicând așa fel în cât să-i conving pe colegi cum facem economii.Eu am încredere în responsabilitatea colegilor din coaliție, ca fiecare stim care e situația și cred că fiecare suntem conștienți de această situație.Un Guvern care nu are autoritate, el nu poate livra.”

Sursa Foto: Profimedia

Citește și

POLITICĂ Bolojan, după ce a fost huiduit la ceremonia de azi, laudă Catedrala Națională: Ține de identitatea unei comunități și poate să unească
21:27
Bolojan, după ce a fost huiduit la ceremonia de azi, laudă Catedrala Națională: Ține de identitatea unei comunități și poate să unească
POLITICĂ Daniel Băluță (PSD), sigur pe candidatura sa la Primăria Capitalei: „Este o decizie pur formală în acest moment și așteptăm să o și implementăm”
21:09
Daniel Băluță (PSD), sigur pe candidatura sa la Primăria Capitalei: „Este o decizie pur formală în acest moment și așteptăm să o și implementăm”
GUVERN Bolojan răspunde atacurilor PSD: Miza mea nu este să fiu premier în orice condiții, ci să fac ceea ce trebuie
21:00
Bolojan răspunde atacurilor PSD: Miza mea nu este să fiu premier în orice condiții, ci să fac ceea ce trebuie
CONTROVERSĂ Nicușor Dan, după ce a participat la sfințirea Catedralei Naționale, despre care spunea că este un „delir grandoman”: O construcție născută din visul și credința multor români
20:02
Nicușor Dan, după ce a participat la sfințirea Catedralei Naționale, despre care spunea că este un „delir grandoman”: O construcție născută din visul și credința multor români
EXCLUSIV Ciprian Ciucu a fost votat candidatul PNL pentru Primăria Generală a Capitalei, după o ședință tensionată în Modrogan
19:25
Ciprian Ciucu a fost votat candidatul PNL pentru Primăria Generală a Capitalei, după o ședință tensionată în Modrogan
CONTROVERSĂ Andrei Caramitru a luat-o la țintă pe Anca Alexandrescu și o amenință cu dezvăluiri: o să spun TOT! Ce l-a scos din sărite
18:36
Andrei Caramitru a luat-o la țintă pe Anca Alexandrescu și o amenință cu dezvăluiri: o să spun TOT! Ce l-a scos din sărite
Mediafax
Catedrala Națională este așteptată să devină un punct de referință în vizitele turiștilor străini în București. „Va fi o atracție pentru pelerinii din toată țara”
Digi24
VIDEO Susținătorii lui Călin Georgescu au făcut scandal la inaugurarea Catedralei Naționale. Au intervenit jandarmii
Cancan.ro
Ce a făcut mulțimea când Principesa Margareta și Principele Radu au ajuns la sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului
Prosport.ro
Ce a văzut toată lumea după ce prezentatoarea TV s-a întins prea tare. „Mi s-a rupt bluza”
Adevarul
Tânără de 23 de ani, găsită moartă după un an. Ultimul ei mesaj a fost către ChatGPT
Mediafax
Avertisment DNSC: Atacatorii folosesc numele OLX Romania pentru a vă fura datele
Click
Câți ani de închisoare riscă Artanu, pentru agresiune sexuală?! Îndemnul avocatei Dalina Terzi pentru victimă: „Fetelor le e rușine, cedează psihic”
Wowbiz
Membru AUR, mort în accidentul din Drăgușeni! Vasile și-a dus prietenul bolnav de cancer la tratament ul cu citostatice
Antena 3
Momente amuzante cu băiețelul lui Nicușor Dan la ceremonia Sfințirii Catedralei Naționale
Cancan.ro
Gestul făcut de Gigi Becali în fața jurnaliștilor aflați la sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului
Ce se întâmplă doctore
Câte operații estetice are, de fapt, Mara Bănică? Cum arăta înainte de intervenții. Nu o mai recunoști deloc
observatornews.ro
Sinucidere în fața salvatorilor. Cum au eşuat pompierii din Vâlcea să ajute un om
StirileKanalD
VIDEO Imagini terifiante în Catedrala Neamului! A căzut de la 60 de metri înălțime, lângă intrare
KanalD
Cine sunt cei doi turiști care au murit, după ce au căzut în gol sute de metri în Munții Făgăraș! O a treia persoană a fost salvată în ultima clipă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
EXCLUSIV | Peste 90 de radare fixe stau nefolosite pe autostrăzile și drumurile naționale din România. Cine e responsabil?
Descopera.ro
Calendarul MAYAȘ avea o metodă precisă de a PREZICE eclipsele
Capital.ro
Doliu în lumea filmului! O frumoasă actriță a murit prea devreme. A fost o luptătoare
Evz.ro
Escrocherii prin apeluri video. Cuvântul care te protejează de fraudă
A1
Cum a apărut Gigi Becali la sfințirea picturii Catedralei Mântuirii Neamului! Cum s-a îmbrăcat
Stirile Kanal D
Anunțul momentului pentru românii care iau medicamente
Kfetele
Florin Piersic, în doliu! Una din cele mai dragi ființe din viața lui s-a stins. Dan Negru este cel care a făcut anunțul
RadioImpuls
Când credeai că le-ai văzut pe toate! Veronica REFUZĂ CATEGORIC să audă ce vrea să facă Ahmed în GALA din această seară. Este IREAL ce i-a cerut concurenta din Casa Iubirii prezentatoarei TV să NU facă: "Ne-am pus toți în risc aici ca să..."
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bubulina îl prinde pe Bulă cu minciuna: - Cine e aia?!
Descopera.ro
Cum a cerut-o de soție Ferdinand I pe Regina Maria? „A fugit în hohote pe scări”
VIDEO Cum au ajuns românii să prefere cazările necovenționale, cu vedere la natură, în locul hotelurilor clasice
21:24
Cum au ajuns românii să prefere cazările necovenționale, cu vedere la natură, în locul hotelurilor clasice
AUTO Cum a dezechilibrat războiul piața auto din Rusia. Prețurile pentru mașinile la mâna a doua au explodat
21:00
Cum a dezechilibrat războiul piața auto din Rusia. Prețurile pentru mașinile la mâna a doua au explodat
EXTERNE Trump cere Justiției americane să ancheteze alegerile din 2020. De ce crede președintele că acum 5 ani i-a fost fost „furat” scaunul din Casa Albă
20:58
Trump cere Justiției americane să ancheteze alegerile din 2020. De ce crede președintele că acum 5 ani i-a fost fost „furat” scaunul din Casa Albă
JUSTIȚIE DNA s-a făcut de comedie. Dramaturgul Eugen Șerbănescu a fost achitat, împreună cu alte două inculpate, după opt ani de calvar, de către Tribunalul București
20:53
DNA s-a făcut de comedie. Dramaturgul Eugen Șerbănescu a fost achitat, împreună cu alte două inculpate, după opt ani de calvar, de către Tribunalul București
EXTERNE Șeful Trezoreriei SUA anunță că militarii nu-și vor mai primi salariile din cauza democraților. Cum a rămas țara în blocaj din cauza răfuielilor
20:52
Șeful Trezoreriei SUA anunță că militarii nu-și vor mai primi salariile din cauza democraților. Cum a rămas țara în blocaj din cauza răfuielilor
Ministrul Radu Marinescu, după slujba de sfințire a picturii Catedralei Neamului: “Justiția și credința au aceleași repere morale!”
20:26
Ministrul Radu Marinescu, după slujba de sfințire a picturii Catedralei Neamului: “Justiția și credința au aceleași repere morale!”