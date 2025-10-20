Bolojan, întrevedere cu comisarul european pentru afaceri interne și migrație, Magnus Brunner. Pe agendă: Migrația ilegală și securitatea Mării Negre

Prim-ministrul României, Ilie Bolojan, l-a primit luni, 20 octombrie, la Palatul Victoria, pe comisarul european pentru afaceri interne și migrație, Magnus Brunner, aflat într-o vizită oficială la București, care face parte din turul de capitale europene pe care comisarul îl desfășoară în primul său an de mandat, transmite Palatul Victoria.

Potrivit sursei citate, vizita s-a concentrat pe consolidarea cooperării în domeniile securității interne, migrației și protejării frontierelor externe ale Uniunii Europene.

„Comisarul Brunner a fost interesat de situația de securitate la frontierele României cu Ucraina și Republica Moldova, de amenințările hibride dinspre Federația Rusă și de securitatea internă a Uniunii Europene. Discuțiile au vizat combaterea migrației ilegale, consolidarea colaborării cu Frontex și Europol, utilizarea de tehnologii moderne pentru protecția frontierelor, precum și implementarea sistemului digital european de verificare a intrărilor și ieșirilor (Entry/Exit System) și evaluarea Schengen a României”.

Premierul a precizat că România este un partener de încredere, cu o contribuție solidă la securitatea internă a UE, și că va continua cooperarea strânsă cu Comisia Europeană și structurile sale de specialitate.

„Prim-ministrul Ilie Bolojan a vorbit despre importanța securității interne a Uniunii Europene, strâns legată de stabilitatea în regiunea Mării Negre, și a prezentat principalele priorități ale României. Acestea includ: finanțarea adecvată a securității interne în viitorul Cadru Financiar Multianual, pregătirea pentru implementarea Pactului privind migrația și azilul începând cu 2026, cooperarea cu state terțe în materie de migrație și întărirea colaborării cu Frontex, inclusiv prin investiții în dotări moderne pentru supravegherea frontierelor, precum dronele”.

Un alt subiect important adus în discuție de partea română a fost regiunea Mării Negre, recunoscută pentru rolul său strategic ca rută principală între Caucaz și Europa.

„Premierul a arătat că securitatea în această zonă este esențială pentru securitatea UE și a prezentat proiectele aflate în dezvoltare, care vizează cooperarea regională în protecția infrastructurii critice, acțiunile gărzilor de coastă, combaterea criminalității și a traficului de droguri. În acest context, instituirea unui centru de securitate maritimă, în linie cu Strategia de securitate internă a UE, și viitoarea revizuire a mandatului Frontex vor contribui la atingerea acestor obiective”.

La finalul întâlnirii, părțile au discutat despre colaborarea strânsă dintre Guvernul României și Comisia Europeană, precum și despre situația fiscal-bugetară și cea politică internă din țară.

La întrevedere au mai participat vicepremierul Cătălin Predoiu, ministrul Afacerilor Interne, Mihai Jurca, șeful Cancelariei Prim-Ministrului, și secretarul de stat Dragoș Hotea, se arată în comunicatul Palatului Victoria.

Foto: gov.ro