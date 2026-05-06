Viorel Cataramă: „Pentru PNL, problema care se pune este nu dacă va fi schimbat actualul președinte, ci cu cine”

„Moțiunea a trecut, Ilie Bolojan a căzut”, scrie Viorel Cataramă pe social media. Cunoscut liberal, omul de afaceri se declară convins că zilele actualului președinte al partidului sunt numărate, iar formațiunea Brătienilor trebuie să își aleagă o nouă conducere.
Cataramă mai vorbește și de viitorul PNL, care, în viziunea lui, trebuie să fie alături de Statele Unite.
Într-o postare pe Facebook, Viorel Cataramă atinge inclusiv problema acordului de împrumut SAFE pe care România tocmai și l-a asumat. El consideră că este necesară negocierea suspendării acestui acord și începerea discuțiilor cu „partenerul strategic”, SUA.
Iată mesajul complet postat de Viorel Cataramă, referitor la viitorul PNL:
„Pentru PNL problema care se pune este nu dacă va fi schimbat actualul președinte, ci cu cine!
Ca să renască, partidul trebuie să se transforme într-o forță politică conservatoare credibilă cu următoarea linie de abordare:
Această linie garantează un bazin electoral de 30-35%; dar, nu poate fi promovată de persoane cu vederi neo-marxiste, progresiste! PNL a pierdut într-un timp record 4 războaie: cu președintele României, cu Parlamentul, cu electoratul liberal și cu opinia publică.
Este momentul adevărului: căderea în irelevanță sau renașterea liberalismului în România!”.
