Viorel Cataramă: „Pentru PNL, problema care se pune este nu dacă va fi schimbat actualul președinte, ci cu cine”

„Moțiunea a trecut, Ilie Bolojan a căzut”, scrie Viorel Cataramă pe social media. Cunoscut liberal, omul de afaceri se declară convins că zilele actualului președinte al partidului sunt numărate, iar formațiunea Brătienilor trebuie să își aleagă o nouă conducere.

Cataramă mai vorbește și de viitorul PNL, care, în viziunea lui, trebuie să fie alături de Statele Unite.

Cataramă cere suspendarea acordului SAFE

Într-o postare pe Facebook, Viorel Cataramă atinge inclusiv problema acordului de împrumut SAFE pe care România tocmai și l-a asumat. El consideră că este necesară negocierea suspendării acestui acord și începerea discuțiilor cu „partenerul strategic”, SUA.

Iată mesajul complet postat de Viorel Cataramă, referitor la viitorul PNL:

„Pentru PNL problema care se pune este nu dacă va fi schimbat actualul președinte, ci cu cine!

Ca să renască, partidul trebuie să se transforme într-o forță politică conservatoare credibilă cu următoarea linie de abordare:

PNL, forță politică pro-americană; Franța, Germania, Anglia, Spania, Italia sau conducerea UE pot fi anti-americane (chiar dacă se proclamă pro-occidentale), România nu-și permite însă acest lux! Fondurile și tehnica pentru înarmare trebuie discutate cu guvernul american, care poate oferi condiții mult mai bune decât firmele și instituțiile UE (trebuie negociată suspendarea acordului SAFE)!

Trebuie aduse în fața justiției persoanele vinovate pentru anularea alegerilor, în frunte cu fostul președinte Iohannis; conservatorii nu pot accepta încălcarea flagrantă a celui mai sacru principiu al democrației! Respectarea libertăților individuale; guvernul trebuie oprit să acapareze multă putere prin limitarea drepturilor cetățenilor și impunerea unora colective, pe criterii arbitrare! Ucraina trebuie sprijinită moral necondiționat; însă, orice ajutor material trebuie stopat. Eventualele resurse disponibile trebuie folosite pentru români: bătrâni, copii, persoane cu dizabilități și venitri minime, sănătate, învățământ! Este corect sprijinul de 90 miliarde EUR acordat de UE Ucrainei, dar România trebuie să anunțe că nu va participa la finanțare întrucât nu are bani. Reducerea fiscalității (începănd cu TVA) și eliminarea discriminărilor care sufocă sectorul privat și îndeosebi IMM-urile! Sprijinirea producției interne și a exporturilor. Sprijinirea familiei tradiționale și a bisericii. Protejarea bogățiilor țării.

Această linie garantează un bazin electoral de 30-35%; dar, nu poate fi promovată de persoane cu vederi neo-marxiste, progresiste! PNL a pierdut într-un timp record 4 războaie: cu președintele României, cu Parlamentul, cu electoratul liberal și cu opinia publică.

Este momentul adevărului: căderea în irelevanță sau renașterea liberalismului în România!”.

