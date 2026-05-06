Chiar înainte de votul moțiunii PSD-AUR, premierul Bolojan a ținut un discurs în Parlament, în care a încercat să respingă criticile aduse, prin plasarea responsabilității în brațele social-democraților. Șeful Executivului a calificat moțiunea pentru demitere, ca fiind „artificială”, deși constituțional vorbind este o procedură democratică. Moțiunea a fost, însă, votată de 281 de parlamentari din 433, iar „premierul austerității” a fost demis. Prima reacție a venit chiar din partea colegului de partid, Cătălin Predoiu, despre care se vehiculează că-i va lua locul lui Bolojan.

Aflat într-un moment critic pentru cariera sa politică, Bolojan a abordat un discurs defensiv de la tribuna Parlamentului. Acesta a refuzat să-și asume responsabilitatea pentru acuzațiile aduse în textul moțiunii și a calificat procedura ca fiind „mincinoasă”.

„Această moțiune este minicinoasă, cinică și artificială”, a subliniat Ilie Bolojan.

Bolojan, atac direct la PSD si AUR: Nu ne vindem companiile, le mulgem noi

Vânzarea companiilor de stat constituie una dintre principalele acuzații la adresa Guvernului Bolojan, din textul moțiunii. Premierul a adresat acest aspect, însă a îndreptat degetul către adversarii politici, PSD și AUR, pe care i-a acuzat că ar vrea să profite de pe urma resurselor statului.

„Acum să mă refer la companiile statului, colegi, că asta-i deranjul, înţeleg şi din moţiune. […] Moţiunea Stingem lumina, ca să o simplific, e una de genul: nu ne vindem companiile, le mulgem noi”, a spus premierul în plenul reunit.

Bolojan: Nu am hotărât împreună creșterea TVA? Cât sunteți de ipocriți?

Șeful Executivului a continuat asaltul asupra social-democraților și i-a numit „ipocriți”, când a vorbit despre măsura creșterii TVA-ului la 21%. Amintim că majorarea a fost urmată de multe alte măsuri de austeritate împotriva cărora PSD-ul s-a exprimat clar și care au generat proteste din partea cetățenilor.

„În această moţiune se vorbeşte despre sărăcirea populaţiei despre creşterea TVA-ului despre CASS şi aşa mai departe. Păi nu le-am hotărât pe astea împreună, nu ştim asta, stimaţi colegi? Cât sunteţi de ipocriţi?”, a mai precizat Ilie Bolojan.

Bolojan: Eu pot să plec, dar problemele acestei țări nu pleacă odată cu mine!

Potrivit actualului premier, România ar întâmpina aceleași probleme chiar dacă va pleca din fruntea Executivului.

„Vă întreb pe toți: poate spune cineva cum va funcționa România de mâine? Aveți un plan? Eu pot să plec, dar problemele grave ale acestei țări rămân. Nu pleacă odată cu mine”, a spus premierul.

Bolojan: Oameni care locuiesc în penthouse-uri să vină să explice cum plâng pe umărul românilor

Spre sfârșitul discursului Premierul Ilie Bolojan, a criticat, voalat, politicienii din tabăra adversă, PSD și AUR, despre care a precizat că nu au nicio credibilitate în ochii cetățenilor. Menționăm că la alegerile parlamentare din 2024, PSD și AUR au strâns împreună 3.759.792 de voturi, dintr-un total de 9.259.644 de voturi exprimate, urmate, apoi, de PNL, USR, UDMR etc.

„Eu înțeleg aceste lucruri și le mulțumesc românilor pentru aceste greutăți, dar nu pot să accept, cum să vă spun, și nu aveți nicio credibilitate, ca oameni care locuiesc în penthouse-uri, din offshore-uri și care sfidează bunul simț să vină să explice cum plâng pe umărul românilor. Oameni care au mașini mai scumpe decât câteva apartamente să ne explice cât e de greu. Românii știu că oamenii ăștia nu suferă alături de ei”, a mai spus șeful Guvernului.

Cătălin Predoiu, vehiculat ca viitor premier, sare în apărarea lui Bolojan, după demitere

După ce moțiunea de cenzură a picat, Cătălin Predoiu a transmis că Partidul Național Liberal trebuie să continue lupta pentru guvernare. Actualul ministru de la Interne nu a ezitat să sară în apărarea lui Bolojan.

”PNL este un partid cu relevanță strategică pentru România, un partid pro-european, un partid care a găsit soluții pentru țară. PNL nu trebuie să se grăbească. Nu merită această moțiune. Nu merită Ilie Bolojan această moțiune. Este foarte multă emoție în partid”, a declarat Predoiu.

Răspunsul lui Grindeanu pentru Bolojan

Sorin Grindeanu i-a răspuns lui Ilie Bolojan, după ce acesta și-a susținut discursul în Camera Deputaților, în ziua moțiunii de cenzură: „Vreți să vorbim despre banii primiți de Oradea și Bihor? Vreți să vorbim despre aeroportul din Oradea în ultimii ani?”, întreabă Grindeanu.

„Inițial nu am vrut să iau cuvântul la această moțiune. Nu vorbesc de bani europeni, ci de bani primiți de la bugetul de stat pentru proiecte adevarate, în special de infrastructură. Dacă se sustine economic acest aeroport din Oradea însemnă că nu mai înțelegem lucrurile din punct de vedere economic. Câți pasageri sunt pe cursele subvenționate de Consiliul Județean de la Oradea la Varșovia?”, spune Sorin Grindeanu.

Sorin Grindeanu a fost aplaudat de parlamentarii PSD, care s-au ridicat în picioare.

Grindeanu i-a cerut demisia lui Bolojan

Acesta a declarat și că normal ar fi ca Ilie Bolojan să demisioneze în acest moment, chiar dacă e interimar.

„În ultimele 10 zile am încercat să reducem tensiunea. Există viață și după această moțiune. Cred că normal ar fi ca Ilie Bolojan să demisioneze, în acest moment, din funcţia de prim-ministru, chiar dacă e interimar, pentru că vorbim de un vot covârşitor. Mi-aş dori ca rapid, la Cotroceni, împreună cu celelalte partide, să găsim o soluţie şi să mergem înainte”, a subliniat liderul PSD.

Mihai Jurca și Oana Gheorghiu nu au rezistat până la final. Au plecat înainte de numărarea voturilor

Mihai Jurca și Oana Gheorghiu nu au mai așteptat până la numărarea voturilor moțiunii de cenzură împotriva guvernului Bolojan. Cei doi au plecat din Parlament în timpul numărătoarei.

Dominic Fritz a anunțat că USR nu va negocia cu PSD pentru un nou Guvern

Președintele USR, Dominic Fritz, a precizat, marți, că după ce moțiunea de demintere a Guvernului Bolojan a trecut, partidul pe care în conduce nu va negocia o nouă alianță cu PSD.

„Moţiunea a trecut, dar nu vom permite ca PSD şi AUR să întoarcă România în trecut. Toţi ştim că cele două partide au vrut acelaşi lucru: să oprească reformele, înainte ca reformele să le golească cutiile de pantofi şi să ne scape de pile, relaţii, cumetrii. Lăcomia lor costă şi-i va costa scump pe români. Au plătit deja 36 de ani. Suntem mulţi care suntem scârbiţi şi furioşi. Dar nu avem voie să fim nehotărâţi”, a transmis preşedintele USR

Preşedintele USR mai spune că „miniştrii USR îşi vor continua munca până în ziua în care va fi numit un nou guvern”.

„În haosul declanşat de ei, vă spun cu claritate: USR sigur nu va abandona lupta. Am fost în ultimele luni şi vom rămâne alături de toţi românii care îşi doresc să construim ceva în ţara asta. Cu responsabilitate şi curaj. La bine şi la greu, indiferent de cât de multe piedici ne pun.”

Stenograme din ședința PNL de astăzi, după ce moțiunea a trecut și Guvernul Bolojan a picat

La sediul PNL a avut loc o ședință de urgență, convocată în urma rezultatului votului de astăzi din Parlament, care a dus la demiterea Guvernului Bolojan. PNL a votat pentru interzicerea unei noi coaliții cu PSD. Decizia a fost luată de o majoritate zdrobitoare, în timp ce USR a anunțat, tot prin vot în unanimitate că dorește un acord politic doar cu PNL.

“Comitetul Politic al USR își menține decizia anterioară de a nu mai forma o majoritate guvernamentală cu PSD. USR continuă direcția politică reformatoare. USR va propune Partidului National Liberal un acord politic pentru o abordare coordonată în privința pașilor următori. Îl mandatează pe președintele Dominic Fritz să poarte discuții în acest sens cu președintele PNL, Ilie Bolojan.”

Tensiuni și vot decisiv în interiorul PNL

Liderii partidului au stabilit o direcție clară: ruperea de social-democrați. Din totalul membrilor prezenți, doar 10 persoane s-au abținut de la vot.

„Dacă PSD nu își asumă o guvernare alături de AUR, atunci ne asumăm guvern minoritar. Dacă PSD vrea cu AUR, stăm în opoziție,” a declarat Ilie Bolojan.

Nicușor Dan a anunțat că încep negocierile la Cotroceni

Nicușor Dan a făcut primele declarații după ce moțiunea de cenzură a trecut, iar guvernul Bolojan a fost demis. Șeful statului a dat asigurări că România va avea un guvern nou într-un termen rezonabil.

„Guvernul a fost demis azi de Parlament. Nu e un moment fericit în nicio democrație. Este însă o decizie democratică a Parlamentului. Invit la calm. România e un stat stabil, instituțiile statului funcționează și România are o direcție pe care și-o urmează. Există consens al partidelor pro-occidentale pe direcțiile mari ale României. Există consens pe direcția pro-occidentală.

Voi începe cu consultări informale și când opțiunile se vor cristaliza vom face consultările formale. Înțeleg așteptările românilor legate de funcționarea statului și mai ales de corupție, înțeleg asteptările românilor legate de viața de zi cu zi și o să le am in vedere în discuțiile cu partidele pentru formarea unui nou guvern. Vom avea guvern nou în termen rezonabil, exclud scenariul alegerilor anticipate și subliniez, la capătul acestor proceduri vom avea un guvern pro occidental, cu calm vom trece prin asta.”, a declarat șeful statului.

Acuzațiile la adresa lui Bolojan din moțiune

Moțiunea de cenzură pentru demiterea Guvernului Bolojan a fost depusă în data de 28 aprilie 2026 de către PSD și AUR. Documentul se intitulează „STOP «Planului Bolojan» de distrugere a economiei, de sărăcire a populaţiei şi de vânzare frauduloasă a averii statului”.

PSD și AUR au lansat acuzații foarte grave la adresa lui Ilie Bolojan și a guvernului pe care acesta îl conduce din data de 20 iunie 2025.

Ilie Bolojan a „a ajuns într-un punct în care confundă deliberat reforma cu vânzarea și strategia cu improvizația”.

Guvernul Bolojan „pregătește cea mai amplă înstrăinare de active strategice din ultimele două decenii, fără consultare în coaliție, fără dezbatere publică și fără o minimă asumare politică”.

Guvernul Bolojan este acuzat de subminare a economiei naționale. Moțiunea expune cazurile CEC Bank, Salrom, Hidroelectrica, Romgaz, Aeroporturi București, Portul Constanța, Loteria Română, Poșta Română, Romarm/Uzina Mecanică Cugir, Avioane Craiova și Romaero și alte companii strategice.

Companiile ar urma să fie listate la bursă, reorganizate, divizate sau închise.

