Bolojan pozează în premierul care aduce investiții. Discurs optimist la inaugurarea fabricii Stihl de la Oradea

Premierul Ilie Bolojan s-a simțit, din nou, ca acasă, la Oradea. După ce legea „austerității” i-a adus huiduieli prin țară, Oradea rămâne locul unde se mai aplaudă. Aici, Bolojan zâmbește și dă senzația că economia României merge bine.

Gigantul german STIHL a inaugurat miercuri, în mod oficial, prima sa unitate de producție din România, dedicată fabricării pachetelor de baterii, în cadrul unui eveniment desfășurat în Parcul Industrial Eurobusiness I din Oradea. Ilie Bolojan a participat la evenimentul de inaugurare, a doua astfel de participare în această săptămână, după ce luni a participat la inaugurarea de către Mercedes-Benz a unei noi linii de asamblare a motoarelor pentru mașini electrice, la Sebeș.

Relaxat, cu un zâmbet nespecific pe față, ce contrasta puternic cu încruntarea de la București, premierul Bolojan a spus, în cadrul evenimentului, că „această investiție înseamnă acces la piețe importante”.

„Această investiție la Oradea înseamnă transfer tehnologic, înseamnă acces la piețe importante. Cei zeci de ani în care compania Stihl a cucerit piețe, în care a asimilat tehnologii, înseamnă că vor permite generarea de locuri de muncă, vor permite transfer tehnologic, acumularea de capabilități, în așa fel încât să putem dezvolta această zonă în anii următoare. Locurile de muncă înseamnă oportunități, în plus înseamnă o șansă pentru ca familiile să rămână aici,în comunitățile noastre, în cazul de față în Oradea. M-am bucurat ca tot astăzi să aflu că s-a inaugurat și un proiect important, care va face legătura dintre companiile care sunt în Oradea și mediul universitar, centrul de transfer tehnologic”, a declarat Bolojan.

Investiția Stihl de la Oradea a fost anunțată încă din anul 2022 și inițial compania estima că își va începe activitatea la jumătatea anului 2024.

Potrivit primarul Florin Birta, firma Stihl a ajuns la Oradea la recomandarea fostului director al ADR Nord-Vest, Marcel Boloş, un apropiat al lui Ilie Bolojan, pe vremea când Boloș era ministru al Investiţiilor şi Proiectelor Europene. Cu alte cuvinte, rolul premierului a fost doar să țină foarfeca dreptă și să zâmbească.

Florin Birta mai declara pentru presa locală că negocierile între părţi s-au desfăşurat în secret. În premieră pentru Oradea, firma Stihl Power Tools le-a impus negociatorilor municipalităţii să semneze contracte de confidenţialitate.

Unitatea STIHL din Oradea, operată de compania ANDREAS STIHL Power Tools S.R.L., va avea o suprafață de aproximativ 147.000 de metri pătrați și este proiectată să creeze, pe termen lung, în jur de 700 de locuri de muncă.

În prezent, compania are unități de producție în șapte țări: Germania, Elveția, Austria, SUA, Brazilia, China și în Filipine.

Sursa foto: bihon.ro

