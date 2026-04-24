Știri politice » Bolojan promite „magie". Taie sporurile bugetarilor fără să le taie veniturile

Premierul Ilie Bolojan a declarat, vineri, într-o intervenție la Europa FM, că prin noua lege a salarizării, nu va scădea niciun venit din sectorul bugetar, care înseamnă salariu plus sporuri.

Un ascultător i-a vorbit premierului Bolojan despre legea salarizării de la stat, care este în lucru: „Nu e o soluție bună, așa cum e propusă”. Moderatorul Cătălin Striblea a zis că este vorba despre tăieri de la indemnizația de hrană, pentru risc, pentru suprasolicitare și altele asemenea.

„Da, România s-a angajat pentru fonduri din PNRR că va veni cu o lege a salarizăii unitare, pe care trebuie să o aprobăm în vara acestui an, pentru că vorbim de peste 700 de milioane de euro pe care România îi poate primi. De la vechile legi ale salarizării prin diferite tehnici, cum sunt sporurile, cei care au putut în administrație și-au crescut salariile. Sporurile nu au mai fost o măsură de a proteja de un anumit risc, ci de a crește salariile. Acordarea de sporuri nu a mai fost o măsură pentru a proteja de un anumit risc, ci pentru a crește salariile în mod direct. Am avut o întâlnire cu Florin Manole și Dragoș Pîslaru am avut o primă analiză”, a răspuns șeful Executivului.

Premierul a adăugat că la final contează câți bani intră în cont, nu dacă e un spor: „Per total, această lege nu va scădea niciun venit pentru salariații din sectorul privat din România”, a dat el asigurări.

