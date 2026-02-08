Prima pagină » Știri politice » Nicușor Dan anunță că a fost invitat la Washington la prima reuniune a Consiliului de Pace. Ca de obicei, încă nu știe ce să facă. Președintele analizează

08 feb. 2026, 14:00, Știri politice
Președintele Nicușor Dan a anunțat că a primit o invitație oficială pentru prima reuniune a Consiliului de Pace, programată pe 19 februarie la Washington. Participarea României nu este încă sigură. Nicușor Dan spune că poartă discuții cu partenerii americani înaintea unei decizii finale.

Am primit invitația de a participa la prima reuniune a Consiliului de Pace, care va avea loc la Washington, în data de 19 februarie. Așa cum am mai spus-o, România salută eforturile Administrației SUA de promovare a păcii”, scrie președintele.

Consultări înainte de decizie

După primirea invitației, Nicușor Dan a început consultări cu Statele Unite. Tema principală ține de compatibilitatea Cartei Consiliului de Pace cu obligațiile internaționale pe care România le are deja.

De la primirea invitației de a ne alătura Consiliului de Pace, luna trecută, România a demarat un proces de consultări cu Statele Unite pentru a clarifica în ce măsură anumite prevederi ale Cartei Consiliului de Pace pot fi revizuite sau interpretate astfel încât să fie pe deplin compatibile cu obligațiile internaționale deja asumate de statul român”, spune Nicușor Dan.

Prezența la reuniunea din 19 februarie depinde de rezultatul negocierilor. Bucureștiul vrea lămuriri privind formatul întâlnirii și statutul țărilor invitate, inclusiv al celor care nu fac parte din Consiliu.

Decizia privind participarea României la evenimentul din 19 februarie va fi luată în urma discuțiilor cu partenerii americani cu privire la formatul întâlnirii față de țări ca România, care nu sunt membre în acest moment ale Consiliului, dar își doresc să adere în condițiile revizuirii Cartei”.

