Vicepremierul Oana Gheorghiu a brevetat o nouă rețetă de tăiat frunze la câini: „Încercăm să facem nişte ghiduri miniştrilor să înţeleagă ce au voie şi ce nu au voie în relaţia cu o companie de stat”

08 feb. 2026, 13:42, Știri politice

Vicepremierul Oana Gheorghiu a ajuns la concluzia că miniștrii au nevoie de instrucțiuni de bază pentru funcția pe care o ocupă. Nu pentru economie sau reforme, ci pentru relația cu firmele statului. Executivul pregătește ghiduri oficiale care să le explice demnitarilor unde se oprește autoritatea lor.

Încercăm să facem nişte ghiduri miniştrilor, lucrăm la ele, ca să înţeleagă un ministru şi un minister ce au voie şi ce nu au voie în relaţia cu o companie de stat. Ce înseamnă o companie de stat? Înseamnă că statul este acţionar majoritar sau 100% este o companie de stat. Asta nu înseamnă că statul poate să se joace cu această companie. Rolul ministerului, cel care reprezintă statul în companie, este următorul: să stabilească foarte clar ce tip de Consiliu de Administraţie are nevoie, profilul oamenilor. Dacă e, nu ştiu, o companie din domeniul transporturilor, îi trebuie un finanţist foarte bun, îi trebuie poate un jurist foarte bun şi un om de specialitate din domeniul respectiv, din transporturi, să zicem. Ăsta este primul rol al ministerului”, a declarat Oana Gheorghiu, sâmbătă, la Antena 3 CNN.

Ce ar trebui să învețe miniștrii

Ghidurile vor explica lucruri de bază, potrivit Oanei Gheorghiu. Ministrul nu stabilește programul firmei, nu negociază contracte și nu conduce operațional compania. El reprezintă acționarul și stabilește direcția generală. Cu alte cuvinte, statul poate spune unde merge compania, dar nu și cine apasă butoanele zilnic.

Ea a declarat că următorii paşi sunt să stabilească scrisoarea de aşteptări şi indicatorii de performanţă.

Al doilea rol este să stabilească foarte clar scrisoarea de aşteptări, ce aşteaptă de la acest Consiliu. Dar asta trebuie să fie clar, să aibă toată strategia în ea, să includă nişte indicatori foarte clari. Al treilea şi cel mai important, indicatorii de performanţă. Pentru că ce a făcut statul român până acum s-a prefăcut că pune nişte indicatori de performanţă şi am văzut şi am auzit de indicatori de genul să fie prezent în fiecare zi la muncă sau să se întrunească consiliul o dată pe lună sau la o companie care este monopol să-şi păstreze numărul de clienţi”, a afirmat Gheorghiu.

Ea a explicat că, „evident”, numărul de clienţi nu poate fi un indicator.

Aici se opreşte rolul ministerului. Deci astea sunt lucrurile cele mai importante. Dacă lucrurile astea le face bine, asta îi dă şansele să aibă un Consiliu de Administraţie format din oameni profesionişti”, a completat viceprmierul.

Vicepremierul Oana Gheorghiu își ia o marjă pentru „curățirea” companiilor de stat. „Este un proces de durată. Îi învățăm pe oameni ce este guvernanța”

Oana Gheorghiu nu ia în serios plângerea CSM împotriva ei. „Nu cred că mergem în penal pentru opinii. Ar înseamna că am ajuns o țară antidemocratică”

