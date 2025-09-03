Prima pagină » Știri politice » Bolojan știe câți BUGETARI vrea să dea afară din aparatul local, dar nu știe câți bugetari sunt / Coaliția face un grup de lucru pentru a-i număra

Bolojan știe câți BUGETARI vrea să dea afară din aparatul local, dar nu știe câți bugetari sunt / Coaliția face un grup de lucru pentru a-i număra

03 sept. 2025, 08:00, Știri politice
Bolojan știe câți BUGETARI vrea să dea afară din aparatul local, dar nu știe câți bugetari sunt / Coaliția face un grup de lucru pentru a-i număra

Guvernul Bolojan vrea să taie posturi din administrația locală, dar se împiedică în cifre și procente. Face simulări pe date greșite. Nimeni nu știe exact câți bugetari lucrează în aparatul local. Premierul a prezentat, marți, simulări de concedieri bazate pe procente și cifre eronate. De fapt, baza a fost greșită, de la început, spun aleși locali.

Nicușor Dan face lumină. Să se înființeze un grup de lucru pentru a număra bugetarii! Decizia a fost luată în reuniunea președintelui cu liderii coaliției, de la Cotroceni, conform surselor Gândul.

Guvernul face grup de lucru să numere bugetarii

Până atunci, premierul trasează ordine ministrului Predoiu să le ceară prefecților verificarea „datelor comunicate până acum de primării și consilii județene în privința personalului”.

„Primarii și președinții de consilii județene care au comunicat inițial date eronate, au timp până joi, 4 septembrie 2025, să transmită cifrele corecte”, le transmite Bolojan.

Pe baza noilor date „se realizează analiza personalului din aparatele proprii ale primăriilor și consiliilor județene care va fundamenta reforma administrației publice locale”.

Guvernul a avut la dispoziție date de la mai multe instituții, printre care: Institutul Național de Statistică, prefecturi și Evidența Populației.

A rezultat că în administrația locală sunt 190 de mii de posturi, din care doar 129 de mii sunt ocupate, potrivit graficului de mai jos, pus la dispoziție de Guvern.

Sursa: Guvernul României

Situația se prezintă altfel la Ministerul Finanțelor, care are aceste cifre: 281.520 posturi în autorități executive locale.

Ministerul Finanțelor – Numărul de posturi ocupate în instituțiile și autoritățile publice în luna iunie

De unde a apărut încurcătura

Primarul municipiului Galați, Ionuț Pucheanu (PSD), spune că „marea reformă se bazează pe niște date extrem de greșite”.

„Marea reformă se bazează pe niște date extrem de greșite, capul de tabel care ne-a fost transmis spre a fi completat, coloana nr, 17 care a bulversat pe toată lumea”, declară edilul, pentru Gândul.

Pe de o parte, a fost greșită procedura de introducere a datelor în tabel, iar pe de altă parte a fost și formularea greșită a cerinței, alături de datele eronate și neactualizate, la nivelul fiecărei unități administrativ-teritoriale, spun șefii administrațiilor locale.

Liberalul Adrian Teban, primarul orașului Cugir, explică de unde a apărut încurcătura. Bolojan le-a prezentat pragul de 45% reducere de personal, bazat pe datele de la recensământul populației. Însă, la Evidența Populației sunt mai mulți oameni.

De aici a apărut și reducerea de la 25 la 45%. Să ne facem politicile publice după Evidența Populației”, spune acesta, pentru Gândul.

Potrivit surselor Gândul, la întâlnirea președintelui Nicușor Dan cu liderii coaliției, de marți, s-a decis crearea unui grup de lucru din care să facă parte Cseke Attila (ministrul Dezvoltării), Marian Neacșu (vicepremier), Cătălin Predoiu (ministrul Afacerilor Interne) și Dan Resitnec (secretar general adjunct al Guvernului), pentru analizarea măsurilor de reformă a administrației publice locale.

Pachetul privind reforma administrației publice locale ar trebui agreat până la jumătatea lunii septembrie.

Până atunci, să fie liniște și prietenie în coaliție. Nicușor Dan le-a cerut liderilor coaliției să dialogheze mai mult și să nu se mai atace în spațiul public, spun surse politice pentru Gândul.

RECOMANDĂRILE AUTORULUI:

Citește și

EXCLUSIV De la Declarația de Suveranitate la tentativa „caraghioasă” a PAS de a deveni partid suveranist / Dan Dungaciu: Moldova a fost un stat sfâșiat
08:30
De la Declarația de Suveranitate la tentativa „caraghioasă” a PAS de a deveni partid suveranist / Dan Dungaciu: Moldova a fost un stat sfâșiat
ANALIZĂ EXCLUSIV Ce discută Guvernul Bolojan cu FMI, aflat la București astăzi. Cât de aproape este România de un nou împrumut de la FMI?
08:15
Ce discută Guvernul Bolojan cu FMI, aflat la București astăzi. Cât de aproape este România de un nou împrumut de la FMI?
POLITICĂ Cel mai bun antidepresiv pentru funcționarii de la stat. 12 primării din România s-au dedulcit la vacanțe de lux-cursuri, pe bani publici
08:04
Cel mai bun antidepresiv pentru funcționarii de la stat. 12 primării din România s-au dedulcit la vacanțe de lux-cursuri, pe bani publici
ECONOMIE Radu Miruță: „Pentru prima dată sunt de acord cu domnul Grindeanu, e nevoie de digitalizare”
23:40
Radu Miruță: „Pentru prima dată sunt de acord cu domnul Grindeanu, e nevoie de digitalizare”
POLITICĂ Vor retrage SUA trupele din România? Ionuț Moșteanu spune că discută săptămânal cu partenerii americani
23:08
Vor retrage SUA trupele din România? Ionuț Moșteanu spune că discută săptămânal cu partenerii americani
EXCLUSIV Ilie Bolojan, CHEMAT la audieri în Parlament pentru a da explicații pentru măsurile de austeritate
22:34
Ilie Bolojan, CHEMAT la audieri în Parlament pentru a da explicații pentru măsurile de austeritate
Mediafax
Omenirea trebuie să aleagă între pace și război, declară Xi Jinping la parada militară din Beijing
Digi24
EXCLUSIV Bolojan, întrebat dacă „dă în scris” că nu va crește TVA-ul din nou, la fel cum a promis Nicușor Dan: „Am grijă ce vorbesc”
Cancan.ro
Andrușca a făcut-o praf pe Ella Vișan, după ce s-a aflat că a fost cu Andrei în baie: 'Știi bancul cu bufnița?' Ispita nu s-a putut abține și a făcut-o de râs în ultimul hal
Prosport.ro
Cea mai frumoasă voleibalistă a lumii a publicat imagini mai mult decât îndrăznețe în costum de baie
Adevarul
Vacanță de coșmar la 5 stele. Pățania unei turiste românce a stârnit scandal pe internet: „Nu mai poți face nimic”
Mediafax
47 de percheziții în Capitală și opt județe într-un dosar de evaziune fiscală. Prejudiciul este estimat la peste 90 de milioane de lei
Click
Ce delicatese au avut în meniu invitații de la cina de 500 de euro cu Eric Roberts?! „Nu beau și nu consum carne” VIDEO! Mesaj de suflet pentru români!
Wowbiz
Doliu în lumea boxului! A murit Joe Bugner, fostul campion la categoria grea. Și-a dat ultima suflare la 75 de ani, la azil
Antena 3
Din ce trăiește Călin Georgescu? Fără venituri, dar cu bodyguarzi, mașină cu șofer și bani de vacanțe
Digi24
FOTO Cine e Kim Ju Ae, fiica și posibilă succesoare a dictatorului de la Phenian: nici măcar vârsta sa exactă nu este cunoscută
Cancan.ro
Se mai face sau nu sezonul 10 de la Insula Iubirii?! Șefii Antena 1 au luat deja decizia și nu mai există cale de întoarcere
Ce se întâmplă doctore
Dieta cu lapte cu care Gina Pistol a slăbit 8 kilograme. Regimul se ține doar două săptămâni! Blondina arată WOW acum
observatornews.ro
A ieșit la plimbare cu părinții și a murit după ce a călcat pe un fir electric neizolat. Tragedie în Vaslui
StirileKanalD
Ascunzătoarea lui Emil Gânj, găsită de polițiști! Ucigașul și-a construit un „adăpost” sub pământ
KanalD
Preț carburanți miercuri, 3 septembrie 2025: Carburanții au înregistrat o nouă scumpire. Cât costă un litru de benzină
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
🔊 Cum sună Dacia Duster cu evacuare sport centrală instalată de tunerii germani?🔊
Descopera.ro
Astronomii au descoperit ceva MASIV în galaxia noastră
Capital.ro
Traian Băsescu l-a învățat personal. Dan Diaconescu a recunoscut secretul care îi unește: Nea Traiane, de ce…?
Evz.ro
Caz revoltător la Brașov. Polițist beat, omoară cu mașina un tânăr, iar procurorul „uită” să-l mai țină în arest
A1
Insula Iubirii, 2 septembrie 2025. Cum a reacționat Marian când a văzut-o pe Bianca la ultima Ceremonie a focului. Ce a urmat
Stirile Kanal D
NEWS ALERT. Bolojan a făcut anunțul
Kfetele
S-a descoperit locul în care Emil Gânj s-a ținut departe de polițiștii care sunt pe urmele lui, încă de când a săvârșit crima tragică! Acesta a intrat în pământ, la propriu
RadioImpuls
Anunțul momentului făcut de Ministrul Educației Daniel David! Se întorc sau nu elevii în bănci pe 8 septembrie 2025: „Nu cred că vor fi şcolile goale. Doamne, fereşte! Ar trebui să fie cazuri extrem de rare”
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Bubulino, mi-e foarte rușine de vecinul nostru de la etajul 3!
Descopera.ro
Curtea Bisericii Negre din Brașov va fi restaurată cu fonduri europene
ACTUALITATE Tragedie în Vaslui. Un copil a murit electrocutat, sub ochii părinților, după ce a pășit pe un fir electric neizolat
08:33
Tragedie în Vaslui. Un copil a murit electrocutat, sub ochii părinților, după ce a pășit pe un fir electric neizolat
ACTUALITATE George Simion: „Casa Albă pledează pentru LIBERTATEA de exprimare și bun simț”
08:30
George Simion: „Casa Albă pledează pentru LIBERTATEA de exprimare și bun simț”
LIVE UPDATE RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 697. Iranul este deschis reluării discuțiilor cu Statele Unite, cu excepția programului său balistic
08:23
RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 697. Iranul este deschis reluării discuțiilor cu Statele Unite, cu excepția programului său balistic
ACTUALITATE Au loc 47 de percheziții DNA, în 9 județe, într-un dosar de evaziune fiscală, în această dimineață. Prejudiciul este estimat la peste 18 milioane €
08:02
Au loc 47 de percheziții DNA, în 9 județe, într-un dosar de evaziune fiscală, în această dimineață. Prejudiciul este estimat la peste 18 milioane €
MARIUS TUCĂ SHOW George Simion: „Am fost contactat de anumiti oameni din SERVICII între tururi pentru a se asigura că nu vor fi dați afară”
08:00
George Simion: „Am fost contactat de anumiti oameni din SERVICII între tururi pentru a se asigura că nu vor fi dați afară”
SPORT Încă o pierdere pentru FCSB: titularul lui Charalambous s-a accidentat și ratează convocarea la echipa națională
07:48
Încă o pierdere pentru FCSB: titularul lui Charalambous s-a accidentat și ratează convocarea la echipa națională