Guvernul Bolojan vrea să taie posturi din administrația locală, dar se împiedică în cifre și procente. Face simulări pe date greșite. Nimeni nu știe exact câți bugetari lucrează în aparatul local. Premierul a prezentat, marți, simulări de concedieri bazate pe procente și cifre eronate. De fapt, baza a fost greșită, de la început, spun aleși locali.

Nicușor Dan face lumină. Să se înființeze un grup de lucru pentru a număra bugetarii! Decizia a fost luată în reuniunea președintelui cu liderii coaliției, de la Cotroceni, conform surselor Gândul.

Guvernul face grup de lucru să numere bugetarii

Până atunci, premierul trasează ordine ministrului Predoiu să le ceară prefecților verificarea „datelor comunicate până acum de primării și consilii județene în privința personalului”.

„Primarii și președinții de consilii județene care au comunicat inițial date eronate, au timp până joi, 4 septembrie 2025, să transmită cifrele corecte”, le transmite Bolojan.

Pe baza noilor date „se realizează analiza personalului din aparatele proprii ale primăriilor și consiliilor județene care va fundamenta reforma administrației publice locale”.

Guvernul a avut la dispoziție date de la mai multe instituții, printre care: Institutul Național de Statistică, prefecturi și Evidența Populației.

A rezultat că în administrația locală sunt 190 de mii de posturi, din care doar 129 de mii sunt ocupate, potrivit graficului de mai jos, pus la dispoziție de Guvern.

Situația se prezintă altfel la Ministerul Finanțelor, care are aceste cifre: 281.520 posturi în autorități executive locale.

De unde a apărut încurcătura

Primarul municipiului Galați, Ionuț Pucheanu (PSD), spune că „marea reformă se bazează pe niște date extrem de greșite”.

„Marea reformă se bazează pe niște date extrem de greșite, capul de tabel care ne-a fost transmis spre a fi completat, coloana nr, 17 care a bulversat pe toată lumea”, declară edilul, pentru Gândul.

Pe de o parte, a fost greșită procedura de introducere a datelor în tabel, iar pe de altă parte a fost și formularea greșită a cerinței, alături de datele eronate și neactualizate, la nivelul fiecărei unități administrativ-teritoriale, spun șefii administrațiilor locale.

Liberalul Adrian Teban, primarul orașului Cugir, explică de unde a apărut încurcătura. Bolojan le-a prezentat pragul de 45% reducere de personal, bazat pe datele de la recensământul populației. Însă, la Evidența Populației sunt mai mulți oameni.

De aici a apărut și reducerea de la 25 la 45%. Să ne facem politicile publice după Evidența Populației”, spune acesta, pentru Gândul.

Potrivit surselor Gândul, la întâlnirea președintelui Nicușor Dan cu liderii coaliției, de marți, s-a decis crearea unui grup de lucru din care să facă parte Cseke Attila (ministrul Dezvoltării), Marian Neacșu (vicepremier), Cătălin Predoiu (ministrul Afacerilor Interne) și Dan Resitnec (secretar general adjunct al Guvernului), pentru analizarea măsurilor de reformă a administrației publice locale.

Pachetul privind reforma administrației publice locale ar trebui agreat până la jumătatea lunii septembrie.

Până atunci, să fie liniște și prietenie în coaliție. Nicușor Dan le-a cerut liderilor coaliției să dialogheze mai mult și să nu se mai atace în spațiul public, spun surse politice pentru Gândul.

