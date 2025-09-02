Nicușor Dan face calcule în coaliție, pe impactul concedierilor din administrație / Documentul cu care a mers PSD la întâlnirea de la Cotroceni

Nicușor Dan și-a reluat activitatea la Cotroceni, după aproape o lună de vacanță și a decis să-i cheme, la raport, pe șefii partidelor Coaliției. Nicușor Dan a fost într-o fugă la Guvern marțea trecută, iar acum vrea să aibă discuții serioase cu principalele partide aflate la guvernare.

UPDATE

PSD a mers cu un document, „Policy Brief”, cu date și simulări, pe care l-au prezentat președintelui.

Potrivit documentului obținut de Gândul, „România are astăzi 3.228 de unități administrativ-teritoriale (UAT), cu un total de 189.777 posturi în administrația locală. Simulările actuale privind o reducere de 45% din totalul posturilor ar conduce, în practică, la 17.815 posturi ocupate desființate, adică o scădere medie de 14% din totalul efectiv”.

Problema centrală nu este cifra absolută, ci metoda de implementare: reducerea se aplică liniar, fără a ține cont de specificul fiecărei comunități. Datele arată dezechilibre regionale semnificative: Bihor ar pierde doar 3%, în timp ce Buzău ar fi afectat cu -23%, Galați cu -22%, Sălaj cu -21%.

Criterii propuse pentru diferențierea reducerilor:

Raport angajați/locuitori : UAT UAT > 5.000 locuitori – țintă: 7 funcționari/1.000 locuitori.

: Capacitate de absorbție fonduri UE : UAT cu absorbție scăzută ( UAT performante – pot reduce personal auxiliar, dar cu condiția reinvestirii economiilor în digitalizare.

: Grad de digitalizare a serviciilor : 30–60% – reducere graduală de max. 15%. 60% – reducere de 20–25% posibilă, cu standardizare și interoperabilitate.

: Complexitate administrativă : UAT-urile care gestionează spitale, școli mari sau drumuri au nevoie de personal suplimentar. Reducerile se aplică în special unde există suprapuneri birocratice.

Care sunt recomandările PSD:

Stabilirea unui prag realist de reducere: maximum 25%, diferențiat pe criterii funcționale. Crearea unui Indice de Eficiență Administrativă care să combine date demografice, economice și instituționale. Program național de digitalizare a serviciilor publice (platformă unică, interoperabilitate, formare profesională). Dezvoltarea cooperării intercomunale pentru servicii costisitoare (IT, juridic, achiziții). Lansarea unei dezbateri naționale privind comasarea voluntară a UAT-urilor sub un anumit prag de populație. Asigurarea transparenței și a protecției sociale pentru personalul vizat de restructurări (mobilitate, reconversie, formare).

UPDATE

Surse politice au declarat că președintele Nicușor Dan a calculat în cadrul ședinței impactul măsurii propuse de Ilie Bolojan, cea a concedierii a 13.000 de bugetari. Astfel, șeful statului a ajuns la un impact de 1,4 miliarde de lei.

Totuși, PSD a propus ca alternativă reducerea cu 10% a anvelopei cu cheltuielile de personal, lăsând la decizia instituțiilor cum se va face reducerile. Surse politice susțin că măsura a fost primită pozitiv de Nicușor Dan și USR, însă nu și de Ilie Bolojan.

Măsura rămâne în analiză. De asemenea, a fost constituit și un grup de lucru din care să facă parte Cseke Attila, Marian Neacșu și Cătălin Predoiu, pentru analizarea măsurilor de reformă a administrației publice locale. Pachetul ar trebui agreat până la jumătatea lunii septembrie.

Tot în ședința de marți, Nicușor Dan le-a cerut liderilor coaliției să dialogheze mai mult și să nu se mai atace în spațiul public.

Surse politice au mai adăugat că în ședința de marți nu s-a discutat despre demisia lui Ilie Bolojan.

UPDATE

Surse politice susțin că discuțiile de la Palatul Cotroceni au vizat, în principal, pachetul de reformă a administrației publice locale.

Aceleași surse menționează că a rămas în vigoare termenul până la care trebuie agreate măsurile din acest pachet, jumătatea lunii septembrie.

De asemenea, nu ar fi existat discuții și despre numirea șefilor serviciilor secrete, potrivit acelorași surse.

UPDATE

Ședința liderilor coaliției cu președintele Nicușor Dan s-a încheiat, după mai mult de două ore și jumătate de discuții.

UPDATE

Nicușor Dan stă față în față cu Ilie Bolojan, după ce premierul a amenințat în repetate rânduri că renunță la funcția de premier. Întâlnirea la care participă toți liderii coaliției a început la ora 12.00. Nu vor fi declarații din partea președintelui, la final.

Înainte de a merge la Palatul Cotroceni, premierul a fost întrebat la Guvern Premierul a fost întrebat ce anume a greșit.

Președintele Nicușor Dan a afirmat, la Chișinău, că „atunci când lucrezi sub presiune, faci greșeli”.

„Când iei măsuri de mare amploare e imposibil să găsești soluții perfecte. Pe parcurs se constată unde sunt problemele și se corectează. E inevitabil. Doar cine nu muncește nu greșește”, a răspuns Bolojan.

Cât despre relația cu PSD și măsurile luate de Guvern, acesta a spus că a „stabilitatea coaliției se va vedea la moțiuni”.

„Toate deciziile luate de guvern s-au luat pe baza unui dialog în coaliție și la final ne-am dus cu aceste propuneri. Nu sunt perfect, nu mulțumesc pe toată lumea”, a declarat premierul.

Știrea inițială.

La ora 12.00 ar urma să aibă loc întâlnirea dintre Nicușor Dan, Ilie Bolojan, Sorin Grindeanu, Dominic Fritz și Kelemen Hunor.

Kelemen Hunor a afirmat luni că era nevoie de o astfel de întâlnire.

„Bineînţeles că, după începerea sesiunii parlamentare, era şi cazul să se întâlnească preşedinţele cu liderii coaliţiei. E absolut firesc să se întâmple acest lucru, nu e nimic rău. Şi da, preşedintele e mediator, dacă trebuie să medieze ceva… în acest moment nu trebuie speculat. Această întâlnire este o întâlnire absolut normală la începutul sesiunii parlamentare şi dacă nu ar fi fost acea situaţie cu asumarea pe autorităţile locale şi centrale, era nevoie de o astfel de întâlnire”, a declarat, luni. Kelemen Hunor.

Kelemen Hunor a recunoscut că sunt necesare unele clarificări în privinţa disponibilizărilor care se vor face în administraţia locală şi centrală şi că e nevoie de două sau trei săptămâni pentru o analiză.

Sorin Grindeanu a declarat luni că orice întâlnire cu președintele este binevenită și a negat existența vreunui conflict din Coaliție.

„Nu e niciun conflict. Eu nu aș privi în acest mod lucrurile, dar, de fiecare dată, discuțiile și informările pe care le face președintele sunt binevenite, nu văd de ce nu și de data aceasta să aibă loc o asemenea informare”, a afirmat Grindeanu, la Parlament, despre următoarea întâlnire cu președintele Nicușor Dan și dacă aceasta este pe tema conflictului din Coaliție.

Ilie Bolojan, întrebat, luni seara, de jurnaliști despre întâlnirea cu președintele Nicușor Dan nu a suflat o vorbă. Dar la insistențele reprezentanților mass-media a spus că nu face declarații pe holurile Parlamentului.

Întâlnirea de la Cotroceni, învăluită în mister

Cu siguranță că pe temele de discuție ar putea să se găsească începutul anului școlar care pare să fie boicotat de nemulțumirea profesorilor.

De asemenea, un alt subiect posibil ar putea fi viitoarele pachete pe care guvernului condus de Ilie Bolojan ar urma să și le asume în Parlament.