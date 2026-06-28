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Călin Georgescu anunță finalul crizei politice: „Noaptea este pe sfârșite și ziua se apropie”

Călin Georgescu anunță finalul crizei politice: „Noaptea este pe sfârșite și ziua se apropie”
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Într-o intervenție la Realitatea Plus, Călin Georgescu, fostul candidat la prezidențiale, a sugerat că actuala criză politică este pe sfârșite.

Georgescu: ”Noaptea este pe sfârșite și ziua se apropie”

Călin Georgescu a susținut că România traversează o perioadă marcată de dificultăți economice și sociale, însă consideră că actuala criză politică se apropie de final.

Totodată, el a afirmat că depășirea acestei perioade depinde de revenirea la valori precum respectul, susținerea, încurajarea și sinceritatea, pe care le-a descris drept principii esențiale pentru societate.

„Până ajungem la aceste puncte, ar fi de precizat pentru popor următorul lucru: toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce Îl iubesc pe Dumnezeu. Am fost la Osica, poporul suferă, sunt foarte multe nedreptăți. Dacă ar fi să iau doar zona sud-nord, este o tragedie.

Oamenii nu mai au ce mânca, nu mai au ce lucra, iar casele ridicate sunt părăsite. Eu le spuneam că prin foc se lămurește aurul, se curăță. Adică suferința îl ajută pe om să se apropie de Dumnezeu.

Important este să se smerească în fața Lui. Ca să concluzionez, față de situația actuală, suntem pe drumul cel bun, în sensul în care noaptea este pe sfârșite și ziua se apropie.

O țară se prăbușește atunci când își abandonează principiile. Care sunt principiile? Respect, susținere, încurajare, sinceritate… sunt capetele crucii. Dacă unul lipsește, se prăbușește totul. Ei nu au niciunul.”, a declarat Călin Georgescu la Realitatea Plus.

  • Călin Georgescu a intrat în prim-planul scenei politice din România după ce a câștigat primul tur al alegerilor prezidențiale din 2024, candidând ca independent.
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