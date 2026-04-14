Călin Georgescu: ”Avem un guvern de găini speriate care scurmă în țărână, încercând să ne demonstreze că pot zbura”

Oana Zvobodă
Călin Georgescu: ”Avem un guvern de găini speriate care scurmă în țărână, încercând să ne demonstreze că pot zbura”
Călin Georgescu se prezintă astăzi în fața judecătorilor de la Înalta Curte, într-un termen considerat crucial pentru evoluția situației sale juridice. Magistrații vor analiza contestația depusă de avocați și vor hotărî dacă dosarul va fi retrimis la Parchetul General sau dacă se va trece la judecata pe fond.

Update 11:00: Călin Georgescu a făcut declarații la ieșirea de la Înalta Curte:

Hristos a înviat! Poporul român a înțeles că această înviere sfântă și frumoasă a mântuitorului nostru Iisus Hristos nu este doar un eveniment epuizat de aceste zile, ci este începutul unui proces continuu de transformare. Semnificația unui nou început este, practic, înțelegerea faptului că adevărata libertate este atunci când alegi doar binele și te opui răului. Învierea înseamnă învierea poporului român și mare renaștere.

Cu un guvern actual fără urmă de demnitate, țara arată ca un univers contracțional: libertatea de exprimare a fost anulată, iar, pe baza acestei consecințe, ni se interzice să spunem că sunt hoți. Însă poporul român, trezit în conștiință, este mai ancorat ca niciodată în valorile conservatoare: națiune, Dumnezeu, patrie, familie, onoare.

Astăzi am șase puncte de subliniat:

România s-a împrumutat de la Comisia Europeană cu 16,8 miliarde de euro, cu dobândă de 3% pe 30 de ani, prin programul SAFE pentru proiecte militare. Vrem să știm care este transferul de tehnologie către România, care este avantajul industriei românești și scopul principal.
PNRR: s-au pierdut enorm de mulți bani pentru că actualul guvern a schimbat jaloanele și nu a respectat obligația consultării Parlamentului. Cine răspunde?
Energia: guvernul a închis toate liniile de cărbune fără alternative, deși toate minele din țară ar trebui deschise. Energia este de cinci ori mai scumpă, industria este în colaps, iar sunt zone întregi fără apă și căldură. Cine răspunde?
Mercosur: a fost ratificat un acord internațional al Comisiei Europene fără acordul Ministerului Agriculturii. Este un acord care distruge agricultura românească și, pe baza consecințelor, afectează sănătatea cetățenilor români. Cine răspunde?
Multinaționalele din România pleacă din țară anual cu cel puțin trei bugete ale României. Cine răspunde?
Tot ce am susținut s-a adeverit. Mai adaug ceva: din cauza incompetenței totale a actualului guvern, va fi o criză teribilă de gaze, petrol și alimente. La aceasta se adaugă economia României, care va intra în colaps total. Cine răspunde? Este un guvern de „găini speriate” care scurmă în țărână, încercând să ne demonstreze că pot zbura. Să știți că viitorul nostru economic nu este o destinație, ci o eroare gravă pe care o vom plăti cu toții dacă nu ne trezim acum”, a spus Georgescu.

Update 10:30: Procesul în dosarul lui Călin Georgescu a început. Noul termen a durat doar câteva minute, deoarece s-a decis amânarea termenului pentru data de 28 aprilie, la ora. 9.00.

Update 08:55: Călin Georgescu a ajuns la Înalta Curte. Aclamat de susținătorii care scandau ”Călin Georgescu este președinte” și ”Călin, te iubim”, fostul candidat la prezidențiale s-a oprit preț de câteva secunde pentru a-și saluta susținătorii, după care a intrat în sediul instituției.

Update 08:20: Zeci de susținători îl așteaptă pe Călin Georgescu la ICCJ. ”Judecați hoții, cu patrioții”, scandează oamenii.

Știre inițială

Decizie-cheie: înapoi la Parchet sau în instanță

Este vorba despre al doilea dosar penal în care acesta a fost trimis în judecată de procurorii Parchetului General. În cauză, Călin Georgescu este acuzat de complicitate la tentativă de acțiuni împotriva ordinii constituționale. Hotărârea de astăzi ar putea schimba radical parcursul procesului.

În același dosar sunt cercetate încă 20 de persoane, printre care și Horațiu Potra, aflat în prezent în detenție la Penitenciarul Rahova.

Probe anulate în camera preliminară

Anterior, în faza de cameră preliminară, judecătorii de la Curtea de Apel București au decis că o parte dintre probele și declarațiile administrate de procurori au fost obținute în mod nelegal. Această decizie este definitivă și are un impact semnificativ asupra modului în care va continua procesul.

Citește și

FLASH NEWS Alexandru Nazare, vizită în SUA pentru reuniunile FMI și Băncii Mondiale. Ce se află pe agenda ministrului Finanțelor
10:47
Alexandru Nazare, vizită în SUA pentru reuniunile FMI și Băncii Mondiale. Ce se află pe agenda ministrului Finanțelor
REACȚIE Simion, felicitări cu întârziere pentru Peter Magyar. Liderul AUR i-a transmis la 36 ore după victorie un mesaj. Viitorul premier l-a atacat în prima conferință de presă pe Simion
10:39
Simion, felicitări cu întârziere pentru Peter Magyar. Liderul AUR i-a transmis la 36 ore după victorie un mesaj. Viitorul premier l-a atacat în prima conferință de presă pe Simion
NEWS ALERT Ministrul Fondurilor Europene anunță declanșarea unei anchete a Parchetului European, condus de Kovesi privind achiziția de microbuze școlare
23:21
Ministrul Fondurilor Europene anunță declanșarea unei anchete a Parchetului European, condus de Kovesi privind achiziția de microbuze școlare
FLASH NEWS Oana Țoiu a felicitat-o pe viitoarea ministră de Externe din Ungaria pentru victoria de la parlamentare: „I-am adresat invitația de a vizita România”
21:58
Oana Țoiu a felicitat-o pe viitoarea ministră de Externe din Ungaria pentru victoria de la parlamentare: „I-am adresat invitația de a vizita România”
FLASH NEWS Donald Trump a șters poza făcută cu IA, în care apărea în rolul de Mesia
21:48
Donald Trump a șters poza făcută cu IA, în care apărea în rolul de Mesia
FLASH NEWS Ce va discuta ministrul Sănătății cu șefii Pfizer la Washington. Oficialul face o vizită în contextul scandalului dozelor de vaccin
21:20
Ce va discuta ministrul Sănătății cu șefii Pfizer la Washington. Oficialul face o vizită în contextul scandalului dozelor de vaccin
Mediafax
Mesaj RO-Alert în Tulcea după un atac rusesc cu drone la granița Ucrainei cu România
Digi24
Hainele și nu pozele nud ale consulului Ucrainei în Republica Dominicană au dus la concedierea ei. Ce a purtat Victoria Iakimova
Cancan.ro
Câți bani cere Codruța Filip pentru a cânta 50 de minute la nunta ta acum, după ce a rămas fără Valentin Sanfira
Prosport.ro
FOTO. Mihaela Buzărnescu, apariție senzuală în costum de baie! Cum arată la 37 de ani
Adevarul
Fostul șef al diplomației ungare, Peter Szijjártó, a dispărut total din spaţiul public după înfrângerea lui Viktor Orban
Mediafax
Nazare, după ce România a câștigat arbitrajul privind „Casa Radio”: Un rezultat important care înseamnă protejarea banilor publici
Click
Două zodii intră într-o nouă etapă de viață. Luna Nouă din 17 aprilie le rescrie destinul
Digi24
„Super El Nino” amenință întreaga planetă. Experții avertizează că ar putea fi „cel mai puternic din ultimii 140 de ani”
Cancan.ro
Lidia Buble și Răzvan Simion, război total în tribunal pentru bani mulți. Finalul civilizat a fost doar de fațadă!
Ce se întâmplă doctore
Daniela Gyorfi a trecut prin mai multe transformări estetice. Cum arăta înainte vedeta: „Sunt o femeie asumată…
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Video | O femeie a vrut să-și prindă soțul în flagrant și a făcut un gest nebunesc în trafic
Descopera.ro
Cine a orchestrat intrarea României în Primul Război Mondial?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Un tip îi propune unei fete să facă dragoste cu el: – Cât tupeu, domnule, cât tupeu!
Descopera.ro
Test de cultură generală. Care este diferența dintre antropologie și sociologie?
Gândul de Vreme Cum se schimbă vremea în orele următoare. Unde sunt 20 de grade și unde va fi brumă. Prognoza de la ANM, exclusiv pentru Gândul
10:57
Cum se schimbă vremea în orele următoare. Unde sunt 20 de grade și unde va fi brumă. Prognoza de la ANM, exclusiv pentru Gândul
ACUZAȚII Soția prim-ministrului spaniol Pedro Sanchez, acuzată de corupție în urma unei anchete de doi ani
10:56
Soția prim-ministrului spaniol Pedro Sanchez, acuzată de corupție în urma unei anchete de doi ani
VIDEO Ion Cristoiu: Reînvie Peter Magyar, noul Stăpân al Ungariei, periculosul iredentism maghiar?!
10:52
Ion Cristoiu: Reînvie Peter Magyar, noul Stăpân al Ungariei, periculosul iredentism maghiar?!
EXTERNE JD Vance, despre înfrângerea lui Viktor Orban în alegerile din Ungaria: „Acest lucru a fost foarte, foarte rău pentru Statele Unite”
10:49
JD Vance, despre înfrângerea lui Viktor Orban în alegerile din Ungaria: „Acest lucru a fost foarte, foarte rău pentru Statele Unite”
VIDEO Donald Trump a primit o comandă de la McDonald’s la Casa Albă și a transformat momentul într-un show politic. Ce bacșiș generos a lăsat președintele
10:23
Donald Trump a primit o comandă de la McDonald’s la Casa Albă și a transformat momentul într-un show politic. Ce bacșiș generos a lăsat președintele
ECONOMIE Cât costă barilul de țiței marți, 14 aprilie 2026. Bursa a reacționat imediat după ultimele evenimente pe axa SUA-Iran
10:10
Cât costă barilul de țiței marți, 14 aprilie 2026. Bursa a reacționat imediat după ultimele evenimente pe axa SUA-Iran

