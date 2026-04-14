Călin Georgescu: ”Avem un guvern de găini speriate care scurmă în țărână, încercând să ne demonstreze că pot zbura”

Călin Georgescu se prezintă astăzi în fața judecătorilor de la Înalta Curte, într-un termen considerat crucial pentru evoluția situației sale juridice. Magistrații vor analiza contestația depusă de avocați și vor hotărî dacă dosarul va fi retrimis la Parchetul General sau dacă se va trece la judecata pe fond.

Update 11:00: Călin Georgescu a făcut declarații la ieșirea de la Înalta Curte:

Hristos a înviat! Poporul român a înțeles că această înviere sfântă și frumoasă a mântuitorului nostru Iisus Hristos nu este doar un eveniment epuizat de aceste zile, ci este începutul unui proces continuu de transformare. Semnificația unui nou început este, practic, înțelegerea faptului că adevărata libertate este atunci când alegi doar binele și te opui răului. Învierea înseamnă învierea poporului român și mare renaștere.

Cu un guvern actual fără urmă de demnitate, țara arată ca un univers contracțional: libertatea de exprimare a fost anulată, iar, pe baza acestei consecințe, ni se interzice să spunem că sunt hoți. Însă poporul român, trezit în conștiință, este mai ancorat ca niciodată în valorile conservatoare: națiune, Dumnezeu, patrie, familie, onoare.

Astăzi am șase puncte de subliniat:

România s-a împrumutat de la Comisia Europeană cu 16,8 miliarde de euro, cu dobândă de 3% pe 30 de ani, prin programul SAFE pentru proiecte militare. Vrem să știm care este transferul de tehnologie către România, care este avantajul industriei românești și scopul principal.

PNRR: s-au pierdut enorm de mulți bani pentru că actualul guvern a schimbat jaloanele și nu a respectat obligația consultării Parlamentului. Cine răspunde?

Energia: guvernul a închis toate liniile de cărbune fără alternative, deși toate minele din țară ar trebui deschise. Energia este de cinci ori mai scumpă, industria este în colaps, iar sunt zone întregi fără apă și căldură. Cine răspunde?

Mercosur: a fost ratificat un acord internațional al Comisiei Europene fără acordul Ministerului Agriculturii. Este un acord care distruge agricultura românească și, pe baza consecințelor, afectează sănătatea cetățenilor români. Cine răspunde?

Multinaționalele din România pleacă din țară anual cu cel puțin trei bugete ale României. Cine răspunde?

Tot ce am susținut s-a adeverit. Mai adaug ceva: din cauza incompetenței totale a actualului guvern, va fi o criză teribilă de gaze, petrol și alimente. La aceasta se adaugă economia României, care va intra în colaps total. Cine răspunde? Este un guvern de „găini speriate” care scurmă în țărână, încercând să ne demonstreze că pot zbura. Să știți că viitorul nostru economic nu este o destinație, ci o eroare gravă pe care o vom plăti cu toții dacă nu ne trezim acum”, a spus Georgescu.

Update 10:30: Procesul în dosarul lui Călin Georgescu a început. Noul termen a durat doar câteva minute, deoarece s-a decis amânarea termenului pentru data de 28 aprilie, la ora. 9.00.

Update 08:55: Călin Georgescu a ajuns la Înalta Curte. Aclamat de susținătorii care scandau ”Călin Georgescu este președinte” și ”Călin, te iubim”, fostul candidat la prezidențiale s-a oprit preț de câteva secunde pentru a-și saluta susținătorii, după care a intrat în sediul instituției.

Update 08:20: Zeci de susținători îl așteaptă pe Călin Georgescu la ICCJ. ”Judecați hoții, cu patrioții”, scandează oamenii.

Știre inițială

Decizie-cheie: înapoi la Parchet sau în instanță

Este vorba despre al doilea dosar penal în care acesta a fost trimis în judecată de procurorii Parchetului General. În cauză, Călin Georgescu este acuzat de complicitate la tentativă de acțiuni împotriva ordinii constituționale. Hotărârea de astăzi ar putea schimba radical parcursul procesului.

În același dosar sunt cercetate încă 20 de persoane, printre care și Horațiu Potra, aflat în prezent în detenție la Penitenciarul Rahova.

Probe anulate în camera preliminară

Anterior, în faza de cameră preliminară, judecătorii de la Curtea de Apel București au decis că o parte dintre probele și declarațiile administrate de procurori au fost obținute în mod nelegal. Această decizie este definitivă și are un impact semnificativ asupra modului în care va continua procesul.