Călin Georgescu se prezintă astăzi în fața judecătorilor de la Înalta Curte. Se decide dacă dosarul se întoarce la Parchet sau începe judecată pe fond

Călin Georgescu se prezintă astăzi în fața judecătorilor de la Înalta Curte. Se decide dacă dosarul se întoarce la Parchet sau începe judecată pe fond

Oana Zvobodă
Călin Georgescu se prezintă astăzi în fața judecătorilor de la Înalta Curte. Se decide dacă dosarul se întoarce la Parchet sau începe judecată pe fond
Mesajul lui Călin Georgescu după ce a plantat pomi / Sursa FOTO: Facebook Calin Georgescu

Călin Georgescu se prezintă astăzi în fața judecătorilor de la Înalta Curte, într-un termen considerat crucial pentru evoluția situației sale juridice. Magistrații vor analiza contestația depusă de avocați și vor hotărî dacă dosarul va fi retrimis la Parchetul General sau dacă se va trece la judecata pe fond.

Update 08:55: Călin Georgescu a ajuns la Înalta Curte. Aclamat de susținătorii care scandau ”Călin Georgescu este președinte” și ”Călin, te iubim”, fostul candidat la prezidențiale s-a oprit preț de câteva secunde pentru a-și saluta susținătorii, după care a intrat în sediul instituției.

Update 08:20: Zeci de susținători îl așteaptă pe Călin Georgescu la ICCJ. ”Judecați hoții, cu patrioții”, scandează oamenii.

Decizie-cheie: înapoi la Parchet sau în instanță

Este vorba despre al doilea dosar penal în care acesta a fost trimis în judecată de procurorii Parchetului General. În cauză, Călin Georgescu este acuzat de complicitate la tentativă de acțiuni împotriva ordinii constituționale. Hotărârea de astăzi ar putea schimba radical parcursul procesului.

În același dosar sunt cercetate încă 20 de persoane, printre care și Horațiu Potra, aflat în prezent în detenție la Penitenciarul Rahova.

Probe anulate în camera preliminară

Anterior, în faza de cameră preliminară, judecătorii de la Curtea de Apel București au decis că o parte dintre probele și declarațiile administrate de procurori au fost obținute în mod nelegal. Această decizie este definitivă și are un impact semnificativ asupra modului în care va continua procesul.

