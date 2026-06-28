Călin Georgescu susține că Nicușor Dan are o înțelegere cu Zelenski pentru a implica NATO în război prin România. „Serviciile americane știu”

Călin Georgescu a făcut, duminică seară, la Realitatea Plus, o serie de acuzații la adresa președintelui Nicușor Dan, susținând că acesta ar avea o înțelegere cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, pentru a implica NATO în război prin România.

Georgescu, despre incidentele cu dronele din România: ”Era nevoie de o reacție diplomatică rapidă, nu te joci cu așa ceva”

În intervenția sa, Călin Georgescu a afirmat că incidentele recente în care au fost implicate drone ar demonstra existența unei înțelegeri între președintele României și liderul de la Kiev.

„Ca să înțelegem foarte bine, în amănunt, cum stă situația, haideți să punem degetul pe rană. Președintele acesta ilegitim, din ce se vede, în cazul dronei de la Galați, de care nimeni nu vorbește, și al celei de la Constanța… acest președinte ilegitim este clar că are o înțelegere cu Zelenski pentru a implica NATO în război prin intermediul României.

Îi transmit că serviciile militare americane cunosc această situație și vor apărea dovezi. Drona era ucraineană, pur și simplu. Era nevoie de o reacție diplomatică rapidă, nu te joci cu așa ceva.

În acea zonă de port nu pătrunde nici musca. Dacă drona ajungea lângă depozitele de Petrom, era o tragedie umană. Prin urmare, față de aceste aspecte, de încălcarea Constituției de nenumărate ori, acest personaj, Nicușor Dan, este un pericol pentru statul român.

De aceea am cerut Parlamentului să înceapă procedura de suspendare. România este foarte aproape de a fi implicată în războiul altora. Discutăm de carne de tun. Este o tragedie”, a declarat Călin Georgescu.