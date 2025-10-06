Prima pagină » Știri politice » Căzut în dizgrație în regimul Iohannis, cu rezultate dezastruoase în alegeri, Ludovic Orban îi dă sfaturi de politică internă lui Nicușor Dan

Căzut în dizgrație în regimul Iohannis, cu rezultate dezastruoase în alegeri, Ludovic Orban îi dă sfaturi de politică internă lui Nicușor Dan

06 oct. 2025, 16:58, Știri politice
Căzut în dizgrație în regimul Iohannis, cu rezultate dezastruoase în alegeri, Ludovic Orban îi dă sfaturi de politică internă lui Nicușor Dan

Ludovic Orban este noul sfătuitor al lui Nicușor Dan pe probleme de politică internă. „Președintele mi-a propus, am discutat și am acceptat”, a spus Ludovic Orban, luni după numirea lui în funcția de consilier prezidențial.

Căzut în dizgrație în regimul Iohannis și debarcat de la șefia PNL, cu ajutorul aceluiași Iohannis, fostul premier și-a văzut de drumul său și și-a făcut propriul partid, Forța Dreptei.

Nu a reușit decât să țină trena USR-ului la europarlamentare și a lui Nicușor Dan la locale. Și, iată, acum a fost recompensat cu un post la Administrația Prezidențială. Asta pentru că are o „experiență destul de vastă”.

„Domnul președinte mi-a făcut această propunere. Am avut câteva discuții despre coordonatele colaborării și am acceptat. Fiind un domeniu care îmi este familiar, am și pregătire și am și experiență destul de vastă în activitatea politică”, a spus Ludovic Orban, la Digi24.

Orban se laudă că a fost „printre primii” care l-au susținut pe Nicușor Dan în alegerile prezidențiale.

„Este o relație mai veche de colaborare, de susținere. Ne cunoaștem bine și de altfel.. l-am susținut pe actualul președinte al României și la Primăria Capitalei, și la primul mandat, și la al doilea mandat, și cred că am fost printre primii care l-au susținut în alegerile prezidențiale”.

Orban ține să transmită că atitudinea lui față de mediul politic va fi o atitudine de dialog, de colaborare, de căutarea unor puncte de înțelegere.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Echipa de consilieri cu care Nicușor Dan a blocat Capitala se mută la Cotroceni. 7 foști angajați de la Primăria Generală devin consilieri prezidențiali. Printre ei, cameramanul informal al lui Nicușor Dan

Citește și

POLITICĂ Mesajul lui Nicușor Dan după mutarea surpriză cu cei 16 consilieri noi. „Aceste numiri reflectă angajamentul meu”
17:26
Mesajul lui Nicușor Dan după mutarea surpriză cu cei 16 consilieri noi. „Aceste numiri reflectă angajamentul meu”
EXCLUSIV DOCUMENT. Laura Vicol este cel mai nou membru al partidului lui Piedone. PNRR a înregistrat și prima filială în diaspora, în Marea Britanie
17:12
DOCUMENT. Laura Vicol este cel mai nou membru al partidului lui Piedone. PNRR a înregistrat și prima filială în diaspora, în Marea Britanie
POLITICĂ Ministrul Florin Barbu neagă că ar candida pentru vreo funcție de conducere în PSD / „Lucrurile nu stau nici pe departe așa”
16:37
Ministrul Florin Barbu neagă că ar candida pentru vreo funcție de conducere în PSD / „Lucrurile nu stau nici pe departe așa”
POLITICĂ Diana Șoșoacă este urmărită penal pentru 11 infracțiuni de către procurorii Parchetului General
15:48
Diana Șoșoacă este urmărită penal pentru 11 infracțiuni de către procurorii Parchetului General
POLITICĂ Sorin Grindeanu, întrebat despre eventuala demisie a premierului dacă pică măsurile la CCR: Răspunsul scurt e NU
15:31
Sorin Grindeanu, întrebat despre eventuala demisie a premierului dacă pică măsurile la CCR: Răspunsul scurt e NU
POLITICĂ Sorin Grindeanu pune piciorul în prag: La Primăria Capitalei, candidat comun sau fiecare partid cu candidat propriu
15:05
Sorin Grindeanu pune piciorul în prag: La Primăria Capitalei, candidat comun sau fiecare partid cu candidat propriu
Mediafax
Școlile, grădinițele și creșele dintr-un județ se închid din cauza codului roșu de ploi
Digi24
Angela Merkel acuză Polonia și statele baltice pentru începerea războiului din Ucraina
Cancan.ro
Actorul de la Antena 1 a stat lipit de Gina Chirilă toată seara! El însurat, ea proaspăt îndrăgostită, dar… A păzit-o mai ceva ca un bodyguard!
Prosport.ro
O medaliată olimpică a încins internetul! Ce fotografii a putut să posteze
Adevarul
Ana Birchall, acuzată că s-ar fi oferit să devină agent CIA în schimbul unei funcții importante în România. Reacția fostului consilier prezidențial: „O minciună”
Mediafax
Cum va fi vremea în următoarele două săptămâni? Prognoza meteo pe regiuni
Click
Zodiile care se vor reinventa începând cu 15 octombrie. Vine cea mai bună perioadă, cu noroc, belșug și fericire
Wowbiz
S-A AFLAT! Substanța care ar fi ucis-o, de fapt, pe Andreea Cuciuc! Mama fetei aruncă BOMBA, la un an după tragedie
Antena 3
Un bărbat care a câștigat la loto a ținut-o în petreceri non stop timp de 3 luni și a ajuns în spital, în stare gravă
Digi24
„Președintele a pierdut controlul”. Comportamentul bizar al lui Donald Trump stârnește îngrijorare în SUA
Cancan.ro
Care ar putea fi motivele unei DESPĂRȚIRI între Anda Adam și Joseph Eudor! Detaliul observat de fani la Asia Express
Ce se întâmplă doctore
De ce boală suferă Mihaela Tatu? Va fi toată viața ei dependentă de o pastilă! „Am explodat și m-am expandat”
observatornews.ro
Cod roşu de furtuni şi inundaţii în Bulgaria. Atenţionare de călătorie transmisă de MAE
StirileKanalD
„Un gest criminal!” Mama Andreei Cuciuc face acuzații grave. E convinsă că moartea fetei nu a fost întâmplătoare: „O clipă de neatenție și viața ei s-a sfârșit”
KanalD
Scriitoare Jilly Cooper, autoarea seriei ,,Riders” și ,,Rivals”, a murit la 88 de ani. Familia și fanii sunt în stare de șoc
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Dacia surprinde Europa: Sandero, Stepway, Jogger și Logan intră într-o nou eră!
Descopera.ro
Care este cel mai scump obiect construit vreodată de om?
Capital.ro
Bucurie imensă pentru Elena Udrea. Toți românii se roagă pentru ea: Vă doresc tot binele din lume (VIDEO)
Evz.ro
A fost mereu omul lui Putin? Angela Merkel dă vina pe Polonia și țările baltice pentru invazia din Ucraina
A1
Când începe Chefi la cuțite sezonul 16! Adrenalina și noutățile surprinzătoare duc competiția la un nou nivel din prima ediție
Stirile Kanal D
Ce să faci dacă ai imunitatea scăzută și te îmbolnăvești des, mai ales în sezonul rece! Foarte important!
Kfetele
Femeia româncă, stabilită în Italia, condusă pe ultimul drum după aproape 9 luni de când s-a stins din viață! Motivul și desfășurarea evenimentelor sunt de-a dreptul șocante
RadioImpuls
Alina, primele DECLARAȚII după eliminarea din „Casa Iubirii”: „Am realizat că Robert nu era ceea ce părea” Fosta concurentă, dezamăgită de jocurile toxice ale colegului ei: „Mi s-a părut că îi plăcea foarte mult situația în care se afla”
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă este obligat să renunțe la plăceri: - E cazul s-o cam rărești cu escapadele
Descopera.ro
Cum au reușit cercetătorii să citească gândurile șoarecilor într-un experiment?