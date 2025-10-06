Căzut în dizgrație în regimul Iohannis, cu rezultate dezastruoase în alegeri, Ludovic Orban îi dă sfaturi de politică internă lui Nicușor Dan

Ludovic Orban este noul sfătuitor al lui Nicușor Dan pe probleme de politică internă. „Președintele mi-a propus, am discutat și am acceptat”, a spus Ludovic Orban, luni după numirea lui în funcția de consilier prezidențial.

Căzut în dizgrație în regimul Iohannis și debarcat de la șefia PNL, cu ajutorul aceluiași Iohannis, fostul premier și-a văzut de drumul său și și-a făcut propriul partid, Forța Dreptei.

Nu a reușit decât să țină trena USR-ului la europarlamentare și a lui Nicușor Dan la locale. Și, iată, acum a fost recompensat cu un post la Administrația Prezidențială. Asta pentru că are o „experiență destul de vastă”.

„Domnul președinte mi-a făcut această propunere. Am avut câteva discuții despre coordonatele colaborării și am acceptat. Fiind un domeniu care îmi este familiar, am și pregătire și am și experiență destul de vastă în activitatea politică”, a spus Ludovic Orban, la Digi24.

Orban se laudă că a fost „printre primii” care l-au susținut pe Nicușor Dan în alegerile prezidențiale.

„Este o relație mai veche de colaborare, de susținere. Ne cunoaștem bine și de altfel.. l-am susținut pe actualul președinte al României și la Primăria Capitalei, și la primul mandat, și la al doilea mandat, și cred că am fost printre primii care l-au susținut în alegerile prezidențiale”.

Orban ține să transmită că atitudinea lui față de mediul politic va fi o atitudine de dialog, de colaborare, de căutarea unor puncte de înțelegere.

