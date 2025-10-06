Echipa de consilieri cu care Nicușor Dan a blocat Capitala se mută la Cotroceni. 7 foști angajați de la Primăria Generală devin consilieri prezidențiali. Printre ei, cameramanul informal al lui Nicușor Dan

Nicușor Dan își mută garnitura de consilieri de la Primăria Capitalei, la Administrația Prezidențială. 7 foști angajați ai PMB au fost ridicați la rang de consilier prezidențial. De la fosta șefă de cabinet, la consilierii pe probleme juridice sau de mediu, îi vor fi sfătuitori președintelui la Palatul Cotroceni.

Șeful statului și-a întregit garnitura de consilieri prezidențiali cu oameni apropiați de fostul președinte, Traian Băsescu: Ludovic Orban și Eugen Tomac.

Orban își ia șefa Cancelariei de la Guvern, pe post de colegă la Cotroceni

Ludovic Orban, noul consilier prezidențial pentru politică internă, o va avea colegă la Administrația Prezidențială pe fosta sa subalternă de la Palatul Victoria.

Ana Maria Geană, consilier de stat pentru românii de pretutindeni, a făcut primul pas în Administrația Prezidențială ca intern, în perioada februarie 2014-septembrie 2014, într-un program de internship.

Între 2018-2019, Ana Maria Geană a fost asistentă a decanului de la Facultatea de Administrare a Afacerilor în Limbi Străine.

Iar în 2019 a ajuns șefa Cancelariei Prim-Ministrului, în Cabinetul Orban, unde a stat până în 2021. A prins 3 premieri liberali: Ludovic Orban, Florin Cîțu și Nicolae Ciucă

Din 2021 până în 2023, a fost un simplu consilier în aceeași Cancelarie.

Din 2021 și până în prezent, a deținut funcția de consilier personal al Primarului General al Capitalei, adică al lui Nicușor Dan și Stelian Bujduveanu.

Avocatul și fostul primar fac echipă din nou

Timp de mai bine de un deceniu, Cosmin Alexandru Soare Filatov a fost cunoscut mai degrabă în mediul juridic și academic decât în cel politic. Avocat, profesor și cercetător, el face parte dintr-o nouă generație de tehnocrați care se afirmă la intersecția dintre drept, administrație și politică.

Născut la București, Soare Filatov a urmat Facultatea de Drept a Universității din București, pe care a absolvit-o în 2012, continuând cu un master în Drept privat.

Din 2013 este membru al Baroului București, activând în cadrul casei de avocatură Leaua Damcali Deaconu Păunescu (LDDP), una dintre firmele cu expertiză recunoscută în litigii complexe, arbitraj și drept administrativ. În paralel, a fost cadru universitar asociat la Facultatea de Drept a Universității din București, unde predă discipline de drept public și administrativ.

Firma în care activează a colaborat de mai multe ori cu Primăria Municipiului București, iar relația sa profesională s-a intersectat cu primarul Nicușor Dan în litigiile de urbanism care au marcat mandatul primarului general.

În 2024, numele său a început să circule în spațiul public, după ce a fost identificat de Biroul Electoral Central drept reprezentant al Partidului România în Acțiune, formațiune care l-a sprijinit pe Mircea Geoană în campania prezidențială.

Consilierul „personal” de la PMB îl sfătuiește pe Nicușor Dan pe „probleme juridice”

Alexandru Ciurea a intrat în Parlamentul României în 2016, ca deputat pentru USR, înlocuindu-l pe Nicușor Dan, funcție pe care a părăsit-o prin demisie, pe 18 decembrie 2020.

În 2021 a fost numit consilier personal al lui Nicușor Dan, la Primăria Capitalei, pe probleme juridice, în mai multe litigii.

Ciurea este licenţiat în Drept la Universitatea din Bucureşti. În plus, a absolvit Programul de Master Profesional de Drept European şi Internaţional al Afacerilor, în limba franceză.

Ciurea ar urma să conducă Departamentul juridic al Administraţiei Prezidențiale.

Fosta șefă de Cabinet de la PMB va conduce Secretariatul General de la Cotroceni

Andreea Miu, fosta șefă de cabinet a lui Nicușor Dan, va conduce Secretariatul General al Administrației Prezidențiale începând cu 1 noiembrie 2025.

Este avocat de profesie, cabinet privat, și membru al Directoratului Transelectrica. Este președintele Organizației Liberale de Femei Sector 4. A fost premiată în 2021, în cadrul celei de-a treia ediții a Galei „Women in Economy”.

În timpul șederii sale la Primăria Capitalei, a fost acuzată că și-a „croit drumul” spre cabinetul lui Nicușor Dan.

În 2022, aceasta a făcut o sesizare cu privire la faptul că o angajată a Primăriei Capitalei, pe funcția de consilier a primarului, absentase o perioadă de 10 zile de la muncă, și a semnat-o în calitate de Director de Cabinet al Primarului. Numai că, aceasta a fost numită pe funcție o zi mai târziu. Citește toată dezvăluirea Gândul AICI.

Cine este consilierul onorific pentru economie

Andrei Popovici, consilierul onorific pentru economie, este un om de afaceri și manager cu vizibilitate, mai ales în telecom și sectorul de servicii fixe.

Andrei Popovici are experienţă operaţională de peste 20 de ani, în companii precum Orange România Communications, Telekom România, McKinsey&Company şi Banca Română de Credite şi Investiţii (BRCI). În octombrie 2021, a devenit CEO al Orange România Communications, compania de servicii fixe a grupului Orange România.

A studiat informatica și are diplome internaționale, inclusiv un doctorat la Institutul Elvețian de Tehnologie (ETH Zurich).

În 2022 a fost numit membru al Comitetului de Investiții al Black Sea Fund, fond de investiții destinat companiilor mici și mijlocii, numire care reflectă reputația sa în rândul liderilor din business.

Black Sea Fund are cu un capital de peste 43 de milioane de euro, potrivit ZF.

Ramona Dinu – consilier de stat pentru guvernanță corporativă și turism

Ramona Dinu duce mai departe, la Cotroceni, mandatul de consilier al primarului Nicușor Dan, pe teme de insolvență și guvernanță corporativă.

Dinu a fost senator USR de Constanța în mandatul 2016-2020. Nu a mai prins un al doilea mandat de senator, pentru că a renunțat, a spus ea, la vremea aceea.

„Motivul pentru care nu am «prins» un nou mandat de senator este, fără dubiu, acela că numele meu nu s-a mai regăsit pe lista candidaţilor USR-Plus la Senat, în 2020. M-am retras din cursa electorală pentru motive personale, în special, legate de sănătate”, a declarat aceasta, pentru presa din Constanța.

Și-a găsit, în schimb, un loc bine plătit în administrație și în companii de stat.

În 2021 a fost numită membru provizoriu al Consiliului de Administrație al Administrației Canalelor Navigabile.

Dinu nu are avere, doar bijuterii de 5.000 de euro. În schimb, are acțiuni la Ramona Fashion SRL, 100 %, unde este asociat unic și la Tomis Nautic Club SRL, 50%. A acordat împrumuturi de 16.000 de euro, potrivit replicaonline.ro.

Este profesor universitar doctor la Facultatea de Economie la Universitatea Ovidius.

De la munca de reporter pe teren, la funcția de consilier prezidențial

Diana Iancu (Lazăr) a trecut de la presă la comunicare publică pentru Administrația Prezidențială. Aceasta a fost reporter la Antena 3, apoi editor de știri la Realitatea.NET.

Trecerea nu este bruscă. Ea a ocupat funcția de director de presă la Primăria Municipiului București și a colaborat cu Guvernul României.

Avocatul din campania „Salvați Roșia Montana” va gestiona problemele de mediu

Ștefania Simion preia funcția consilier de stat pentru mediu începând din 6 octombrie 2025.

Ștefania Simion a activat ca avocat și consilier în cadrul Primăriei Capitalei, fiind implicată în proiecte legate de mediu și urbanism.

Începând cu anul 2002, Ștefania Simion s-a implicat activ în mișcarea „Salvați Roșia Montană”, fiind voluntar în cadrul Asociației Alburnus Maior și membru activ al campaniei. Din 2005, a preluat rolul de coordonator juridic al asociației, responsabilitatea sa fiind esențială în gestionarea aspectelor legale ale campaniei.

În calitate de consilier juridic al Asociației și coordonator juridic al rețelei Mining Watch România, Ștefania Simion a sesizat nereguli în procedura de modificare a Legii minelor 85/2003, discutată în Camera Deputaților pe 9 decembrie 2013.

În noua sa funcție, Ștefania Simion va contribui la dezvoltarea și implementarea politicilor de mediu ale administrației prezidențiale.

Fostul City Manager devine noul consilier prezidențial pe relația cu societatea civilă

Diana Pungă va fi consilier de stat pentru relația cu societatea civilă începând cu 1 noiembrie 2025.

Diana Pungă a deținut funcția de City Manager al Primăriei Capitalei, în 2021. Aceasta coordona direcțiile de Cultură, Presă, Resurse Umane, o parte dintre instituțiile subordonate primăriei, Proedus, ARCUB, ASPA și DGASMB.

Noul consilier prezidențial a trecut și pe la biroul parlamentar al lui Nicușor Dan când primarul Capitalei era deputat.

Diana Pungă, 38 de ani, a fost membră a partidului Uniunea Salvați Bucureștiul, înființat de Nicușor Dan în 2015 și transformat anul următor în USR, și un apropiat al primarului general.

Cameramanul, șoferul, paznicul lui Nicușor Dan, acum și consilier prezidențial

Ștefan Dragomirescu este omul care îl filma pe Nicușor Dan la conferințe, cu telefonul, când fostul primar intra în live. De asemenea, noul consilier de la Cotroceni era și șofer, și un soi de paznic al fostului primar general.

Consilierii lui Nicușor, pe lista neagră a lui Piedone

În 2024, după alegerile locale, Piedone a acuzat administrația condusă de Nicușor Dan de formarea unui „grup organizat de interese”, pe care l-a descris ca având „accente corporate” și pretenții de moralitate nejustificate. Acesta a făcut referire la mai multe persoane din echipa primarului general, care au ajuns acum consilieri prezidențiali, cum ar fi Diana Pungă, Dragomirescu Ștefan Iulian, Cristian Roșu.

Piedone a spus, pe Facebook, că aceștia sunt oameni noi promovați pe criterii neclare, care au contribuit la prejudicierea bugetului municipalității cu un miliard de lei prin fraudarea concursurilor de angajare.

A dat și exemple, unul dintre ele se referă la proaspăt numitul consilier de stat pentru administrarea patrimoniului și logistică în cadrul Secretariatului General al Administrației Prezidențiale, Ștefan Dragomirescu.

„Concursul pentru ocuparea unui post contractual de conducere vacant de Director, gradul II, la Direcția Administrativă din cadrul Direcției Generale Logistice s-a finalizat cu un câștigător previzibil. La interviul programat în data de 04.09.2024 a rămas un singur candidat, identificat cu numărul de înscriere 136771/14.08.2024. Acest candidat este un om susținut de Cristi Roșu și USR București, fiind chiar Ștefan Dragomirescu, omul Primarului, conform unor surse din PMB”, scria Piedone pe Facebook.

Ștefan Dragomirescu se va ocupa de gestionarea eficientă a patrimoniului instituțional și a logisticii necesare pentru buna funcționare a aparatului prezidențial.

Ștefan Dragomirescu este omul care îl filma pe Nicușor Dan la conferințe, cu telefonul, când fostul primar intra în live. De asemenea, noul consilier de la Cotroceni era și șofer, și un soi de paznic al fostului primar general.

RECOMANDĂRILE AUTORULUI: