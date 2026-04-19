Ce a răspuns Bolojan la întrebarea dacă sunt trădători în PNL, cu care PSD să fi negociat pe la spatele său

Premierul României a fost invitat la B1 TV. Întrebat dacă există „trădători” în PNL sau dacă PSD ar fi negociat cu anumite persoane din interiorul partidului, Ilie Bolojan a respins ideea și a spus că are încredere în colegii săi.

Acesta a subliniat că PNL are o rezoluție internă potrivit căreia, în cazul în care PSD ar genera o criză politică, liberalii nu vor mai colabora ulterior cu social-democrații.

„Eu am încredere în colegii mei și PNL are o rezoluție care prevede că, dacă PSD generează o criză politică, PNL nu va colabora cu PSD după aceea. Asta înseamnă că este o decizie, în momentul de față, în funcție de ce se va întâmpla mâine vom lua niște decizii”, a declarat Bolojan.

Șeful Guvernului a făcut apoi referire la scenariul unei schimbări de premier impuse de un alt partid din coaliție.

„În condițiile în care un alt partid stabilește premierul unui partid cum este PNL-ul sau schimbă acel premier, înseamnă că partidul căruia i se schimbă premierul devine un partid anexă”, a afirmat acesta.

„Să presupunem că vine un premier care are o determinare foarte importantă, care face lucrurile bine mai departe. Întrebarea este: cât timp va dura până PSD va face din nou ceea ce face, în aceste luni, și va genera o criză?”, a spus premierul.