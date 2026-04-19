Prima pagină » Știri politice » Ce a răspuns Bolojan la întrebarea dacă sunt trădători în PNL, cu care PSD să fi negociat pe la spatele său

Ce a răspuns Bolojan la întrebarea dacă sunt trădători în PNL, cu care PSD să fi negociat pe la spatele său

Premierul României a fost invitat la B1 TV. Întrebat dacă există „trădători” în PNL sau dacă PSD ar fi negociat cu anumite persoane din interiorul partidului, Ilie Bolojan a respins ideea și a spus că are încredere în colegii săi.

Câtă încredere are Bolojan în colegii săi de partid? Ce a răspuns premierul

Acesta a subliniat că PNL are o rezoluție internă potrivit căreia, în cazul în care PSD ar genera o criză politică, liberalii nu vor mai colabora ulterior cu social-democrații.

„Eu am încredere în colegii mei și PNL are o rezoluție care prevede că, dacă PSD generează o criză politică, PNL nu va colabora cu PSD după aceea. Asta înseamnă că este o decizie, în momentul de față, în funcție de ce se va întâmpla mâine vom lua niște decizii”, a declarat Bolojan.

Șeful Guvernului a făcut apoi referire la scenariul unei schimbări de premier impuse de un alt partid din coaliție.

În condițiile în care un alt partid stabilește premierul unui partid cum este PNL-ul sau schimbă acel premier, înseamnă că partidul căruia i se schimbă premierul devine un partid anexă”, a afirmat acesta.

„Să presupunem că vine un premier care are o determinare foarte importantă, care face lucrurile bine mai departe. Întrebarea este: cât timp va dura până PSD va face din nou ceea ce face, în aceste luni, și va genera o criză?”, a spus premierul.

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Fritz, huiduit la finala Cupei României la handbal masculin. Incidentul a avut loc chiar în timpul ceremoniei de premiere
23:17
Fritz, huiduit la finala Cupei României la handbal masculin. Incidentul a avut loc chiar în timpul ceremoniei de premiere
FLASH NEWS Se consideră Ilie Bolojan ”dictator”? Ce răspuns a dat când a fost întrebat în direct despre eticheta pe care ar avea-o în spațiul public
23:12
Se consideră Ilie Bolojan ”dictator”? Ce răspuns a dat când a fost întrebat în direct despre eticheta pe care ar avea-o în spațiul public
ULTIMA ORĂ Răspunsul lui Bolojan pentru Grindeanu: „Nu voi demisiona”. Ce se va întâmpla după retragerea miniștrilor PSD din Guvern
22:14
Răspunsul lui Bolojan pentru Grindeanu: „Nu voi demisiona”. Ce se va întâmpla după retragerea miniștrilor PSD din Guvern
ULTIMA ORĂ Sorin Grindeanu îi răspunde lui Ilie Bolojan după declarațiile despre „cămara cu șobolani”: „Dacă ai găsit, câte plângeri ai făcut?”
21:33
Sorin Grindeanu îi răspunde lui Ilie Bolojan după declarațiile despre „cămara cu șobolani”: „Dacă ai găsit, câte plângeri ai făcut?”
FLASH NEWS Sorin Grindeanu anunță deja consultări la Cotroceni pentru săptămâna care urmează. Președintele PSD explică și cele 3 scenarii de lucru pentru depășirea “crizei Bolojan”
21:20
Sorin Grindeanu anunță deja consultări la Cotroceni pentru săptămâna care urmează. Președintele PSD explică și cele 3 scenarii de lucru pentru depășirea “crizei Bolojan”
MESAJ Vasile Dîncu, mesaj către colegii de coaliție: „Ori ne tratați ca parteneri egali, ori alegem alt drum”
20:59
Vasile Dîncu, mesaj către colegii de coaliție: „Ori ne tratați ca parteneri egali, ori alegem alt drum”
RĂZBOI Trump anunță capturarea unei nave iraniene de către marina americană. Iranul ar fi încercat să încalce blocada navală a SUA
23:16
Trump anunță capturarea unei nave iraniene de către marina americană. Iranul ar fi încercat să încalce blocada navală a SUA
POLITICĂ Ce au discutat Sorin Grindeanu și George Simion la hotelul din Timișoara unde a avut loc întâlnirea PSD? Răspunsul dat de liderul PSD
22:40
Ce au discutat Sorin Grindeanu și George Simion la hotelul din Timișoara unde a avut loc întâlnirea PSD? Răspunsul dat de liderul PSD
MARIUS TUCĂ SHOW Marius Tucă Show începe luni, 20 aprilie, de la ora 20.00, pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Valentin Stan
22:00
Marius Tucă Show începe luni, 20 aprilie, de la ora 20.00, pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Valentin Stan
NEWS ALERT Grindeanu îl compară pe Nicușor Dan cu Ilie Bolojan: „Unul a înțeles rolul de mediator, celălalt nu a depășit postura de lider de partid”
21:55
Grindeanu îl compară pe Nicușor Dan cu Ilie Bolojan: „Unul a înțeles rolul de mediator, celălalt nu a depășit postura de lider de partid”
POLITICĂ Ciprian Ciucu, poziție în privința manifestărilor LGBTQ: „Vreau să trăiesc într-o societate liberă”
21:48
Ciprian Ciucu, poziție în privința manifestărilor LGBTQ: „Vreau să trăiesc într-o societate liberă”
ȘOCANT Spectacol de groază în Rusia: Un tigru de circ a scăpat din arenă și s-a repezit spre spectatori. Ce a urmat
21:33
Spectacol de groază în Rusia: Un tigru de circ a scăpat din arenă și s-a repezit spre spectatori. Ce a urmat

Cele mai noi

Trimite acest link pe