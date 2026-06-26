Prima pagină » Știri politice » Ce a vorbit Oana Țoiu cu ministrul de Externe iranian. „Ambasada României la Teheran este pe deplin operațională și pregătită să ofere sprijin”

Ce a vorbit Oana Țoiu cu ministrul de Externe iranian. „Ambasada României la Teheran este pe deplin operațională și pregătită să ofere sprijin”

Ce a vorbit Oana Țoiu cu ministrul de Externe iranian. „Ambasada României la Teheran este pe deplin operațională și pregătită să ofere sprijin”
Galerie Foto 4
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Oana Țoiu, ministrul interimar de Externe, a purtat o convorbire cu E.S. Abbas Araghchi, omologul din Iran, în cursul zilei de vineri, 26 iunie 2026. Discuțiile au pendulat în jurul situației din Orientul Mijlociu. De altfel, convorbirea a vizat și Memorandumul de Înțelegere semnat recent cu Statele Unite ale Americii.

De asemenea, a cerut redeschiderea în siguranță a Strâmtorii Hormuz și reluarea libertății de navigație. Potrivit ministrului interimar de Externe, măsura este esențială pentru stabilizarea piețelor energetice, securitatea alimentară și aprovizionarea cu îngrășăminte necesare agriculturii.

Mesajul transmis de Oana Țoiu. Sursă foto: X

Oana Țoiu a explicat de ce este necesară deschiderea deplină a Strâmtorii Hormuz

Oana Țoiu a anunțat că Ambasada României la Teheran funcționează în regim normal și este pregătită să acorde sprijin navigatorilor români care doresc să revină în țară. Ministrul a precizat și că noul ambasador al Iranului a prezentat copiile scrisorilor de acreditare la Ministerul Afacerilor Externe.

„Am avut o convorbire cu ministrul afacerilor externe al Republicii Islamice Iran, E.S. Abbas Araghchi, privind situația actuală din Orientul Mijlociu, Memorandumul de Înțelegere semnat recent cu Statele Unite și abordarea României în conformitate cu dreptul internațional.

Am reafirmat angajamentul ferm și constant al României pentru identificarea unor soluții diplomatice care să contribuie la consolidarea securității și stabilității atât în Orientul Mijlociu, cât și în regiunea noastră. Totodată, am reiterat riscurile generate de războiul ilegal de agresiune purtat de Federația Rusă.

Am subliniat necesitatea redeschiderii depline și în condiții de siguranță a Strâmtorii Hormuz, precum și a restabilirii libertății de navigație, în vederea stabilizării piețelor energetice, consolidării securității alimentare și asigurării, în timp util, a accesului la îngrășămintele necesare sectorului agricol.

Ce a vorbit Oana Țoiu cu ministrul de Externe iranian

Oana Țoiu, ministrul interimar de Externe, a purtat o convorbire cu E.S. Abbas Araghchi, omologul din Iran. Sursă foto: Mediafax Foto

Ambasada României la Teheran este pe deplin operațională și pregătită să ofere sprijin, alături de partenerii noștri, pentru facilitarea revenirii în țară a navigatorilor, în special a celor care necesită asistență medicală.

Noul ambasador al Republicii Islamice Iran a prezentat recent copiile scrisorilor sale de acreditare Ministerului Afacerilor Externe al României”, a transmis Oana Țoiu pe platforma X.

Sursă foto: X, Mediafax Foto

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Orban anunță că i-a venit inima loc după ce Nicușor Dan a anunțat un nou blocaj politic
20:43
Orban anunță că i-a venit inima loc după ce Nicușor Dan a anunțat un nou blocaj politic
ULTIMA ORĂ Grindeanu anunță că PSD nu mai propune niciun premier și are un mesaj pentru Ilie Bolojan: „Vin agențiile de rating, să înveți engleză până atunci”
20:38
Grindeanu anunță că PSD nu mai propune niciun premier și are un mesaj pentru Ilie Bolojan: „Vin agențiile de rating, să înveți engleză până atunci”
CONTROVERSĂ Siegfried Mureșan l-a atacat pe fiul lui Trump în 2024 pentru că a îndrăznit să critice anularea alegerilor din România: „Donald Trump Jr. nu are nimic în comun cu statul de drept”
20:17
Siegfried Mureșan l-a atacat pe fiul lui Trump în 2024 pentru că a îndrăznit să critice anularea alegerilor din România: „Donald Trump Jr. nu are nimic în comun cu statul de drept”
ULTIMA ORĂ George Simion îl amenință pe Nicușor Dan după anunțul că negocierile cu partidele au intrat în blocaj: AUR la guvernare sau suspendare!
20:08
George Simion îl amenință pe Nicușor Dan după anunțul că negocierile cu partidele au intrat în blocaj: AUR la guvernare sau suspendare!
NEWS ALERT Nicușor Dan nu nominalizează un nou premier. Îl acuză pe Bolojan de minciună și spune că PNL a dinamitat din nou înțelegerea: „Ne-am întors la blocaj”
19:31
Nicușor Dan nu nominalizează un nou premier. Îl acuză pe Bolojan de minciună și spune că PNL a dinamitat din nou înțelegerea: „Ne-am întors la blocaj”
FLASH NEWS Viorel Cataramă se întreabă dacă un guvern Siegfried Mureșan „al serviciilor secrete germane” ar fi legitim. Ce argumente are
19:27
Viorel Cataramă se întreabă dacă un guvern Siegfried Mureșan „al serviciilor secrete germane” ar fi legitim. Ce argumente are
Mediafax
Trei surori au ajuns la 103, 104 și 109 ani. Secretul care îi INTRIGĂ pe cercetători
Digi24
Vârsta de pensionare crește pentru femei din iulie 2026. Cum se stabilește data exactă și cine este vizat. Anexa completă
Cancan.ro
ȘOCUL de care a avut parte Elena Udrea după ce a mers cu fetița ei în vacanță, în Mamaia: 'Ferească Dumnezeu!'
Prosport.ro
FOTO. Cea mai sexy fotbalistă din lume s-a logodit cu starul de la Insula Iubirii! Cum arată tânăra
Adevarul
Negocierile de la Cotroceni, în impas. SURSE: „Partidele nu au dat dovadă de flexibilitate în urma discuțiilor de azi”
Mediafax
ÎNTÂLNIRE SURPRIZĂ între Nicușor Dan și unul dintre cei mai mari contestatari ai lui Bolojan
Click
Lidia Buble, imagini spectaculoase din vacanță în Grecia. Apariția seducătoare care a atras atenția fanilor: „Rar mi-a dat să văd așa ceva…”
Digi24
Avertisment în NATO: Rusia pregătește provocări militare în state din estul Europei. Ce țări sunt vizate (The Guardian)
Cancan.ro
AMENDĂ de 495 lei pentru toți șoferii care fac această manevră pe șoselele din România, în 2026
Ce se întâmplă doctore
Cum a ajuns să arate Tuncay Ozturk la aproape 10 ani de la divorțul de Andreea Marin. S-a recăsătorit și are copil
Ciao.ro
Daniel Buzdugan, de urgență la spital! Era dezbrăcat și aproape inconștient
Promotor.ro
Ai găsit apă sub mașină? Iată care este motivul și în ce situații trebuie să te îngrijorezi
Descopera.ro
Ceva uluitor se întâmplă cu balenele din Marea Mediterană
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă merge la Balul Bobocilor şi pune ochii pe o tipă: - Vrei să dansezi?
Descopera.ro
Studiu: multe femei aleg un analgezic mai puțin eficient pentru durerile menstruale
FLASH NEWS Siegfried Mureșan îl acuză pe Președintele României de minciună. ”PNL niciodată nu a spus că îl susține pe Grindeanu”
20:20
Siegfried Mureșan îl acuză pe Președintele României de minciună. ”PNL niciodată nu a spus că îl susține pe Grindeanu”
VIDEO Fiul unei judecătoare din Piteşti a fost arestat preventiv pentru trafic de droguri. Alte 13 persoane sunt cercetate în dosar
20:16
Fiul unei judecătoare din Piteşti a fost arestat preventiv pentru trafic de droguri. Alte 13 persoane sunt cercetate în dosar
FLASH NEWS Un urs a fost împușcat în curtea unui spital din Brașov, după ce a intrat în containerul de gunoi. Nu a răspuns la semnalele acustice și luminoase
20:05
Un urs a fost împușcat în curtea unui spital din Brașov, după ce a intrat în containerul de gunoi. Nu a răspuns la semnalele acustice și luminoase
FLASH NEWS Reuters: SUA continuă cu vânzarea de motoare cu reacție în valoare de 700 de milioane pentru avionul de luptă KAAN al Turciei
19:55
Reuters: SUA continuă cu vânzarea de motoare cu reacție în valoare de 700 de milioane pentru avionul de luptă KAAN al Turciei
FLASH NEWS Garda de Mediu și IGSU au descoperit nereguli grave la cele 50 de gropi de gunoi ecologice din România. Ce amenzi au fost date
19:38
Garda de Mediu și IGSU au descoperit nereguli grave la cele 50 de gropi de gunoi ecologice din România. Ce amenzi au fost date
SCANDALOS Funcția AI a DuckDuckGo spune utilizatorilor că Trump și Vance au murit de rabie. Cum a fost păcălit motorul de căutare să transmită informații false
19:10
Funcția AI a DuckDuckGo spune utilizatorilor că Trump și Vance au murit de rabie. Cum a fost păcălit motorul de căutare să transmită informații false

Cele mai noi

Trimite acest link pe