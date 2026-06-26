Ce a vorbit Oana Țoiu cu ministrul de Externe iranian. „Ambasada României la Teheran este pe deplin operațională și pregătită să ofere sprijin”

Oana Țoiu, ministrul interimar de Externe, a purtat o convorbire cu E.S. Abbas Araghchi, omologul din Iran, în cursul zilei de vineri, 26 iunie 2026. Discuțiile au pendulat în jurul situației din Orientul Mijlociu. De altfel, convorbirea a vizat și Memorandumul de Înțelegere semnat recent cu Statele Unite ale Americii.

De asemenea, a cerut redeschiderea în siguranță a Strâmtorii Hormuz și reluarea libertății de navigație. Potrivit ministrului interimar de Externe, măsura este esențială pentru stabilizarea piețelor energetice, securitatea alimentară și aprovizionarea cu îngrășăminte necesare agriculturii.

Oana Țoiu a explicat de ce este necesară deschiderea deplină a Strâmtorii Hormuz

Oana Țoiu a anunțat că Ambasada României la Teheran funcționează în regim normal și este pregătită să acorde sprijin navigatorilor români care doresc să revină în țară. Ministrul a precizat și că noul ambasador al Iranului a prezentat copiile scrisorilor de acreditare la Ministerul Afacerilor Externe.

„Am avut o convorbire cu ministrul afacerilor externe al Republicii Islamice Iran, E.S. Abbas Araghchi, privind situația actuală din Orientul Mijlociu, Memorandumul de Înțelegere semnat recent cu Statele Unite și abordarea României în conformitate cu dreptul internațional.

Am reafirmat angajamentul ferm și constant al României pentru identificarea unor soluții diplomatice care să contribuie la consolidarea securității și stabilității atât în Orientul Mijlociu, cât și în regiunea noastră. Totodată, am reiterat riscurile generate de războiul ilegal de agresiune purtat de Federația Rusă.

Am subliniat necesitatea redeschiderii depline și în condiții de siguranță a Strâmtorii Hormuz, precum și a restabilirii libertății de navigație, în vederea stabilizării piețelor energetice, consolidării securității alimentare și asigurării, în timp util, a accesului la îngrășămintele necesare sectorului agricol.

Ambasada României la Teheran este pe deplin operațională și pregătită să ofere sprijin, alături de partenerii noștri, pentru facilitarea revenirii în țară a navigatorilor, în special a celor care necesită asistență medicală.

Noul ambasador al Republicii Islamice Iran a prezentat recent copiile scrisorilor sale de acreditare Ministerului Afacerilor Externe al României”, a transmis Oana Țoiu pe platforma X.

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