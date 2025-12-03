Prima pagină » Știri politice » Ce înțelege Nicușor Dan prin instituții anticorupție: „Protecția Consumatorului, Gărzi de Mediu”. Președintele pus în dificultate de o temă banală

Ce înțelege Nicușor Dan prin instituții anticorupție: „Protecția Consumatorului, Gărzi de Mediu”. Președintele pus în dificultate de o temă banală

Ruxandra Radulescu
03 dec. 2025, 15:47, Știri politice
Ce înțelege Nicușor Dan prin instituții anticorupție:

Președintele Nicușor Dan a declarat la Epoch Times că, printre instituțiile care luptă împotriva corupției, se află Protecția Consumatorului, Garda de Mediu, dar și „instituțiile civile”, cu „experți”.  

Nicușor Dan a fost vizibil pus în dificultate de subiectul instituțiilor anticorupție. Liderul de la Cotroceni a dat ca exemplu „Garda de Mediu” sau „Protecția Consumatorului”, apoi, cu o atitudine anxioasă, a început să gesticuleze, în mod bizar, în încercarea de a explica concepte banale, cum ar fi „Parchetul General”.

„Există mai multe niveluri, există un nivel al autorităților civile de control, de la Garda Forestieră, Gărzi de Mediu, Protecția Consumatorului.

Este clar că există cumva un nivel oficial al actelor care sunt emise de autorități și rețele de influență în spate, care se înțeleg despre cum o să arate respectivele acte. Există experți judiciari care spun că „albu-i negru” și „negru-i alb”. Pe zona de corupție există mai multe straturi, una este pe instituții civile, cu experți. Pe urmă este stratul de „Parchet”, unde și la infracțiuni comune și la mari cazuri de corupție nu vedem voință. Pe partea de legislativ nu vedem voință. Este o responsabilitate pe care noi toți trebuie s-o avem de acum încolo”

