Ce înțelege Nicușor Dan prin instituții anticorupție: „Protecția Consumatorului, Gărzi de Mediu”. Președintele pus în dificultate de o temă banală

Președintele Nicușor Dan a declarat la Epoch Times că, printre instituțiile care luptă împotriva corupției, se află Protecția Consumatorului, Garda de Mediu, dar și „instituțiile civile”, cu „experți”.

Nicușor Dan a fost vizibil pus în dificultate de subiectul instituțiilor anticorupție. Liderul de la Cotroceni a dat ca exemplu „Garda de Mediu” sau „Protecția Consumatorului”, apoi, cu o atitudine anxioasă, a început să gesticuleze, în mod bizar, în încercarea de a explica concepte banale, cum ar fi „Parchetul General”.