Sorin Grindeanu, mesaj în sfânta zi de Crăciun: „Vă sunt recunoscător tuturor celor care, zi de zi, duceți înainte România”

25 dec. 2025, 10:47, Actualitate
În sfânta zi de Crăciun, Sorin Grindeanu a transmis un mesaj emoționant către cetățenii români. Liderul PSD amintește de magia sărbătorii și de prețiosul timp petrecut alături de cei dragi. De altfel, și-a arătat recunoștința față de toți cei care „duc înainte România”.

Iată mesajul notat de președintele PSD:

„Crăciunul este un dar rar pentru toți.

Timp de câteva zile, ne încetinește ritmul și ne aduce mai aproape de oamenii care contează cu adevărat.

Ne amintește că, dincolo de agitația zilnică, rămân lucrurile simple: o masă împărțită cu cei dragi, o vorbă bună, o îmbrățișare, un gest de grijă.

Anul acesta am întâlnit mulți oameni care, în ciuda greutăților, au mers înainte cu demnitate și cu o putere tăcută care m-au impresionat.

De aceea, vă sunt recunoscător tuturor celor care, zi de zi, duceți înainte România, fie că lucrați pe șantiere, în birouri, în spitale, în școli sau în comunitățile voastre.

Vă doresc să aveți un Crăciun liniștit lângă familie, cu sănătate şi cu bucurii care să vă umple casa.

Crăciun fericit tuturor!”, este mesajul notat de Sorin Grindeanu pe Facebook, pe 25 decembrie 2025.

Sursă foto: Mediafax Foto / Alexandra Pandrea

Mediafax
Cele mai noi