Cine este Paul Moldovan, viitorul primar interimar al Sectorului 6

Olga Borșcevschi
09 dec. 2025, 19:49, Știri politice
Primăria Sectorului 6 al Capitalei va fi condusă de către viceprimarul PNL, Paul Moldovan, după ce Ciprian Ciucu va demisiona pentru a prelua mandatul de primar general. Absolvent al Facultăţii de Administraţie Publică din cadrul Universităţii „Babeş Bolyai” din Cluj-Napoca şi al masteratului la aceeaşi facultate, Moldovan şi-a început cariera ca expert în fonduri europene şi a a lucrat cu Banca Mondială la elaborarea strategiilor integrate de dezvoltare locală a judeţului Ilfov şi municipiului Bucureşti.

Primăria Sectorului 6 a anunțat, marţi, că primarul general ales, Ciprian Ciucu, îşi va da demisia din funcţia de edil al Sectorului 6, înainte de a depune jurământul pentru noul mandat. Acest lucru se va întâmpla imediat după ce vor fi parcurşi toţi paşii prevăzuţi de Codul Administrativ.

Respectiv, instituția va fi condusă de viceprimarul PNL, Paul Moldovan, care face echipă cu Ciprian Ciucu de cinci ani. Acesta are 46 de ani, este căsătorit şi are doi copii.

În perioada octombrie 2020 – iunie 2024, Moldovan a fost administratorul public al Sectorului 6, iar din decembrie 2024 a fost ales de Consiliul Local viceprimar.

Foto: Facebook / Paul Moldovan

Paul Moldovan, activitate profesională

Potrivit CV-ului său, Moldovan este absolvent al Facultăţii de Administraţie Publică din cadrul Universităţii „Babeş Bolyai” din Cluj-Napoca şi al programului de masterat în limba engleză al aceleiaşi facultăţi.

Acesta şi-a început cariera ca expert în fonduri europene la Consiliul Judeţean Cluj, după care a continuat la Ministerul de Interne, întâi în domeniul politicilor publice şi apoi în calitate de expert în fonduri europene la Autoritatea de Management a Programului Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative.

Din 2012, și-a desfășurat activitatea în domeniul privat, în calitate de consultant pentru administrația publică centrală și locală.
A lucrat în proiecte destinate simplificării costurilor administrative, a scris strategii de dezvoltare locală pentru primarii de municipii și comune sau județe, studii de dezvoltare regională, a lucrat pentru Școala Națională de Administrație în Albania, în domeniul reformei funcției publice, a ținut cursuri de management al proiectelor și politici publice pentru primării din România.

De asemenea, Moldovan a lucrat cu Banca Mondială la elaborarea strategiilor integrate de dezvoltare locală a judeţului Ilfov şi Municipiului Bucureşti.

Din 2019, a revenit în administraţie alături de Ciprian Ciucu la ANFP şi apoi la Primăria Sectorului 6, ca administrator public (în primul mandat dintre 2020-2024) şi viceprimar (din 2024).

