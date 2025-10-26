Prima pagină » Știri politice » Ciprian Ciucu a fost votat candidatul PNL pentru Primăria Generală a Capitalei, după o ședință tensionată în Modrogan

Ciprian Ciucu a fost votat candidatul PNL pentru Primăria Generală a Capitalei, după o ședință tensionată în Modrogan

26 oct. 2025, 19:25, Știri politice
Ciprian Ciucu a fost votat candidatul PNL pentru Primăria Generală a Capitalei, după o ședință tensionată în Modrogan

Liderii PNL reuniți în această seară în sediul din Modrogan 22 l-au impus cu 11 voturi la 4 pe Ciprian Ciucu, primarul Sectorului 6 și apropiatul lui Ilie Bolojan – candidatul PNL la alegerile pentru Primăria București din 7 decembrie.

Potrivit surselor, ședința liberalilor a fost tensionată, având în vedere că și Stelian Bujduveanu, susținut de altă grupare din PNL, își dorea candidatura pentru București.

La ședință au participat Ilie Bolojan, Cătălin Predoiu, Dan Motreanu, Sebastian Burduja, Ciprian Ciucu, Stelian Bujduveanu, George Tuță, președinții organizațiilor de sector ai PNL și parlamentarii de București.

În urma votului, liberalii l-au ales pe Ciprian Ciucu candidatul PNL pentru Primăria Capitalei cu 11 voturi pentru. 4 voturi au fost pentru candidatura lui Stelian Bujduveanu, iar 4 voturi au fost anulate.

De altfel, încă de acum 3 zile, premierul și președintele PNL, Ilie Bolojan, a anunțat că susține candidatura lui Ciprian Ciucu pentru Primăria București, înainte ca acesta să fie nominalizat de partid drept candidat.

Bolojan a justificat susținerea sa pentru Ciucu, un apropiat al său, spunând ca este cel mai bine candidat al PNL plasat în sondajele de opinie.

Un sondaj Avangarde, dat publicității astăzi, arată însă că Ciprian Ciucu este pe locul 2 în opțiunile bucureștenilor cu 23%, pe locul 1 fiind Daniel Băluță (PSD), primarul sectorului 4 cu 25%.

