Ciprian Ciucu vrea dezbatere privind amenajările din Parcul Herăstrău. Ce plănuiește să schimbe primarul general

Parcul Herăstrău din București este din nou în centrul discuției publice, după o postare dură a primarului general Ciprian Ciucu. Mesajul lui descrie un parc cu probleme vizibile și cu soluții care nu pot apărea peste noapte, pe care edilul le-a observat după o simplă plimbare.
„Herăstrăul, parcul nostru, nu este bine. A suferit de curând ceva reparații la alei și s-au plantat niște copaci, dar nu este suficient. Aleile de pe Insula Trandafirilor au prea mult pietriș, oamenii le ocolesc”, scrie Ciucu pe Facebook.
Lista problemelor acoperă aproape tot parcul, de la estetică și comerț stradal până la vegetație și facilități.
„Herăstrăul, de care pe toți ne leagă amintiri frumoase, are astăzi
– o cacofonie ridicolă de mobilier urban (4 tipuri de coșuri de gunoi, 6 modele de bănci, și vreo 3 de stâlpi de iluminat),– cașcarabetele de pe lume (cu mici, popcorn, muțunache și pokemoni),– cu marerial dendrologic vechi, arbori ce trebuie reimprospătați și câte și mai câte defecte,– de la locurile de joacă și până locurile pentru căței”, spune Ciucu.
Pentru redresarea situației, Ciucu anunță trei măsuri majore. Prima: „o evaluare temeinică, metru cu metru, un studiu care să-i redefinească și reintegreze toate funcțiunile”.
El menționează explicit zonele vizate: „teatrul de vară, debarcaderul, grădina japoneză, pump track etc.”
A doua direcție vizează designul și calitatea lucrărilor: „o proiectare amănunțită care să aducă lucrări de calitate, un singur tip de model de mobilier, clasic, demn de un parc monument”.
În același timp, edilul pune accent pe vegetație: „arborii potriviți, care să umbrească pentru generații”.
A treia măsură: „readucerea în proprietatea Municipiului București a terenurilor ‘furate’ parcului”.
Pe termen scurt, administrația se va concentra pe siguranță și infrastructură: „vom fi pus malurile în siguranță (am semnat de curând autorizația de construire)” și „vom avea proiectarea pentru aleile și pistele de biciclete de pe maluri”.
În plus, edilul anunță consultări publice.
„În aproximativ o lună voi face o dezbatere în parc cu privire la ce va urma, la abordare, resurse și planificarea în timp.”