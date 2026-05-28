Ion Cristoiu: „Acțiunea de ieri de la Cotroceni nu a fost inițiativa lui Nicușor. A venit consiliera lui, i-a povestit despre ONG-ul ei, a construit un eveniment și președintele a aprobat”

Ion Cristoiu, jurnalist și scriitor român, a explicat cum acțiunea de ieri de la Cotroceni nu a fost inițiativa lui Nicușor.
Invitat la Marius Tucă Show, Ion Cristoiu a explicat cum acțiunea de ieri de la Cotroceni nu a fost inițiativa lui Nicușor. Acesta spune că această inițiativă a venit de fapt de la consiliera președintelui. Jurnalistul subliniază că Nicușor Dan doar a aprobat evenimentul.
„Hai să luăm legea Vexler. Te așteptai după ce a făcut-o să meargă până la capăt. Hai să o luăm cu dezinformare. Deci să presupunem că în proiectul de țară al unui președinte este bătălia cu dezinformarea. Am înțeles. Tu îți faci un plan și în planul ăsta intră: azi dau un interviu, mâine mă întâlnesc cu presa, mă duc la ANCOM. În cadrul acesta el a ținut neapărat ca… Hodoronc-tronc, un ONG al unei tanti, care a venit cu mama ei… La 28 de ani. Un ONG a cerut un raport. Încă o dată, nu el a zis: Măi e un ONG… Cred că atunci a venit tanti aia, și s-a prezentat prima dată. Și a zis: Avem și noi un răspuns. Eu am vrut să spun că m-am convins că nu este o logică. Și că efortul meu de până acum de a-l încadra pe el… Ceea ce face el nu face bine din două motive. Ori are un proiect și face… Tu ești șeful emisiunii ăsteia și dacă vine cineva și îți spune să faci o emisiune despre un fluture. Tu zici: Bă, nu se poate pentru că nu vorbesc despre asta. Dacă ești Nicușor Dan, faci și cu fluturele. Că lui i-a plăcut… Pe mine m-au uimit mereu copiii și pisicile, pentru că ei nu au nicio rațiune. Vezi un copil care plânge și ulterior râde. Așa este și la el.”, a declarat jurnalistul.