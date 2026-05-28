Emil Constantinescu, ținta unei tentative de asasinat în 1999, la inițiativa unui om de încredere al lui Iliescu: „O să-l lichidăm”

Fostul președinte al României, Emil Constantinescu, a făcut o serie de relatări uluitoare la TVR, despre cum a fost ținta unei tentive de asasinat în 1999, pe vremea când ocupa cea mai înaltă funcție în stat. Evenimentul a avut loc în perioada mineriadei de la Costești, iar cel care a vrut să-l ucidă a fost Dan Iosif, unul dintre oamenii de încredere ai lui Ion Iliescu.

Emil Constantinescu, 86 de ani, a relatat că Serviciile Române de Informații i-au trimis o casetă audio, pe care a ascultat-o în biroul său. Așa a aflat fostul șef de stat că Dan Iosif l-a sunat pe Ion Iliescu să-i spună că lunetiștii, se pregăteau să-l execute pe Constantinescu, în zona Universitate din București.

„Lunetiștii sunt la post. Când ajunge la Universitate, o să-l lichidăm”, i-ar fi spus Dan Iosif lui Ion Iliescu.

Cine a oprit execuția

Potrivit fostului președinte, de pe înregistrare a aflat că omul care a oprit tentativa de asasinat a fost Ion Iliescu, care i-a interzis lui Dan Iosif să-și continue planul.

„Eram în 1999. Am ascultat înregistrarea și l-am sunat, i-am spus lui Ciuvică «sună-l pe scurt, pe președintele Iliescu». L-am sunat, i-am spus «domnule președinte Iliescu, am în față o înregistrare în care Dan Iosif îmi spune că lunetiștii sunt pregătiți să mă împuște. Am ascultat și răspunsul dvs., în care spuneți – Dane, fii cuminte, nu se face așa ceva, potolește-te, așa ceva nu e posibil de făcut, nu există». Și mai departe era răspunsul lui – tataie nu-i de acord, anulăm comanda”, a rememorat Emil Constantinescu (video TVR):

Dan Iosif era cercetat penal pentru alte fapte care țineau de afacerile pe care le desfășura în anii ’90, iar telefonul lui era ascultat.

Discuția despre lunetiști a fost surprinsă ca parte a acestor interceptări, a precizat fostul președinte al României pentru TVR.

