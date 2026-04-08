O candidatură la președinția României nu reprezintă o prioritate pentru Ciprian Ciucu. Invitat în emisiunea Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, primarul general al Bucureștiului a dat detalii legate de opțiunile sale de viitor.

Politicianul a explicat, în studioul Gândul, de ce nu este atras de funcția supremă în stat, deși Primăria Capitalei a dat până acum doi președinți (Băsescu și Nicușor Dan). Deci este o rampă de lansare excelentă.

Ionuț Cristache: Vă gândiți la președinție cu un nu categoric? Primăria Capitalei a fost pentru două personaje o trambulină foarte bună pentru prezidenția României. Un om politic nu asta ar trebui să aibă pe busolă, victoriile cele mai înalte? Ciprian Ciucu: Eu nu mă văd stând 5 ani cu SPP-ul după mine. Ilie Bolojan. Vorbeam și cu Dom’le, te duci, nu știu, în vacanță, te duci până la mama, trec cu SPP-ul după tine. Cristache: De ce, ești obligat? Ciucu: Nu, nu, ești obligat. Eu am drept, sunt singurul primar din țară care sunt demnitar. Am drept la SPP. Nu mă văd să mă ducă până la mine, la ușă, SPP-ul… ”N u vreau să fac politică până la adânci bătrâneți ” Ciucu: Nu e genul de viață pe care să-mi-l doresc, unu la mână. D oi la mână, nu vreau să fac politică până la adânci bătrâneți, vreau să și respir viața asta. Mai sunt munți de urcat, cărți de citit și alte lucruri de făcut. Cristache: Politică… În administrație? Ciucu: Doar primărie mă interesează. Cristache: Atât? Ciucu: Da. Salariul de la Primărie, o glumă proastă Capitalei Chestionat de moderatorul emisiunii ce va face după ce nu va mai fi activ în politică, edilula menționat că poate reveni la profesia sa, mult mai bănoasă decât cea din administrația publică. ”Câștigam foarte bine înainte din consultanță, câștigam 300-400-500 de euro pe zi, dar în afara țării”. Liberalul a admis că salariul actual nu reflectă complexitatea funcției. ”Am salariu de 19.00 de lei. Îmi ajung, pentru că n-am cheltuieli foarte mari. În apartamentul de 3 camere, ce cheltuieli mare să ai? Salariul e o glumă proastă, dar pentru mine ca persoană este suficient. Raportat la responsabilități, la volumul de muncă, în privat ar fi mult mai bine plătit”.

