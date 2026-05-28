Fritz sare în apărea lui Darău după scandalul din platoul Antena 3 CNN

Dominic Fritz a sărit în apărarea ministrului USR al Economiei, Irineu Darău, după scandalul din platoul Antena 3 CNN. Liderul USR a catalogat momentul tensionat drept o „încercare de execuție publică” și a spus că reacția lui Darău demonstrează calm și fermitate.

Președintele USR a spus, într-o postare pe Facebook, că nu a fost surprins de modul în care Irineu Darău a spus, în timpul dialogului cu jurnalista Cătălina Porumbel, „un adevăr cu calm și fără frică”. Dominic Fritz l-a descris pe ministru drept un om blând cu o coloană vertebrală de oțel, cunoscut în USR pentru a fi „enervant de sincer și exagerat de harnic”.

„Când l-am văzut pe Irineu Darău la televizor aseară, spunând un adevăr cu calm și fără frică, n-am fost foarte surprins. Îl cunosc, e un om blând, dar cu o coloană vertebrală de oțel. În USR, e cunoscut pentru a fi enervant de sincer și exagerat de harnic”.

Fritz a afirmat că adevărata surpriză nu a fost reacția ministrului, ci amploarea pe care a luat-o momentul în mediul online. Liderul USR a susținut că publicul a reacționat la imaginea unui politician care a răspuns calm și argumentat într-un context tensionat, fără „gesturi teatrale” sau „artificii retorice”, lucru pe care l-a descris drept tot mai rar în spațiul public.

„Ce m-a surprins a fost că s-a viralizat momentul. Să vezi un om normal făcând față unei încercări de execuție publică, fără gesturi teatrale sau artificii retorice, pur și simplu apelând la fapte și la niște principii morale, pare că a devenit ceva excepțional”. Fritz, laude la adresa partidului pe care îl conduce Dominic Fritz a trecut de la laudele pentru Darău la cele la adresa partidului pe care îl conduce. Acesta susține că formațiunea politică este formată din oameni normali, mame, antreprenori, profesori, IT-iști, șoferi de TIR sau studenți care s-au săturat de partidele vechi și au devenit politicieni de nevoie.

„Asta mereu mi-a plăcut la USR. E un partid alcătuit din oameni normali care s-au enervat la un moment dat de partidele vechi și au devenit politicieni de nevoie. Mame, mici antreprenori, profesori, IT-işti, șoferi de TIR, studenți. Nu suntem perfecți tocmai pentru că nu suntem produse de laborator. USR a făcut greșeli, a învățat. Când am căzut, ne-am ridicat”. De asemenea, acesta a mai spus că se simte amuzat de felul în care se propagă teorii ale conspirației despre USR și a subliniat că politica i-a făcut mai duri și mai încrezători că lucrurile pot fi schimbate. „De aceea mă amuză fantezia cu care se propagă tot felul de teorii ale conspirației despre USR. Uneori mă simt aproape onorat de câtă putere și viclenie și legături mondiale cred unii că avem noi, niște oameni ca tine.

Da, politica ne-a schimbat, așa cum dezamăgirile și speranțele din ultimii ani au schimbat întreaga societate românească. Ne-a făcut mai duri, mai puțin naivi, dar și mai încrezători că lucrurile chiar se pot schimba. Ne-a antrenat să ne transformăm furia noastră în curaj, indiferent cu câte mizerii se aruncă în noi. Acel curaj pe care l-ați văzut la Diana, la Oana, la Radu, la Irineu și la mulți alții”.

În finalul mesajului, liderul USR i-a mulțumit lui Irineu Darău pentru că i-a amintit despre curajul oamenilor normali care știu că nu sunt singuri.

„E curajul oamenilor normali care știu că nu sunt singuri. Mulțumesc, Irineu, că ne-ai amintit de asta”.

