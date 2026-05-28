Călin Georgescu, mesaj de Rusalii: „România are nevoie de rugăciune si de oameni puternici. Să ne purtăm unii pe alții în rugăciune”

Călin Georgescu a transmis pe rețelele sociale un mesaj cu puternică încărcătură spirituală în pragul Rusaliilor. Acesta vorbește despre nevoia de rugăciune, echilibru interior și solidaritate în fața încercărilor prin care trece societatea.

Fostul candidat la Președinția României a subliniat într-o postare pe Facebook că actualul context social și politic cere mai mult ca oricând solidaritate prin credință și a anunțat că duminică va fi prezent în mijlocul comunității din Buftea ca să se roage pentru viitorul țării.

Călin Georgescu îi îndeamnă pe cei care pot să participe duminică, de Rusalii, la Sfânta Liturghie. Acesta a subliniat importanța sărbătorii, iar mesajul evidențiază importanța rezistenței morale în fața dificultăților și a nedreptăților.

„În zilele acestea, simt mai mult ca oricând că România are nevoie de rugăciune și de oameni puternici, care să nu se prăbușească lăuntric când trec prin nedreptate, presiune sau încercări. Cine poate, să meargă duminica aceasta, de Rusalii, la Sfânta Liturghie. Să-L bucurăm pe Dumnezeu, văzându-Și copiii în Biserica Sa. Este ziua Pogorârii Sfântului Duh, ziua în care ne plecăm genunchii în rugăciune – din smerenia care ridică un neam”.

„Știu cât de greu este să rămâi drept când dreptatea întârzie”

În continuarea mesajului, Georgescu a subliniat că românii au nevoie de curaj și credință ți a insistat asupra ideii că depășirea momentelor de criză depinde de tăria spirituală a fiecărui cetățean și de capacitatea de sprijin reciproc.

„Știu cât de greu este să rămâi drept când dreptatea întârzie. Stiu că e nevoie de curaj și de credinta. Tocmai de aceea simt că reconstrucția începe cu suflete întărite. Să ne purtăm unii pe alții în rugăciune: părinții, copiii, familiile, oamenii care duc poveri sau dureri pe care nu le spun… Și România, cu toate rănile și speranțele ei”.

În finalul postării, acesta a precizat că va fi prezent alături de credincioși la Biserica Sfânta Mare Muceniță Varvara din Buftea, un lăcaș de cult de care îl leagă momente importante de reculegere.

„Duminică, 31 mai, voi fi la Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, la Biserica Sfânta Mare Muceniță Varvara din Buftea – un loc care ne-a adunat de atâtea ori și în care am simțit rodul rugăciunii, unii cu alții și noi toți cu Dumnezeu”.

