Prima pagină » Știri politice » Membru CNA critică raportul lui Nicușor Dan: „Vocile care nu se aliniază la narativul oficial devin marginalizate. Cine decide ce e dezinformare?

Membru CNA critică raportul lui Nicușor Dan: „Vocile care nu se aliniază la narativul oficial devin marginalizate. Cine decide ce e dezinformare?

Ruxandra Radulescu
Membru CNA critică raportul lui Nicușor Dan:
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne în Discover

Un membru CNA și fost director al Radiodifuziunii române, Georgică Severin, a comentat pe tema raportului național privind dezinformarea, prezentat de președintele Nicușor Dan. Severin a criticat poziționarea șefului de la Cotroceni, despre care spune că ar favoriza ONG-urile. Acesta reproșează și faptul că personalitățile politice la adresa cărora au fost formulate acuzații ce vizează dezinformarea, de-a lungul timpului, nu ar fi fost invitate la prezentarea raportului, pentru a se apăra.

”Ieri, la Președinție, s-a lansat un raport despre dezinformare: ”Raportul național privind dezinformarea din rețelele sociale din România”. Sună bine, nu? Să fim sinceri cu noi înșine. Nimeni nu spune că dezinformarea nu există. Există, e reală și face rău. Dar există o diferență fundamentală între a combate dezinformarea și a decide tu, de la putere, ce anume este dezinformare” a scris pe Facebook membrul CNA Georgică Severin.

”Ceea ce s-a întâmplat ieri la Cotroceni amestecă periculos aceste două lucruri. Un ONG cu finanțare obscură face liste negre și lansează acuzații nedovedite de dezinformare. Cei acuzați nu au fost invitați să se apere.
Președintele patronează evenimentul. SRI e în sală.

Ministrul Apărării este și el în sală. CNA închide posturi TV. BEC șterge postări, iar legislația europeană DSA extinde tot mai mult competențele de moderare a conținutului”, a mai adăugat acesta.

Membru CNA critică raportul lui Nicușor Dan:

Membru CNA critică raportul lui Nicușor Dan: „Vocile care nu se aliniază la narativul oficial devin marginalizate. Cine decide ce e dezinformare?

„Vocile care nu se aliniază la narativul oficial devin marginalizate”

O altă observație membrului CNA este aceea că, deși instituțiile din România susțin că nu aplică cenzura în mod abuziv, interzicerea opiniilor incomode pentru actuala putere, se face într-o manieră mult mai subtilă. Acesta vorbește despre o blamare a vocilor care nu se aliniază discursului agreat de structurile de vârf ale statului.

„Fiecare instituție poate spune, tehnic: „Noi nu am interzis nimic.” Și au dreptate. Nimeni nu a interzis nimic în mod direct. Nu e cenzură cu ștampilă. E mai subtil. Și tocmai de aceea e mai greu de contestat.
Dar când toate piesele se mișcă în același sens, rezultatul e același: vocile care nu se aliniază la narativul oficial devin suspecte, etichetate, marginalizate”, mai notează membrul CNA.

„Cine decide ce e dezinformare? Și cine supraveghează pe cei care decid?”

Severin afirmă că autoritățile statului practică, la acest moment, o formă de „presiune” asupra cetățenilor, în loc să le asigure protecție democratică. Acesta își încheie analiza cu o întrebare deschisă cu privire la decidenții în materie de dezinformare și autoritățile care le monitorizează activitatea.

„Asta nu se cheamă protecție democratică. Se cheamă presiune difuză. Și în România anului 2026, ar trebui să ne îngrijoreze cel puțin la fel de mult ca dezinformarea în sine.
Întrebarea pe care o las deschisă: cine decide ce e dezinformare? Și cine supraveghează pe cei care decid?” mai scrie Severin. (B.T.I.)

FOTO: Mediafax

Recomandarea autorului:

Recomandarea video

Citește și

CONTROVERSĂ În plină criză politică, USR pune tunurile pe serviciile secrete și le face responsabile de haosul din România
20:36
În plină criză politică, USR pune tunurile pe serviciile secrete și le face responsabile de haosul din România
FLASH NEWS Călin Georgescu, mesaj de Rusalii: „România are nevoie de rugăciune si de oameni puternici. Să ne purtăm unii pe alții în rugăciune”
20:29
Călin Georgescu, mesaj de Rusalii: „România are nevoie de rugăciune si de oameni puternici. Să ne purtăm unii pe alții în rugăciune”
FLASH NEWS Cîțu contrazice politica lui Bolojan cu datele Eurostat: Nu există argument economic serios pentru suprataxarea celui mai puțin îndatorat sector privat din UE
19:50
Cîțu contrazice politica lui Bolojan cu datele Eurostat: Nu există argument economic serios pentru suprataxarea celui mai puțin îndatorat sector privat din UE
PACE ÎN IRAN Axios: SUA și Iran ar fi ajuns la înțelegere, dar memorandumul are nevoie de aprobarea președintelui Trump
19:27
Axios: SUA și Iran ar fi ajuns la înțelegere, dar memorandumul are nevoie de aprobarea președintelui Trump
FLASH NEWS Nicușor Dan a atacat la CCR Legea privind protecția drepturilor copilului, adoptată după crima din Timiș. Ce măsuri contestă președintele
19:01
Nicușor Dan a atacat la CCR Legea privind protecția drepturilor copilului, adoptată după crima din Timiș. Ce măsuri contestă președintele
FLASH NEWS Reacția președintelui Radiodifuziunii Române la scandalul înregistrării cu ministrul demis Istvan Demeter. Ce spune șeful SRR despre Radio Chișinău
18:38
Reacția președintelui Radiodifuziunii Române la scandalul înregistrării cu ministrul demis Istvan Demeter. Ce spune șeful SRR despre Radio Chișinău
Mediafax
„Vorbea despre Lucifer și putere absolută”: mărturii tulburătoare în cazul triplei crime din Târgu Jiu
Digi24
Frații Tate vor să se mute la Cluj-Napoca și să cumpere un hotel celebru, clădire istorică, unde să locuiască. Ce spune primăria
Cancan.ro
Veste DEZASTRUOASĂ pentru clienții Digi! Cresc TOATE abonamentele. Notificarea pe care au primit-o TOȚI consumatorii RCS RDS
Prosport.ro
FOTO. Prezentatoarea TV a revenit pe „sticlă”. Cum arată după ce a fost diagnosticată cu o boală rară
Adevarul
De ce cresc temerile privind o posibilă confruntare între Rusia și NATO. Unde poate ataca Putin
Mediafax
Povestea-șoc a unui copil norvegian de 10 ani, abandonat de părinți în India pentru a învăța să supraviețuiască
Click
Reacția lui Ion Cassian, după ce Monica Tatoiu a spus că Irinel Columbeanu a fost „băiatul lui tata”: „Nu a escrocat pe nimeni, nu l-a văzut nimeni pe holurile DNA”
Digi24
Serviciile britanice dezvăluie, în premieră, câți ruși au fost uciși în războiul din Ucraina
Cancan.ro
Cum a reacționat Nicoleta Luciu, după dezvăluirile făcute de Sile Cămătaru? Actrița a uimit pe toată lumea
Ce se întâmplă doctore
O mai recunoști? Azi e celebră, dar nu mai arată deloc așa. Mulți nu își dau seama cine este! Poți ghici din prima?
Ciao.ro
Vedete cu suflet mare! Ce persoane publice din România au adoptat copii
Promotor.ro
Chinezii au șocat Salonul Auto din 2026 cu această mașină extremă
Descopera.ro
Care este cea mai RARĂ culoare din natură?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. El și ea în pat. El: - Ești agitată?
Descopera.ro
Arheologii au descoperit cele mai vechi unelte de lemn din istoria omenirii
CONTROVERSĂ Putin vizitează Kazahstan cu un convoi puternic înarmat ca pentru zonă de conflict
20:41
Putin vizitează Kazahstan cu un convoi puternic înarmat ca pentru zonă de conflict
FLASH NEWS După 178 de ani, Franța abrogă Codul Noir, legea care a permis sclavia și tratamentele inumane în colonii
19:46
După 178 de ani, Franța abrogă Codul Noir, legea care a permis sclavia și tratamentele inumane în colonii
ULTIMA ORĂ Instanța supremă constituie un complet de divergență pentru a decide soarta celor doi procurori arestați, Teodor Niță și Gigi Ștefan
19:27
Instanța supremă constituie un complet de divergență pentru a decide soarta celor doi procurori arestați, Teodor Niță și Gigi Ștefan
UTILE Amendă de 200 de euro în această țară frecventată de români, pentru o banală greșeală care implică suportul pentru telefonul mobil din mașină
18:55
Amendă de 200 de euro în această țară frecventată de români, pentru o banală greșeală care implică suportul pentru telefonul mobil din mașină
JUSTIȚIE Poliția italiană a arestat trei traficanți de droguri și a confiscat lingouri de aur, ceasuri de lux, vile și active în valoare de 200 de milioane de euro de la o rețea infracțională care a avut legături cu „Diabolik”, ultimul șef al mafiei siciliene
18:45
Poliția italiană a arestat trei traficanți de droguri și a confiscat lingouri de aur, ceasuri de lux, vile și active în valoare de 200 de milioane de euro de la o rețea infracțională care a avut legături cu „Diabolik”, ultimul șef al mafiei siciliene

Cele mai noi

Trimite acest link pe