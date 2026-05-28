Membru CNA critică raportul lui Nicușor Dan: „Vocile care nu se aliniază la narativul oficial devin marginalizate. Cine decide ce e dezinformare?

Un membru CNA și fost director al Radiodifuziunii române, Georgică Severin, a comentat pe tema raportului național privind dezinformarea, prezentat de președintele Nicușor Dan. Severin a criticat poziționarea șefului de la Cotroceni, despre care spune că ar favoriza ONG-urile. Acesta reproșează și faptul că personalitățile politice la adresa cărora au fost formulate acuzații ce vizează dezinformarea, de-a lungul timpului, nu ar fi fost invitate la prezentarea raportului, pentru a se apăra.

”Ieri, la Președinție, s-a lansat un raport despre dezinformare: ”Raportul național privind dezinformarea din rețelele sociale din România”. Sună bine, nu? Să fim sinceri cu noi înșine. Nimeni nu spune că dezinformarea nu există. Există, e reală și face rău. Dar există o diferență fundamentală între a combate dezinformarea și a decide tu, de la putere, ce anume este dezinformare” a scris pe Facebook membrul CNA Georgică Severin. ”Ceea ce s-a întâmplat ieri la Cotroceni amestecă periculos aceste două lucruri. Un ONG cu finanțare obscură face liste negre și lansează acuzații nedovedite de dezinformare. Cei acuzați nu au fost invitați să se apere.

Președintele patronează evenimentul. SRI e în sală. Ministrul Apărării este și el în sală. CNA închide posturi TV. BEC șterge postări, iar legislația europeană DSA extinde tot mai mult competențele de moderare a conținutului”, a mai adăugat acesta.

„Vocile care nu se aliniază la narativul oficial devin marginalizate”

O altă observație membrului CNA este aceea că, deși instituțiile din România susțin că nu aplică cenzura în mod abuziv, interzicerea opiniilor incomode pentru actuala putere, se face într-o manieră mult mai subtilă. Acesta vorbește despre o blamare a vocilor care nu se aliniază discursului agreat de structurile de vârf ale statului.

„Fiecare instituție poate spune, tehnic: „Noi nu am interzis nimic.” Și au dreptate. Nimeni nu a interzis nimic în mod direct. Nu e cenzură cu ștampilă. E mai subtil. Și tocmai de aceea e mai greu de contestat.

Dar când toate piesele se mișcă în același sens, rezultatul e același: vocile care nu se aliniază la narativul oficial devin suspecte, etichetate, marginalizate”, mai notează membrul CNA.

„Cine decide ce e dezinformare? Și cine supraveghează pe cei care decid?”

Severin afirmă că autoritățile statului practică, la acest moment, o formă de „presiune” asupra cetățenilor, în loc să le asigure protecție democratică. Acesta își încheie analiza cu o întrebare deschisă cu privire la decidenții în materie de dezinformare și autoritățile care le monitorizează activitatea.

„Asta nu se cheamă protecție democratică. Se cheamă presiune difuză. Și în România anului 2026, ar trebui să ne îngrijoreze cel puțin la fel de mult ca dezinformarea în sine.

Întrebarea pe care o las deschisă: cine decide ce e dezinformare? Și cine supraveghează pe cei care decid?” mai scrie Severin. (B.T.I.)

