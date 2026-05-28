Ion Cristoiu: „Dezinformez de dimineața până seara. Unii mătură, eu dezinformez”

În cadrul unei ediții, transmise live de Gândul, a emisiunii „Marius Tucă Show", Ion Cristoiu, jurnalist și scriitor român, a vorbit despre cum Nicușor Dan a patronat o conferință în care au fost criticați jurnaliști pentru dezinformare.
Invitat la Marius Tucă Show, Ion Cristoiu a vorbit despre cum Nicușor Dan a patronat o conferință în care au fost criticați jurnaliști pentru dezinformare. Acesta a început prin a spune, ironic, că se ocupă cu dezinformarea. În același stil ironic, jurnalistul a menționat că unii dau cu mătura, alții scriu, iar el se ocupă cu dezinformarea. Aceste declarații au fost legate de o conferință la care a participat și Președintele Dan pe tema dezinformării din România.
„Mă ocup în special cu dezinformarea. Dezinformez de dimineața până seara. N-am altă treabă și mă ocup de dezinformare. Alții mătură, alții scriu. Eu mă ocup de dezinformare. Nu suntem primii, sunt mai mulți. Au dat niște poze cu noi. Păi noi dezinformăm prin pozele noastre. Mie mi se pare o prostie fără margini. În primul rând, primul lucru este… Ce treabă avea… Nu are nicio noimă ce fac ei. Mai ții minte că și frizerul ăla de Alex (n.r. Alex Florența)… Nu avea și el poze în raportul lui? Primul lucru, de ce e nevoie la un asemenea tip de text de poze? Adică se adresează unor tipi tâmpiți? Adică de ce au nevoie de poze? Dezinformare face Cristoiu. Bun, de ce pun și poze? În al doilea rând, marea problemă nu este ce au scris ei, ci este că președintele nu trebuia să permită așa ceva. Să considere că niște jurnaliști dezinformează. Dar eu cred că el nu știe la ce ședință a participat. Din punctul ăsta de vedere sunt aproape sigur. Sub patronajul lui Nicușor se petrec atâtea lucruri…”, a explicat jurnalistul.