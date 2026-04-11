Terasele din București ar putea rămâne deschise și pe timp de iarnă. Ce regulă nouă pregătește Primăria pentru patronii de restaurante

Bucureștenii ar putea petrece timp pe terase indiferent de anotimp, conform unei propuneri analizate de autoritățile locale. Primarul General, Ciprian Ciucu, a început discuțiile cu reprezentanții industriei ospitalității pentru a schimba regulile actuale care permit funcționarea acestor spații doar în sezonul cald.

În prezent, legea permite funcționarea teraselor doar din mai până în octombrie. Patronii din domeniu vor să schimbe acest lucru și au cerut primăriei un cadru legal pentru a ține mesele afară tot anul. Ciucu susține ideea și afirmă că acest parteneriat ajută afacerile locale și creează locuri de muncă.

„Edilul Capitalei susține locurile de muncă din industrie, atragerea de turiști, locuri unde dv. să petreceți timp de calitate, dar și regenerarea urbană. Integrarea afacerilor într-un cadru civilizat. Le suntem parteneri! Venim cu regulamentul cât de curând. Iar cei din breaslă îl vor respecta”, au anunțat sâmbătă pe Facebook reprezentanții Primăriei Capitalei.

Odată adoptate noile reguli, Bucureștiul se va alinia standardelor europene, unde terasele fac parte din farmecul orașului pe tot parcursul anului.

„Aceștia au venit cu modele de bune practici de la Paris, Viena și alte orașe europene. Vor să funcționeze legal, să respecte domeniul public și să nu construiască fără autorizație, așa cum știm că s-a întâmplat ani la rând.”

