Imagini cu primarul din Chișinău în timp ce este dat afară din incinta Parlamentului Moldovei: „Valea! Fugi chiar amu’ la primărie!”

Primarul municipiului Chişinău, Ion Ceban, a încercat să țină un discurs în sala de plen a Parlamentului Republicii Moldova, însă a fost săltat de agenții de pază și escortat, cu forța, din incintă. Incidentul a fost filmat de o persoană prezentă în sală, iar pe înregistrare se poate vedea cum edilul este îmbrâncit, iar deputații vociferează.

Un scandal a izbucnit în Parlamentul Moldovei, joi 28 mai, în momentul în care primarul Chișinăului, Ion Ceban, a fost escortat cu forța din sala de ședințe de către agenții de pază. Incidentul a generat un adevărat haos, presărat cu huiduieli și îmbrânceli în una dintre cele mai respectabile instituții ale statului din Republica Moldova.

În filmarea care a suprins incidentul se poate auzi cu Ion Ceban strigă la forțele de ordine să nu-l atingă, în timp ce îl obligă să iasă din incintă. Deputații încep să vocifereze, iar unii strigă să fie chemată Poliția.

Deputații PAS acuză: „O încercare lamentabilă de victimizare”

La scurt timp mai mulţi deputaţi PAS au criticat apariţia lui Ion Ceban la şedinţa Parlamentului. Aceștia au precizat că acesta nu este nici deputat şi nici membru al Guvernului și au calificat acţiunea primarului drept „o încercare lamentabilă de victimizare”.

Ion Ceban a declarat pentru NewsMaker că îşi propusese să convingă deputaţii să susţină un referendum privind reforma administrativ-teritorială şi să discute despre şcolile din Chişinău care ar urma să fie administrate direct de Ministerul Educaţiei.

Primarul ar fi intrat într-un conflict cu un deputat PAS

De cealaltă parte, primarul susține că a fost provocat de deputatul PAS Vasile Grădinaru, care i-a strigat să iasă din plen: „Valea! Fugi chiar amu’ la primărie!”, i-a spus Grădinaru lui Ceban.

Liderul grupului parlamentar „Democrația Acasă”, Vasile Costiuc, l-a susținut pe primar și a precizat că trebuia lăsat să ia cuvântul la tribuna Parlamentului. poziția.

Acuzații de consum de droguri. Care a fost reacția lui Ion Ceban

Deputatul PAS Radu Marian l-a acuzat pe Ceban că s-ar fi aflat sub influența unor substanțe interzise. Primarul Chișinăului a respins acuzațiile și a declarat că este gata să facă analize antidrog, antialcool și alte teste. „Sânge, urină, orice vreți”.

Autoritățile române i-au interzis lui Ion Ceban să intre în țară

Începând cu data de 9 iulie 2025, autoritățile române i-au interzis lui Ion Ceban să mai intre în țară – și în spațiul Schengen – pentru o perioadă de cinci ani, din motive ce țin de siguranța națională.

Alături de edilul Chișinăului, încă doi cetățeni ai Republicii Moldova au primit aceeași interdicție, care a venit în condițiile în care la Chișinău urmau să se desfășoare în toamnă alegeri parlamentare cruciale. Ceban a candidat pentru Parlament, dar a renunțat la mandat în favoarea celui de primar.

