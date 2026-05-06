Liderul AUR, George Simion, l-a acuzat, miercuri, pe Nicuşor Dan că încalcă Constituţia, atunci când se întâlnește doar cu președinții partidelor pe care le preferă.

„Dragi români, chiar în aceste clipe în care vorbim, Nicușor Dan se întâlnește în secret cu președinții partidelor pe care le preferă” spune Simion.

„El, total în disprețul Constituției. Voi, prin vot, ne-ați desemnat pe 01/12/2024 al doilea partid al țării. Este normal și ne dorim să fim implicați în formarea viitorului guvern. Acest lucru de facto nu se întâmplă. Nicușor Dan încalcă Constituția și își formează propria majoritate și propriul guvern”.

Simion pune în contul preşedintelui şi criza politică prin care trece România.

„El este, așa cum am mai zis-o, autorul acestei crize politice constituționale. Nu este corect ce se întâmplă. Nu este corect cum Voi sunteți ignorați. Vă vom ține la curent minut de minut cu evoluția acestei crize care afectează fiecare român. Ei se agață de putere la fel cum au făcut anulând alegerile prezidențiale.”

RECOMANDAREA AUTORULUI: