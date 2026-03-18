Sorin Grindeanu, mesaj ferm pentru partenerii din Coaliție, după scandalul din Parlament: „Vreau să fiu foarte clar! Nu cedăm șantajului!”

Sorin Grindeanu a lansat un mesaj dur în urma blocajului din Parlament privind pachetul de ajutoare sociale. Liderul PSD afirmă că partidul său își menține sprijinul pentru cele 3,2 milioane de români vizați de „Pachetul de Solidaritate”, în ciuda opoziției partenerilor din coaliție.

Grindeanu acuză formarea unei noi majorități „ad-hoc” în Parlament, compusă din USR, PNL, AUR și POT. Potrivit liderului PSD, aceste formațiuni politice au ales să colaboreze pentru a bloca amendamentul PSD, iar prin acest demers au blocat veniturile pensionarilor și ale copiilor cu dizabilități.

„PSD merge până la capăt pentru copiii cu dizabilități și pensionari! Vreau să fiu foarte clar! Nu cedăm șantajului! 3,2 milioane de români au dreptul la Pachetul de Solidaritate. Iar noi suntem vocea lor cu toate riscurile! Dacă noua majoritate USR-PNL-AUR-POT, creată ad-hoc în Parlament, vrea să conducă România sacrificând pensionarii și copiii cu dizabilități atunci le urăm drum bun împreună!”

Dezbaterile din comisiile reunite de buget-finanțe s-au blocat astăzi în momentul în care a izbucnit un scandal privind votul pe amendamentul PSD privind acordarea unor ajutoare „one-off” pentru pensionarii cu venituri mici.

