Radu Miruță anunță că Slovacia trimite în România radare de joasă altitudine

Guvernul slovac a aprobat să trimită în România radare de joasă altitudine și personal care să le utilizeze. Anunțul oficial a fost făcut de ministrul Apărării, Radu Miruță.

Într-o postare pe Facebook, Radu Miruță precizează că a găsit sprijin la ministrul slovac al Apărării, Robert Kaliňák.

Miruță: „Uneori, întâlnirile muncite dau şi roade concrete”

Politicianul USR participă zilele acestea la Reuniunea informală a miniștrilor Apărării din statele membre ale Uniunii Europene. Întâlnirea are loc la Wicklow, în Irlanda.

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„Uneori întâlnirile muncite dau şi roade concrete. Îi mulțumesc omologului meu, Robert Kaliňák, de asemenea și guvernului slovac pentru că au aprobat să trimită în România radare de joasă altitudine și personal care să le utilizeze!

Este un răspuns pe care l-am primit la apelul pe care l-am făcut și la nivelul NATO și la nivelul Uniunii Europene pentru a întări capacitatea de supraveghere de la granița noastră estică. Este un răspuns care mă bucură dupa intalniri în care am cerut, am explicat și am argumentat. Este un răspuns pe care l-am primit după ce am demonstrat prin programele SAFE că doar în câteva luni la MApN ne-am făcut bine temele. Se poate!

I-am mulțumit personal ministrului Robert Kaliňák în cadrul reuniunii informale a miniștrilor Apărării din Uniunea Europeană, din Irlanda, și am subliniat încă o dată cât de important este să arătăm în practică felul în care funcționează cooperarea dintre state.

România a dovedit ca este un partener serios care nu cere nimic înainte de a-și face singură lecțiile. Și da, lecții nefăcute de ani buni, au fost făcute în doar câteva luni”, a scris Miruță pe Facebook.