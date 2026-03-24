Consiliul Economic și Social blochează Ordonanța pentru situația de criză pe piața carburanților. Fudulea, președintele CES: „Nu rezolvă problema”

Consiliul Economic și Social nu va da marți aviz penrtu OUG privind declararea stării de urgență pe piața țițeiului și/sau a produselor petroliere și stabilite măsuri de protejare a economiei și a populației pe durata acestei crize. Stelică Fudulea, președintele CES, a declarat pentru Antena 3 că ordonanța, în forma guvernului, nu rezolvă problema creșterii prețurilor la benzină și motorină. Fără avizul CES, OUG nu poate fi adoptată.

„Decizia colegilor din plen a fost să amânăm, fiind un proiect de așa mare importanță trebuie discutat mai amplu. Din păcate nu am regăsit informație tehnică în care să fie clar cu cât va scădea prețul la pompă. Nu satisface nevoile partenerilor sociali și ale populației”, a declarat Fudulea.

Guvernul este convocat marți într-o ședință extraordinară, pe agenda căreia figurează această ordonanță de urgență.

Reuniunea este programată pentru ora 17:00, la Palatul Victoria, însă, în prezent, nu este cert dacă aceasta va mai avea loc.