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România primește astăzi prima tranșă din programul SAFE. Alocarea este de 15% din bugetul rezervat

România primește astăzi prima tranșă din programul SAFE. Alocarea este de 15% din bugetul rezervat
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Prima tranșă din programul SAFE, de 2,5 miliarde de euro – adică 15% din totalul de 16,7 miliarde de euro – a fost alocată astăzi, 26 august, către statul român. Prin programul Security Action for Europe (SAFE), sunt oferite împrumuturi către statele membre ale Uniunii Europene cu scopul finanțării achizițiilor comune de muniție, rachete sau sisteme de apărare aeriană și terestră.

Pe 30 iulie, a fost adoptat de Senat proiectul de lege pentru aprobarea acordului de împrumut SAFE dintre Uniunea Europeană și România, în valoare de 16.680.055.394 de euro. Acesta a primit 83 de voturi pentru, 35 împotrivă, respectiv 2 abțineri.

„Această finanțare va consolida capacitățile de apărare și baza industrială ale României” 

Plata de astăzi, în valoare de 2,5 miliarde de euro către România, în cadrul inițiativei SAFE, reprezintă o etapă importantă pentru apărarea europeană și pentru o Europă mai suverană. Această finanțare va consolida capacitățile de apărare și baza industrială ale României, contribuind totodată la securitatea generală a Europei. SAFE este o dovadă clară a angajamentului nostru ferm față de securitatea europeană, precum și față de reziliența și apărarea Flancului nostru Estic”, a declarat Andrius Kubilius, comisarul pentru Apărare și Spațiu.

Radu Miruță și Andrius Kubilius

„Vor urma și alte plăți, pe măsură ce etapele convenite sunt atinse și implementarea avansează”

„Această plată survine în urma parcurgerii tuturor etapelor procedurale necesare și reflectă angajamentul UE de a oferi sprijin practic și în timp util prin intermediul inițiativei SAFE. Vor urma și alte plăți, pe măsură ce etapele convenite sunt atinse și implementarea avansează”, reiese din comunicatul Comisiei Europene.

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