Cum explică directorul SALROM factura pentru „cina” de 12.500 de euro și bacșiș de 900 euro

Directorul Salrom, Constantin Dan Dobrea, a fost anunțat la Antena 3 CNN, de către ministrul Economiei, că va fi demis, împreună cu întreaga conducere a Salrom, pentru dezastrul de la Salina Praid și pentru „cina” de 12.500 de euro organizată de Salrom după surparea salinei. Directorul s-a apărat și a spus că a fost de fapt un eveniment, însă locația evenimentului cu cea a cinei nu corespund.

În cadrul intervenției, directorul Salrom a declarat că a fost de fapt un eveniment, însă în realitate conferința s-a desfășurat la București, iar petrecerea într-o locație de 5 stele din Prahova.

„Nu a fost o petrecere. Lucrurile stau în felul următor: în perioada 10-13 iunie, la București, s-a desfășurat reuniunea anuală a producătorilor de sare din Europa. EUsalt este asociația producătorilor de sare, e singura voce autorizată în această industrie la nivelul Uniunii Europene și cea care promovează schimbare de legislație, promovează modificări ale legii pentru a proteja producătorii de sare europeni. Factura despre care se vorbește este singura cheltuială pe care a avut-o Societatea Națională a Sării pe parcursul desfășurării acestei conferințe, care a durat 4 zile. A fost cina de final, de închidere a conferinței și ultima întâlnire în care s-au tras concluziile după terminarea acesteia.”, a declarat directorul Salrom.

Constantin Dan Dobrea a spus evenimentul a fost programat cu un an în urmă.

„Din păcate, niciunul dintre colegii mei și nici eu nu am fost acolo pentru că eram la Praid. Conferința care se organizează se programează cu un an înainte. A fost organizată din 2024. Eu nu i-aș spune o masă de final. A fost o întâlnire la care s-au tras concluziile, care, firesc, oamenii aceia care după imediat după finalizarea acelei întâlniri, au plecat cu avionul, fiecare în țara de origine, nu putea fi amânată, având în vedere că fusese organizată cu un an înainte. Au fost peste 125 de participanți din toată Europa. Exact pentru aceștia s-a plătit și eu nu consider ca la un număr atât de mare de participanți suma a fost una foarte mare.”, a mai declarat directorul Salrom.