Avocatul Gheorghe Piperea anunţă că va bloca în instanţă noile taxe pe proprietate impuse de guvern: „Vor fi gata până pe 12 ianuarie”

Luiza Dobrescu
04 ian. 2026, 18:43, Actualitate
„Este grabă pentru că există primari care își freacă palmele pentru aceste taxe excesiv majorate și contrare dreptului european”, motivează europarlamentarul Gheorghe Piperea, avocat de profesie, acţionile în instanţă pe care le pregăteşte cu privire la noile taxe de proprietate impuse de Guvernul Ilie Bolojan. 

Schiţele acţiunilor vor fi gata până pe 12 ianuarie, anunţă Gheorghe Piperea.

„Chiar dacă e duminică și mulți încă nu s-au dezmeticit încă din petrecerile de Sărbători, anunț acum și aici că pregătesc două tipuri de procese colective contra noilor taxe pe proprietate:
(i) un tip de proces colectiv care să îi reunească pe proprietari, atât persoane fizice, cât și IMM – uri și fermieri;
(ii) un tip de proces colectiv care să îi reunească pe consilierii locali și pe primarii care nu sunt de acord cu taxele bolojaniene.
Schițele celor 2 acțiuni și grupurile vor fi gata până luni, pe 12 ianuarie”, anunţă europarlamentarul AUR.

Piperea spune că va face nişte demersuri urgente pentru ca acei „entuziaști sau naivi care de-abia așteaptă să se pună la cozi ca să plătească aceste noi taxe, sub impactul iluziei că li se va da o reducere de 50%” să nu apuce s-o facă.

„Este grabă pentru că: (i) există primari care își freacă palmele pentru aceste taxe excesiv majorate și contrare dreptului european și Constituției; (ii) există entuziaști sau naivi care de-abia așteaptă să se pună la cozi ca să plătească aceste noi taxe, sub impactul iluziei că li se va da o reducere de 50%.
Odată făcuți acești pași, există riscul ca noile taxe să devină ireversibile.
Deci, trebuie ca hotărârile de majorare să fie urgent suspendate în justiție”, mai spune Piperea.

