Miruță s-a filmat când face pârtie, la Rânca, în stațiune. „Mai cu lopata, mai cu freza”. Internauții îl provoacă: „Cheamă băieții cu tancurile”

Zăpada din ultima vreme a căzut ca o mană cerească pentru politicienii dornici de imagine şi de lumina reflectoarelor. Dacă până mai ieri doar edilul din Cluj, Emil Boc, îşi exersa condiţia fizică la dat zăpada, a venit vremea să apară la rampă şi alţii. Unul dintre ei este ministrul Apărării, Radu Miruţă, care şi-a scos freza în zăpadă.

Ministrul Apărării n-a putut să stea în casă când a văzut zăpada adunată în faţa porţii şi, mai ales, lângă pârtia din faţa casei, mai ales că, spune acesta, îl şi relaxează. Aşa că, a ieşit la dat zăpada, dar nu cu lopata ca orice profan, ci la conducerea unei freze motorizate.

„Rânca e mirifică și vara și iarna, dar parcă atunci când e de-a dreptul acoperită de zăpadă, e frumusețea absolută. Pentru frumusețea asta m-am străduit să fie declarată stațiune de interes național. De 2 zile aici ninge cam în continuu, iar cine nu face pârtie e rost de bârfă între vecini dimineața la cafeaua băută în stradă. Așa că mai cu lopata, mai cu freza, îmi câștig dreptul de a fi în tabara celor cu partia făcută”, a scris Miruţă la video pe care l-a postat pe pagina sa.

După ce au văzut cum se descurcă la pârtie, unii internauţi i-au recomandat că e mai bine să aducă tancurile, dacă tot e şeful Armatei Române.

Recent, şi alţi doi reprezentanţi ai administraţiei publice locale şi-au semnalat aportul la pârtia localităţii pe care o administrează prin nişte filmuleţe din care reiese că, un primar, oricât ar fi fost el de premier, nu se dă în lături să pună mâna pe lopată atunci când interesul imaginii publice o cere. Îl avem aici pe primarul Municipiului Cluj Napoca, Emil Boc, dar şi pe edilul liberal al comunei Giroc din Timiş, Dan Vîrtosu, ieşit să facă pârtie cu un ATV dotat cu plug.

