Prima pagină » Actualitate » Miruță s-a filmat când face pârtie, la Rânca, în stațiune. „Mai cu lopata, mai cu freza”. Internauții îl provoacă: „Cheamă băieții cu tancurile”

Miruță s-a filmat când face pârtie, la Rânca, în stațiune. „Mai cu lopata, mai cu freza”. Internauții îl provoacă: „Cheamă băieții cu tancurile”

Luiza Dobrescu
04 ian. 2026, 15:18, Actualitate

Zăpada din ultima vreme a căzut ca o mană cerească pentru politicienii dornici de imagine şi de lumina reflectoarelor. Dacă până mai ieri doar edilul din Cluj, Emil Boc, îşi exersa condiţia fizică la dat zăpada, a venit vremea să apară la rampă şi alţii. Unul dintre ei este ministrul Apărării, Radu Miruţă, care şi-a scos freza în zăpadă.

Ministrul Apărării n-a putut să stea în casă când a văzut zăpada adunată în faţa porţii şi, mai ales, lângă pârtia din faţa casei, mai ales că, spune acesta, îl şi relaxează. Aşa că, a ieşit la dat zăpada, dar nu cu lopata ca orice profan, ci la conducerea unei freze motorizate.

„Rânca e mirifică și vara și iarna, dar parcă atunci când e de-a dreptul acoperită de zăpadă, e frumusețea absolută. Pentru frumusețea asta m-am străduit să fie declarată stațiune de interes național.

De 2 zile aici ninge cam în continuu, iar cine nu face pârtie e rost de bârfă între vecini dimineața la cafeaua băută în stradă. Așa că mai cu lopata, mai cu freza, îmi câștig dreptul de a fi în tabara celor cu partia făcută”, a scris Miruţă la video pe care l-a postat pe pagina sa.

După ce au văzut cum se descurcă la pârtie, unii internauţi i-au recomandat că e mai bine să aducă tancurile, dacă tot e şeful Armatei Române.

Recent, şi alţi doi reprezentanţi ai administraţiei publice locale şi-au semnalat aportul la pârtia localităţii pe care o administrează prin nişte filmuleţe din care reiese că, un primar, oricât ar fi fost el de premier, nu se dă în lături să pună mâna pe lopată atunci când interesul imaginii publice o cere. Îl avem aici pe primarul Municipiului Cluj Napoca, Emil Boc, dar şi pe edilul liberal al comunei Giroc din Timiş, Dan Vîrtosu, ieşit să facă pârtie cu un ATV dotat cu plug.

Îl avem aici pe primarul Municipiului Cluj Napoca, Emil Boc, dar şi pe edilul liberal al comunei Giroc din Timiş, Dan Vîrtosu, ieşit să facă pârtie cu un ATV dotat cu plug.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

GALERIE FOTO. Politicienii se pregătesc de Crăciun pe Facebook

Amenzi de 4.500 lei celor două societăți care trebuie să deszăpească municipiul Cluj-Napoca

Recomandarea video

Citește și

JUSTIȚIE O avocată AUR contestă numirea lui Dacian Dragoș la CCR: activitatea Curții ar putea fi blocată la deciderea pensiilor speciale
15:02
O avocată AUR contestă numirea lui Dacian Dragoș la CCR: activitatea Curții ar putea fi blocată la deciderea pensiilor speciale
SĂNĂTATE Cât de periculoase sunt tatuajele. Cercetătorii au descoperit unde ajunge, de fapt, cerneala de pe piele
14:49
Cât de periculoase sunt tatuajele. Cercetătorii au descoperit unde ajunge, de fapt, cerneala de pe piele
DEZVĂLUIRI WSJ: SUA pregătesc un Guvern interimar în Caracas, au nevoie de Armata Venezuelei. Planurile SUA de a conduce țara lui Maduro
14:48
WSJ: SUA pregătesc un Guvern interimar în Caracas, au nevoie de Armata Venezuelei. Planurile SUA de a conduce țara lui Maduro
ULTIMA ORĂ Diana Șoșoacă se plânge că mailul partidului a fost suspendat după ce a cerut eliberarea lui Maduro
14:41
Diana Șoșoacă se plânge că mailul partidului a fost suspendat după ce a cerut eliberarea lui Maduro
LIFESTYLE Românii care păstrează mâncarea în astfel de vase folosesc greșit cuvântul. Cum este corect „caserolă” sau „casoletă”?
14:22
Românii care păstrează mâncarea în astfel de vase folosesc greșit cuvântul. Cum este corect „caserolă” sau „casoletă”?
ANALIZĂ Petrişor Peiu, predicţie sumbră pentru politicieni, în contextul evenimentelor din Venezuela: „Liderii incompetenți și corupți sfârșesc precum Maduro”
14:10
Petrişor Peiu, predicţie sumbră pentru politicieni, în contextul evenimentelor din Venezuela: „Liderii incompetenți și corupți sfârșesc precum Maduro”
Mediafax
Radu Paraschivescu, reacție după glumele despre asemănarea cu Maduro. Mesajul scriitorului
Digi24
VIDEO Zelenski, reacție virală după atacul din Venezuela. Președintele ucrainean a izbucnit în ras și i-a făcut o sugestie lui
Cancan.ro
Ce salariu are un polițist în 2026. Suma pe care o câștigă lunar, cu tot cu sporuri
Prosport.ro
Vlăduța Lupău s-a distrat cu Andra și Cătălin Măruță într-un complex de milioane de euro
Adevarul
„No booking for Romanian people” - Țepele pe care și le-au luat românii în vacanța de sărbători
Mediafax
Venezuela, locul unde se intersectează interesele marilor puteri și de ce contează
Click
Românii care riscă să fie nevoiți să-și vândă locuințele: „Va fi o schimbare a comportamentului proprietarilor”
Digi24
Haos în Bulgaria după trecerea la euro. Oamenii s-au trezit că, deși vor să plătească în euro, sunt refuzați de comercianți
Cancan.ro
Motivul REAL pentru care Loredana Groza s-a îmbrăcat în alb la înmormântarea tatălui ei. Ce semnificație are ținuta atipică
Ce se întâmplă doctore
Cum arată femeia care i-a luat mințile lui Enrique Iglesias. L-a făcut tată pentru a patra oară
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Cea mai scumpă Dacia Bigster. Transformare radicală pentru cel mai nou SUV din gama Dacia
Descopera.ro
Ultima rudă a păsării dodo, observată într-o pădure tropicală îndepărtată din Samoa
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Ai văzut, dragă, azi-noapte am făcut dragoste 63 de minute!
Descopera.ro
Bullying între adulți: cum îl recunoști și ce poți face? Deși mai greu de recunoscut, efectele sunt reale și dureroase

Cele mai noi