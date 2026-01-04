Diana Șoșoacă se plânge că mailul partidului a fost suspendat după ce a cerut eliberarea lui Maduro

După ce a făcut publică o somaţie adresată preşedintelui american Donald Trump, ca să-l elibereze imediat pe dictatorul venezuelean Nicolas Maduro, la învestirea căruia a fost invitată şi lidera SOS în ianuarie 2025, Diana Şoşoacă se plânge că i-a fost suspendat mailul oficial al partidului.

Aceasta a revenit pe facebook cu un nou comunicat în care „aduce la cunoștința opiniei publice faptul că, imediat după transmiterea comunicatului oficial privind poziția partidului față de acțiunea militară a Statelor Unite ale Americii împotriva Venezuelei, document expediat către corpul diplomatic acreditat la București, mass-media națională, precum și către Administrația Prezidențială, mailul oficial al partidului a fost suspendat fără nicio notificare și fără nicio justificare prealabilă.”

„Acest fapt ridică întrebări extrem de grave cu privire la libertatea de exprimare, libertatea politică, dreptul la opinie și funcționarea democratică a instituțiilor statului român, în special în contextul în care S.O.S. România este partid parlamentar, reprezentat și la nivel european. S.O.S. România consideră că orice tentativă de blocare a unui canal oficial de comunicare al unui partid politic legal constituit reprezintă o formă de cenzură politică, un abuz și o ingerință intolerabilă într-un stat democratic european. Pozițiile politice, indiferent dacă sunt sau nu pe placul unor centre de putere interne sau externe, nu pot constitui temei pentru sancționarea, reducerea la tăcere sau obstrucționarea activității unui partid politic. Subliniem faptul că mesajul transmis a respectat normele de comunicare instituțională, fiind formulat în termeni diplomatici și fundamentat pe principii de drept internațional public, inclusiv pe respectarea suveranității și independenței statelor. Menționam că nu este pentru prima dată când Partidul S.O.S. România se confruntă cu astfel de practici abuzive. De-a lungul timpului, canalele noastre oficiale de comunicare – pagini online, conturi de social media și adrese de e-mail au fost blocate sau restricționate în mod repetat, fără explicații clare și fără un temei legal transparent. Repetarea acestor blocaje nu poate fi considerată o simplă coincidență tehnică, ci reprezintă un veritabil sabotaj instituțional, îndreptat împotriva unui partid parlamentar care își exercită democratic dreptul la opinie și comunicare publică. Astfel de acțiuni creează premisele extrem de periculoase ale instaurării unui regim de tip autoritar, în care libertatea de exprimare și pluralismul politic sunt treptat eliminate prin mijloace aparent „tehnice”, dar cu efecte profund antidemocratice”, scrie Şoşoacă.

De asemenea, lidera SOS a mai spus că „S.O.S. România va informa instituțiile naționale competente, instituțiile europene, organizațiile pentru drepturile omului și organismele internaționale cu privire la această situație, considerând-o o gravă atingere adusă democrației, pluralismului politic și libertății de exprimare”.

