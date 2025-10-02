Curge cu IRONII la adresa lui Nicușor Dan, pe rețelele sociale / „Ce frumos faceți cu MÂNUȚELE”

E festival de ironii pe conturile lui Nicușor Dan din social media. Prezența și atitudinea președintelui Nicușor Dan la summitul de la Copenhaga stârnesc hohote de râs și comentarii acide.

Președintele își ține la curent poporul cu ce face la Copenhaga, în postări pe Facebook și X.

„A doua zi a vizitei mele la Copenhaga este dedicată participării la summitul Comunității Politice Europene”, scrie Nicușor Dan, text ce însoțește o fotografie în care apare cu premierul Danemarcei, Mette Frederiksen.

Acesta nu menționează numele persoanei din fotografie, motiv de batjocură.

„Cine este doamna?”, întreabă un utilizator. „E doamna Copenhaga. Scrie în text”, răspunde altul.

Maniera lui Nicușor Dan de a gesticula este, deja, un brand. Aspect întărit de un utilizator, care-l ironizează pe președinte. „Ce frumos faceți cu mânuțele”.

Și pe rețeaua X este același spectacol.